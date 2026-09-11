En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Temporal
Misiones
MISIONES

Un muerto y graves daños tras un feroz temporal: investigan si fue un tornado

El fenómeno afectó viviendas, galpones y tendidos de servicios en el nordeste de la provincia. Un agricultor de 42 años fue hallado sin vida tras el paso de las fuertes ráfagas. Las autoridades desplegaron operativos de asistencia y relevamiento en las áreas más afectadas.

Banner Seguinos en google DESK
Un temporal causó destrozos en el norte de Misiones y dejó un muerto en una zona rural de San Pedro. (Foto: El Once)

Un temporal causó destrozos en el norte de Misiones y dejó un muerto en una zona rural de San Pedro. (Foto: El Once)

Un agricultor de 42 años murió este viernes luego del fuerte temporal que golpeó una amplia zona rural de San Pedro, en Misiones, donde además se registraron importantes daños materiales, cortes de servicios y destrucción de viviendas y galpones. El fenómeno, que las autoridades aún intentan determinar si fue un tornado, impactó principalmente en el área comprendida entre Cruce Caballero y Piñalito Sur.

Leé también Quién es el joven que desapareció durante el último temporal y es buscado intensamente en el río Paraná
El dramático episodio ocurrió frente al club Boca Unidos. (Foto: redes sociales)

La víctima fue encontrada en una plantación de yerba mate ubicada cerca de su vivienda, que quedó completamente destruida por la fuerza del viento. Fuentes policiales indicaron que todavía no se confirmó oficialmente su identidad ni las causas exactas de la muerte.

(Foto: @passalacquaok)

(Foto: @passalacquaok)

Una franja de destrucción de unos 300 metros

El temporal se desató poco después del mediodía y avanzó sobre una franja estimada en unos 300 metros de ancho. A su paso derribó árboles de gran porte, afectó tendidos eléctricos y dejó sin servicios de telefonía, internet, televisión por cable y energía eléctrica a numerosos pobladores de la región.

Las consecuencias se sintieron especialmente en las zonas rurales del norte misionero, donde los fuertes vientos dispersaron escombros y provocaron severos daños en campos y establecimientos productivos.

Mientras cuadrillas de distintas empresas trabajaban para reparar las redes afectadas, la Policía de Misiones desplegó equipos en el área para evaluar el alcance de los daños, asistir a los productores perjudicados y verificar si existían más víctimas.

Trabajadores de Energía de Misiones avanzan con las tareas destinadas a restablecer el suministro eléctrico en las áreas donde la infraestructura sufrió daños. (Foto: @passalacquaok)

Trabajadores de Energía de Misiones avanzan con las tareas destinadas a restablecer el suministro eléctrico en las áreas donde la infraestructura sufrió daños. (Foto: @passalacquaok)

De acuerdo con los primeros relevamientos realizados por las fuerzas de seguridad, al menos 22 viviendas y seis galpones quedaron completamente destruidos por el temporal.

Operativos de asistencia en distintos puntos de la provincia

Ante la magnitud de los daños, el Gobierno de Misiones, Hugo Passalacqua, puso en marcha un operativo de emergencia para asistir a las familias afectadas. Las acciones se desarrollan en un contexto de inestabilidad climática que se extendió desde la noche del jueves hasta el mediodía del viernes en distintas localidades.

El gobernador informó a través de sus redes sociales que el Ejecutivo provincial mantiene contacto permanente con los intendentes y coordina tareas de relevamiento y asistencia.

Según señaló, los operativos se concentran especialmente en Puerto Piray, Eldorado, Montecarlo, El Soberbio y Colonia Delicia.

En paralelo, trabajadores de Energía de Misiones avanzan con las tareas destinadas a restablecer el suministro eléctrico en las áreas donde la infraestructura sufrió daños.

También hubo daños en San Antonio, Eldorado y Puerto Piray

Las condiciones meteorológicas adversas no afectaron únicamente a San Pedro. En Villa Unión, un paraje cercano a San Antonio, otro temporal de viento y lluvia provocó la caída de ocho postes de alta tensión y dejó sin energía eléctrica a toda la zona.

El fenómeno afectó viviendas, galpones y tendidos de servicios en el nordeste de la provincia. (Foto: @passalacquaok)

El fenómeno afectó viviendas, galpones y tendidos de servicios en el nordeste de la provincia. (Foto: @passalacquaok)

Frente a ese escenario, los bomberos recomendaron a los vecinos permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios mientras continuaban vigentes las alertas por tormentas y posible caída de granizo.

La ciudad de Eldorado también sufrió importantes consecuencias durante la noche del jueves. Allí se registraron daños en cerca de 150 viviendas debido a la voladura de techos, mientras que varios vehículos resultaron afectados por la caída de árboles y postes.

Además, algunos sectores de la ciudad continuaban este viernes sin energía eléctrica y con limitaciones en el servicio de agua potable.

El temporal derribó árboles de gran porte, afectó tendidos eléctricos y dejó sin servicios de telefonía, internet, televisión por cable y energía eléctrica a numerosos pobladores de la región. (Foto: @passalacquaok)

El temporal derribó árboles de gran porte, afectó tendidos eléctricos y dejó sin servicios de telefonía, internet, televisión por cable y energía eléctrica a numerosos pobladores de la región. (Foto: @passalacquaok)

El temporal también impactó en Puerto Piray, otra de las localidades alcanzadas por los fuertes vientos y las intensas lluvias.

Cómo seguirá el tiempo

La Oficina de Prevención ante Desastres Naturales de Posadas informó que las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar desde este sábado en toda la provincia.

El pronóstico anticipa una jornada con nubosidad variable y sin precipitaciones. Para el domingo se espera buen tiempo, aunque no se descartan chaparrones aislados en el norte provincial, junto con un leve descenso de la temperatura.

En pocas palabras

  • Temporal en Misiones: Un fuerte temporal afectó el nordeste de la provincia, causando graves daños materiales y cortes de servicios.
  • Un agricultor fallecido: Un hombre de 42 años fue hallado sin vida tras el paso de las fuertes ráfagas en una plantación de yerba mate.
  • Asistencia y relevamiento: Las autoridades desplegaron operativos para asistir a las familias afectadas y evaluar el alcance de los daños en viviendas y galpones.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Temporal Misiones Granizo Muerte
Notas relacionadas
Fuerte temporal en Santa Fe: granizo, heridos y varios camiones varados en las rutas
Reabre Aeroparque: a qué hora volverá a operar tras el cierre temporal
Dos bebés fueron intercambiadas al nacer y descubrieron la verdad 46 años después

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar