Tensión en el Estrecho de Ormuz: más de 20 países buscan garantizar la navegación tras los ataques de Irán

image (39) El estrecho permanece cerrado por decisión de Irán, tras los ataques en conjunto vividos en la nación de parte de EEUU e Israel.

El almirante Brad Cooper aseguró que, además del objetivo principal, también fueron destruidos sistemas de inteligencia y radares utilizados para monitorear el tráfico marítimo. “La capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación está reducida”, afirmó.

Coalición internacional y alerta por el impacto en la energía global

En paralelo, una coalición integrada por Japón y cinco potencias europeas —Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos— se sumó a los esfuerzos para reforzar la seguridad en el Estrecho de Ormuz y contener el impacto en los mercados energéticos globales.

El punto de mayor tensión se registró tras el ataque iraní a Ras Laffan, en Qatar, considerada la terminal de gas natural licuado (GNL) más importante del mundo. Según QatarEnergy, las instalaciones sufrieron daños severos.

7IDV3DV6FRD43OH4MXAI3V7U5Q El almirante de la Armada de los EEUU, Brad Cooper (Marina de los EEUU)

Este complejo concentra cerca de una quinta parte de la producción global de GNL, por lo que el conflicto amenaza directamente la estabilidad del suministro energético a nivel mundial y mantiene en alerta a las principales economías.