Así fueron las últimas horas con vida de Hayden Panettiere

El viaje que Hayden Panettiere hizo un día antes de morir

Hayden Panettiere. (Foto: Reuters)

La reconstrucción comienza el sábado 15 de agosto. Panettiere viajó desde California hacia Carolina del Sur, donde se encontraba junto a Brian Hickerson, con quien había mantenido una relación intermitente durante varios años.

Una vez en Greenville, la actriz se instaló temporalmente en una residencia del complejo Judson Mill Lofts. Un vecino citado por Page Six aseguró que no sabía que la estrella de Hollywood se encontraba allí y que tampoco podía precisar si había salido del departamento durante su estadía.

Hickerson era originario de Carolina del Sur y la actriz ya había estado vinculada anteriormente con esa zona.

Durante buena parte de la mañana siguiente, sin embargo, hay un vacío en la cronología pública. Hasta el momento no se conoce con precisión qué hizo Panettiere durante esas horas ni qué ocurrió inmediatamente antes de que se solicitara asistencia médica.

La llamada al 911 que inició una carrera para salvarla

Hayden Panettiere. (Foto: Reuters)

El momento decisivo llegó durante la tarde del domingo 16 de agosto. Aproximadamente a las 13.51, los servicios de emergencia recibieron una llamada desde la residencia donde se encontraba la actriz. El reporte inicial advertía sobre una mujer inconsciente que no respondía y hacía referencia a un posible paro cardíaco.

Los equipos médicos se dirigieron inmediatamente hasta el lugar. Según información conocida posteriormente, en las comunicaciones del despacho de emergencia también apareció la referencia a una posible sobredosis.

Cuando los socorristas llegaron, Panettiere estaba inconsciente. Comenzó entonces una carrera contrarreloj. Los paramédicos desplegaron maniobras avanzadas de soporte vital para intentar reanimarla.

Los desesperados intentos por reanimar a Hayden Panettiere

Los reportes sobre el operativo indican que en la escena había Narcan (naloxona), un medicamento utilizado para revertir los efectos potencialmente mortales de una sobredosis de opioides. Sin embargo, ese dato por sí solo no permite establecer que esa haya sido la causa de la muerte.

Durante aproximadamente 40 minutos se intentó salvarle la vida. Finalmente, Hayden Panettiere fue declarada muerta a las 14.32, según informó la oficina forense del condado de Greenville. Tenía 36 años y faltaban pocos días para que cumpliera 37.

La autopsia no reveló lesiones traumáticas y ahora los especialistas deben esperar los análisis complementarios, que pueden incluir estudios toxicológicos.

Los problemas de salud que había atravesado en los últimos meses

En los meses previos a su muerte, Panettiere había atravesado además problemas físicos que afectaron su movilidad. En marzo había sido fotografiada en el aeropuerto de Los Ángeles desplazándose con muletas. En aquel momento explicó que sufría problemas en la zona lumbar relacionados con nervios comprimidos.

Un amigo y estilista de la actriz, Erick Orellana, contó después de su muerte que los dolores habían llegado a ser muy intensos y que, durante determinados períodos, tenía dificultades incluso para mover las piernas.

Esos antecedentes forman parte del contexto de sus últimos meses, aunque hasta ahora ninguna autoridad estableció una relación entre esos problemas médicos y su muerte.

Su lucha contra las adicciones y el relato que había hecho meses antes

Hayden Panettiere. (Foto: Reuters)

Panettiere había hablado públicamente durante años sobre su dependencia del alcohol y los opioides, además de la depresión posparto que atravesó después del nacimiento de su hija Kaya. En 2026 volvió sobre esos episodios en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde relató algunos de los períodos más difíciles de su vida. También había retomado las entrevistas públicas para hablar de su recuperación, su carrera y su vínculo con su hija.

Tres meses antes de su muerte fue entrevistada por Gayle King, a quien le aseguró que atravesaba un buen momento, aunque la periodista recordó posteriormente que durante aquel encuentro percibió que la actriz todavía enfrentaba dificultades personales.

Esos antecedentes explican por qué la hipótesis de una posible sobredosis tuvo una rápida repercusión, pero no constituyen una prueba sobre lo sucedido durante sus últimas horas.

La muerte de su hermano que la había marcado profundamente

Otro episodio había atravesado los últimos años de Panettiere: la muerte repentina de su hermano menor, Jansen Panettiere, en febrero de 2023.

Jansen tenía apenas 28 años cuando fue encontrado muerto. La familia informó posteriormente que había fallecido por complicaciones vinculadas con una cardiomegalia y una afección de la válvula aórtica.

Hayden había contado públicamente cuánto la había afectado aquella pérdida. En sus memorias incluso reconstruyó el momento en el que su padre la llamó para comunicarle que su hermano había muerto.