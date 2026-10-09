Tornado en Sicilia: las imágenes de los destrozos tras las fuertes tormentas

El episodio en Marsala ocurrió durante una jornada de inestabilidad que incluyó tormentas eléctricas y ráfagas intensas en distintos puntos de Sicilia. La combinación de estos factores puede favorecer la aparición de fenómenos meteorológicos localizados con capacidad para provocar daños en áreas pobladas.

Continúa la posibilidad de tormentas en el Mediterráneo central

Después del paso del tornado, las condiciones meteorológicas mejoraron en buena parte de Sicilia. Sin embargo, el panorama regional continúa marcado por la posibilidad de nuevas precipitaciones y tormentas en distintos sectores del Mediterráneo central.

La evolución de estos sistemas depende de factores como la humedad disponible, la inestabilidad atmosférica y la interacción entre masas de aire. Cuando se combinan condiciones favorables, pueden desarrollarse tormentas con lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas capaces de provocar daños puntuales.

La previsión de nuevas tormentas no significa que todas las localidades de la región vayan a registrar fenómenos de la misma intensidad. La distribución de las precipitaciones y la posibilidad de episodios severos pueden variar entre distintas zonas, incluso dentro de una misma región.

Marsala, situada en la provincia de Trapani, fue una de las localidades afectadas por el fenómeno meteorológico. (Foto: Reuters)

Por ese motivo, la mejora del tiempo en Sicilia no implica necesariamente que la inestabilidad haya desaparecido de todo el Mediterráneo central. La evolución de las condiciones atmosféricas será clave para determinar el alcance de los fenómenos previstos.

Qué diferencia a un tornado de una tormenta eléctrica

Aunque ambos fenómenos pueden estar relacionados con condiciones de inestabilidad atmosférica, un tornado presenta una característica específica. Se trata de una columna de aire en rotación que se extiende desde una nube de tormenta hasta la superficie y que puede concentrar vientos destructivos en un área relativamente reducida.

Los tornados se forman cuando determinadas condiciones atmosféricas favorecen el desarrollo de corrientes de aire en rotación. Su intensidad, duración y extensión pueden variar considerablemente, pero sus vientos pueden ocasionar daños en techos, fachadas, árboles, tendidos y vehículos.

En el caso de Marsala, los reportes disponibles permiten confirmar la existencia de destrozos materiales, pero no ofrecen información suficiente para establecer con precisión las características del fenómeno ni el alcance de sus consecuencias.