Visita del papa León XIV a la Argentina: la Iglesia confirmó dónde se alojará y qué lugares visitará

La visita del papa León XIV a la Argentina comienza a tomar forma. Aunque todavía quedan aspectos del itinerario y del operativo de seguridad por definir, ya están confirmadas las principales ciudades que recorrerá durante su estadía en el país.
El Vaticano ya trabaja en los últimos detalles del viaje del Pontífice, que tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. También se analizan encuentros con distintos sectores de la sociedad.
Visita del papa León XIV a la Argentina: la Iglesia argentina confirmó dónde se alojará y que lugares visitará
La visita del papa León XIV a la Argentina comienza a tomar forma. Aunque todavía quedan aspectos del itinerario y del operativo de seguridad por definir, ya están confirmadas las principales ciudades que recorrerá durante su estadía en el país.
El Pontífice tendrá como base la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en Alvear 1637 equina Montevideo, desde donde se trasladará a los distintos puntos incluidos en la agenda preliminar.
El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, confirmó que el esquema contempla tres jornadas con actividades en diferentes lugares: el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján.
“Lo fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, explicó Scheining en declaraciones a Radio Mitre.
Durante los cuatro días de su presencia en el país, el Papa se instalará en el Palacio Fernández Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.
Desde allí se organizarán los distintos traslados que forman parte de la agenda, mientras una misión enviada por el Vaticano termina de definir el recorrido y las cuestiones vinculadas con la seguridad.
La avanzada vaticana llegó esta semana a la Argentina y trabaja junto con las autoridades locales para cerrar los detalles del operativo.
Además de las visitas previstas a Buenos Aires, Córdoba y Luján, la organización analiza distintos encuentros que podrían formar parte de la agenda de León XIV.
Entre las posibilidades aparecen reuniones con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad.
Una de las alternativas que se evalúa es que el Pontífice visite un establecimiento penitenciario. Consultado específicamente sobre la posibilidad de que sea la cárcel de Villa Devoto, Scheining respondió que “es posible”.
También continúa en análisis la posibilidad de organizar un encuentro multitudinario con jóvenes en el estadio Monumental.
Sobre esta opción, el arzobispo de Mercedes-Luján consideró que la cancha de River es un escenario atractivo, aunque señaló que su capacidad, estimada en 85.000 personas, podría resultar insuficiente para el encuentro que pretende organizar la Iglesia.
“Queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante. La verdad es que todavía no está definido”, explicó.
Mientras avanzan los preparativos para el viaje, el Papa recibirá este jueves 27 de agosto en Roma a integrantes de la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina.
El encuentro estará encabezado por el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro.
La reunión tendrá lugar a poco más de dos meses de la llegada de León XIV a la Argentina y será parte del proceso de coordinación entre la Iglesia local y el Vaticano para terminar de definir la agenda de la visita.
El cronograma preliminar contempla:
Todavía resta definir el detalle de las actividades y los lugares específicos que visitará en cada jornada.
Scheining contó además que durante su reciente encuentro con León XIV pudo conversar con el Pontífice sobre Argentina, la Iglesia y el próximo viaje. Lo describió como una persona “muy agradable”, serena y atenta, y destacó el tono fraterno de la conversación.
La visita a Argentina será parte de una gira regional del Papa, que incluirá también Uruguay y Perú.