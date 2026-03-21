Tensión en el Estrecho de Ormuz: más de 20 países buscan garantizar la navegación tras los ataques de Irán
Es un paso clave por dónde se traslada una quinta parte de la producción global de GNL, y el conflicto en Medio Oriente amenaza la estabilidad del suministro energético a nivel mundial.
EEUU presiona para que la comunidad internacional contribuya a garantizar el paso seguro de los petroleros en Ormuz (REUTERS)
Más de 20 países anunciaron este sábado su disposición a intervenir para garantizar el paso seguro en el Estrecho de Ormuz, en medio de la creciente escalada en Medio Oriente. La iniciativa surge como respuesta a los recientes ataques atribuidos a Irán y al impacto que generan sobre una de las rutas más estratégicas para el suministro energético mundial.
En un comunicado conjunto, los países firmantes, principalmente europeos, junto a Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, remarcaron la importancia clave del estrecho ante los ataques a buques comerciales y a infraestructuras civiles. “Expresamos nuestra disposición a contribuir con los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro”, indicaron, al tiempo que agradecieron la coordinación internacional en curso.
Las naciones involucradas condenaron con dureza las acciones del régimen iraní, al que responsabilizan por ataques contra buques desarmados en el Golfo, daños a instalaciones petroleras y gasíferas, y el cierre de facto del Estrecho de Ormuz.
El posicionamiento internacional se produce luego de que Estados Unidos confirmara un golpe estratégico contra Irán. Según el Comando Central, el bombardeo de una instalación subterránea utilizada para almacenar misiles de crucero redujo significativamente la capacidad ofensiva iraní en la zona.
El almirante Brad Cooper aseguró que, además del objetivo principal, también fueron destruidos sistemas de inteligencia y radares utilizados para monitorear el tráfico marítimo. “La capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación está reducida”, afirmó.
Coalición internacional y alerta por el impacto en la energía global
En paralelo, una coalición integrada por Japón y cinco potencias europeas —Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos— se sumó a los esfuerzos para reforzar la seguridad en el Estrecho de Ormuz y contener el impacto en los mercados energéticos globales.
El punto de mayor tensión se registró tras el ataque iraní a Ras Laffan, en Qatar, considerada la terminal de gas natural licuado (GNL) más importante del mundo. Según QatarEnergy, las instalaciones sufrieron daños severos.
Este complejo concentra cerca de una quinta parte de la producción global de GNL, por lo que el conflicto amenaza directamente la estabilidad del suministro energético a nivel mundial y mantiene en alerta a las principales economías.