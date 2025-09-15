En vivo Radio La Red
Mundo
Tragedia
Empresario
SALTO DE LA MUERTE

Tragedia: quién era el famoso empresario que murió en un salto fatal con paracaídas

El joven empresario tenía por hobby realizar todo tipo de saltos al vacío. Con paracaídas, parapentes, "gliders" o traje de alas ("wingsuit"), tenía esa pasión, pero un error le costó la vida. Era el dueño de una exitosa cadena de pizzerías.

El empresario Ferrel

El empresario Ferrel, de 31 años, saltó en paracaídas y de manera trágica, murió. (Foto: A24.com)

"Hay que valorar la vida", decía una y otra vez en los videos que grabó Gabriel Farrel. Empresario y dueño de una exitosa cadena de pizzerías, tenía 31 años. Ese mensaje por las ganas de vivir, quedó como su legado, pese a su tan corta edad. A Gabriel le gustaban los deportes extremos, basado en todo tipo de saltos al vacío. Con paracaídas, deslizantes, parapentes, los famosos "wingsuit" (un traje con que parece ser como un murciélago planeando), lo que fuera.

Pero uno de sus saltos en paracaídas, en Río de Janeiro, salió mal y terminó en una tragedia. Se estrelló contra el piso y murió de manera inmediata. Ha dejado muchos testimonios sobre su postura de vida, plena de acción y los lugares desde donde se lanzaba al vacío.

Un empresario amante de deportes extremos

Gabriel Farrel tenía 31 años. Era el dueño de una cadena de pizzerías exitosas en Brasil. Pero era un influencer conocido por otra actividad. Le encantaba el ejercicio. Tenía un cuerpo muy trabajado por la gimnasia y el ejercicio constante. Eso le permitió descubrir una faceta que le cambió la vida, tanto, que se transformó en una obsesión que terminó en una fatalidad.

Se apasionó por saltar desde todo tipo de superficie al vacío. Unido a un parapente, a un paracaídas o cualquier elemento que le sirviera para "flotar" en el aire y hacer todo tipo de comentarios que grababa con su cámara. Infaltable en cada salto.

El último salto, en Río de Janeiro

En su página de Instagram se lo ve en varios videos, corriendo, entrenando, por diferentes lugares. Charlando con sus amigos e instructores antes de cada salto, que elementos diferentes

Su vida se apagó en un accidente de paracaidismo en Río de Janeiro, que trastocó por completo lo que debía ser una jornada recreativa que terminó en tragedia.

Farrel había construido un perfil que mezclaba la faceta empresarial con una personalidad inquieta y apasionada por las experiencias intensas. Esta vez en Río, algo salió mal. Durante la caída, uno de los paracaídas no se abrió de manera correcta, lo que redujo el margen de maniobra y provocó un descenso descontrolado y a mucha más velocidad de la considerada "segura". Se activó el paracaídas de emergencia, pero la apertura fue tardía y el impacto resultó fatal. El paracaídas principal se abrió mal y fue tarde para compensarlo con el de emergencia.

Cuando los equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar, pero ya no había nada que hacer. La noticia causó un profundo impacto no solo entre sus allegados, sino también en la comunidad empresarial y gastronómica brasileña. Farrel era dueño de una cadena de pizzerías que había logrado expandirse con notable éxito en un mercado altamente competitivo. Su modelo de negocio combinaba la tradición italiana con un enfoque innovador, apostando por la calidad de los ingredientes y la experiencia del cliente. En pocos años, su marca se consolidó en varias ciudades de Brasil y se transformó en un punto de referencia gastronómico.

Amigos y colegas lo describen como un hombre incansable, con un carisma arrollador y una visión clara de futuro. "Era de esas personas que siempre estaban pensando en el próximo proyecto", comentó un socio comercial. Su pasión por emprender se reflejaba también en su interés por transmitir conocimientos a otros jóvenes que buscaban abrirse camino en el mundo empresarial.

Sin embargo, su costado personal estaba marcado por la búsqueda de adrenalina y libertad. Le gustaba saltar en paracaídas, practicar deportes de riesgo y viajar. Para él, esas actividades eran un escape a la rutina, un modo de sentirse vivo y de superar sus propios límites. Era lo que decía siempre en sus videos: "Valorar la vida".

La muerte de Gabriel Farrel se suma a una serie de accidentes recientes que han encendido las alarmas sobre la seguridad en el paracaidismo en Brasil. Si bien es considerado un deporte seguro cuando se cumplen los protocolos, especialistas advierten que los fallos en el equipamiento o errores mínimos pueden tener consecuencias fatales.

En este caso, las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué ocurrió exactamente con el paracaídas principal y por qué el de emergencia no logró evitar la tragedia.

