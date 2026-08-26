Visita del papa León XIV a la Argentina: la Iglesia confirmó dónde se alojará y qué lugares visitará

Dónde se alojará León XIV durante su visita

Durante los cuatro días de su presencia en el país, el Papa se instalará en el Palacio Fernández Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.

Desde allí se organizarán los distintos traslados que forman parte de la agenda, mientras una misión enviada por el Vaticano termina de definir el recorrido y las cuestiones vinculadas con la seguridad.

La avanzada vaticana llegó esta semana a la Argentina y trabaja junto con las autoridades locales para cerrar los detalles del operativo.

Además de las visitas previstas a Buenos Aires, Córdoba y Luján, la organización analiza distintos encuentros que podrían formar parte de la agenda de León XIV.

Entre las posibilidades aparecen reuniones con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad.

Una de las alternativas que se evalúa es que el Pontífice visite un establecimiento penitenciario. Consultado específicamente sobre la posibilidad de que sea la cárcel de Villa Devoto, Scheining respondió que “es posible”.

También continúa en análisis la posibilidad de organizar un encuentro multitudinario con jóvenes en el estadio Monumental.

Sobre esta opción, el arzobispo de Mercedes-Luján consideró que la cancha de River es un escenario atractivo, aunque señaló que su capacidad, estimada en 85.000 personas, podría resultar insuficiente para el encuentro que pretende organizar la Iglesia.

“Queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante. La verdad es que todavía no está definido”, explicó.

La reunión entre León XIV y la conducción del Episcopado argentino

Mientras avanzan los preparativos para el viaje, el Papa recibirá este jueves 27 de agosto en Roma a integrantes de la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina.

El encuentro estará encabezado por el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro.

La reunión tendrá lugar a poco más de dos meses de la llegada de León XIV a la Argentina y será parte del proceso de coordinación entre la Iglesia local y el Vaticano para terminar de definir la agenda de la visita.

Cómo será el recorrido de León XIV por Argentina

El cronograma preliminar contempla:

Lunes 9 de noviembre: actividades en Buenos Aires .

actividades en . Martes 10 de noviembre: visita a Córdoba .

visita a . Miércoles 11 de noviembre: actividades en Luján .

actividades en . Base durante la estadía: Nunciatura Apostólica de Buenos Aires.

Todavía resta definir el detalle de las actividades y los lugares específicos que visitará en cada jornada.

Scheining contó además que durante su reciente encuentro con León XIV pudo conversar con el Pontífice sobre Argentina, la Iglesia y el próximo viaje. Lo describió como una persona “muy agradable”, serena y atenta, y destacó el tono fraterno de la conversación.

La visita a Argentina será parte de una gira regional del Papa, que incluirá también Uruguay y Perú.