Tragedia en Córdoba; encontraron muertos a un padre y a su hijo de tres años que estaban desaparecidos

Encontraron muertos al padre y su hijo de tres años que estaban desaparecidos en las sierras de Córdoba. (Foto: gentileza El Doce)

El operativo de búsqueda

A partir de allí, se montó un importante operativo que incluyó a efectivos policiales, rescatistas y equipos especializados. Se rastrillaron las costas del lago, sectores del río Calabalumba y distintas construcciones de la zona.

El auto de Cristian fue hallado a unos 600 metros del balneario Águila Blanca, lo que permitió acotar el perímetro de búsqueda. Durante las horas siguientes, familiares, bomberos y fuerzas de seguridad se sumaron al trabajo en conjunto.

El auto del padre fue encontrado junto al dique. (Foto: gentileza El Doce)

El hallazgo en el dique

Finalmente, los buzos especializados localizaron los cuerpos en el agua, enganchados en ramas a más de dos metros de profundidad. El hallazgo confirmó el peor desenlace tras dos días de intensa búsqueda.

La Fiscalía de Cosquín informó que continúan las actuaciones judiciales correspondientes para establecer la mecánica del hecho.