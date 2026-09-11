Un muerto y graves daños tras un feroz temporal: investigan si fue un tornado

Mientras cuadrillas de distintas empresas trabajaban para reparar las redes afectadas, la Policía de Misiones desplegó equipos en el área para evaluar el alcance de los daños, asistir a los productores perjudicados y verificar si existían más víctimas.

Trabajadores de Energía de Misiones avanzan con las tareas destinadas a restablecer el suministro eléctrico en las áreas donde la infraestructura sufrió daños. (Foto: @passalacquaok)

De acuerdo con los primeros relevamientos realizados por las fuerzas de seguridad, al menos 22 viviendas y seis galpones quedaron completamente destruidos por el temporal.

Operativos de asistencia en distintos puntos de la provincia

Ante la magnitud de los daños, el Gobierno de Misiones, Hugo Passalacqua, puso en marcha un operativo de emergencia para asistir a las familias afectadas. Las acciones se desarrollan en un contexto de inestabilidad climática que se extendió desde la noche del jueves hasta el mediodía del viernes en distintas localidades.

El gobernador informó a través de sus redes sociales que el Ejecutivo provincial mantiene contacto permanente con los intendentes y coordina tareas de relevamiento y asistencia.

Según señaló, los operativos se concentran especialmente en Puerto Piray, Eldorado, Montecarlo, El Soberbio y Colonia Delicia.

En paralelo, trabajadores de Energía de Misiones avanzan con las tareas destinadas a restablecer el suministro eléctrico en las áreas donde la infraestructura sufrió daños.

También hubo daños en San Antonio, Eldorado y Puerto Piray

Las condiciones meteorológicas adversas no afectaron únicamente a San Pedro. En Villa Unión, un paraje cercano a San Antonio, otro temporal de viento y lluvia provocó la caída de ocho postes de alta tensión y dejó sin energía eléctrica a toda la zona.

El fenómeno afectó viviendas, galpones y tendidos de servicios en el nordeste de la provincia. (Foto: @passalacquaok)

Frente a ese escenario, los bomberos recomendaron a los vecinos permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios mientras continuaban vigentes las alertas por tormentas y posible caída de granizo.

La ciudad de Eldorado también sufrió importantes consecuencias durante la noche del jueves. Allí se registraron daños en cerca de 150 viviendas debido a la voladura de techos, mientras que varios vehículos resultaron afectados por la caída de árboles y postes.

Además, algunos sectores de la ciudad continuaban este viernes sin energía eléctrica y con limitaciones en el servicio de agua potable.

El temporal derribó árboles de gran porte, afectó tendidos eléctricos y dejó sin servicios de telefonía, internet, televisión por cable y energía eléctrica a numerosos pobladores de la región. (Foto: @passalacquaok)

El temporal también impactó en Puerto Piray, otra de las localidades alcanzadas por los fuertes vientos y las intensas lluvias.

Cómo seguirá el tiempo

La Oficina de Prevención ante Desastres Naturales de Posadas informó que las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar desde este sábado en toda la provincia.

El pronóstico anticipa una jornada con nubosidad variable y sin precipitaciones. Para el domingo se espera buen tiempo, aunque no se descartan chaparrones aislados en el norte provincial, junto con un leve descenso de la temperatura.