Actualidad
Córdoba
Tragedia
Dolor e impacto

Tragedia en Córdoba; encontraron muertos a un padre y a su hijo de tres años que estaban desaparecidos

Los buzos especializados localizaron los cuerpos en el agua, enganchados en ramas a más de dos metros de profundidad.

Encontraron muertos al padre y su hijo de tres años que estaban desaparecidos en las sierras de Córdoba. (Foto: gentileza El Doce)

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín confirmó este jueves una noticia que conmocionó a la provincia: fueron hallados un padre e hijo muertos en el Dique El Cajón, en Capilla del Monte, tras permanecer desaparecidos desde el miércoles. La tragedia impactó fuerte en la comunidad.

El operativo estuvo a cargo del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y de la policía provincial, que localizaron los cuerpos enganchados en unas ramas bajo más de dos metros de profundidad en la zona de búsqueda.

El miércoles 10 de septiembre, Cristian Fink (37) salió a pasear con su hijo Álvaro (3) en los alrededores del dique. Según relató la familia, la idea era simplemente “tirar piedras al río”. Sin embargo, al caer la tarde y ver que no regresaban, los allegados comenzaron a preocuparse.

Intentaron comunicarse al celular de Cristian, pero no obtuvieron respuesta. Horas más tarde, al iniciar su propia búsqueda, encontraron su Chevrolet Aveo gris estacionado junto al dique, cerrado con llave. La alarma fue inmediata y se dio aviso a la Policía.

las-autoridades-trabajando-en-la-zona-donde-se-encontraron-los-cuerpos-foto-captura-tn-ZZMNXGPLJFBF5AFWBL5ZTTKLV4 (1)
Encontraron muertos al padre y su hijo de tres a&ntilde;os que estaban desaparecidos en las sierras de C&oacute;rdoba. (Foto: gentileza El Doce)

El operativo de búsqueda

A partir de allí, se montó un importante operativo que incluyó a efectivos policiales, rescatistas y equipos especializados. Se rastrillaron las costas del lago, sectores del río Calabalumba y distintas construcciones de la zona.

El auto de Cristian fue hallado a unos 600 metros del balneario Águila Blanca, lo que permitió acotar el perímetro de búsqueda. Durante las horas siguientes, familiares, bomberos y fuerzas de seguridad se sumaron al trabajo en conjunto.

el-auto-del-padre-fue-encontrado-junto-al-dique-foto-gentileza-el-doce-BLYH4AJLOFD5HLNSJO7D46UJ6U
El auto del padre fue encontrado junto al dique. (Foto: gentileza El Doce)

El hallazgo en el dique

Finalmente, los buzos especializados localizaron los cuerpos en el agua, enganchados en ramas a más de dos metros de profundidad. El hallazgo confirmó el peor desenlace tras dos días de intensa búsqueda.

La Fiscalía de Cosquín informó que continúan las actuaciones judiciales correspondientes para establecer la mecánica del hecho.

