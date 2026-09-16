Quiénes eran las víctimas del helicóptero que se estrelló en Los Ángeles

George Marciniw era el piloto del helicóptero y trabajador de Angel City Air, la compañía que operaba la aeronave para las dos cadenas de televisión. Marciniw tenía experiencia como piloto e instructor de vuelo y trabajaba junto a Moreno desde 2023.

El helicóptero se estrelló y se incendió cerca del lugar donde previamente una camioneta SUV había chocado contra un ómnibus, un accidente que también había dejado víctimas fatales. La caída provocó, además, daños en vehículos y contenedores cercanos.

La FAA y la NTSB iniciaron una investigación para determinar qué provocó el accidente. Por ahora, las autoridades no establecieron una causa.

Desde el año 2023, los dos volaban juntos para cubrir desde el aire las noticias para la cadena NBC4. (Foto: Gentileza TMZ)

Eliana Moreno, la periodista conocida como “Eli in the Heli”

Eliana Moreno era una reconocida periodista y fotoperiodista de Los Ángeles, vinculada a NBC4 y Telemundo 52. Nacida en el condado de Orange, en el sur de California, había construido buena parte de su carrera sobrevolando la ciudad para cubrir algunas de las noticias más importantes de la región.

Moreno se graduó en 2010 de Chapman University, donde estudió periodismo audiovisual y ciencias políticas. Ese mismo año se incorporó al equipo de helicópteros de Angel City Air y, a lo largo de su trayectoria, trabajó para distintos medios del sur de California.

Para la audiencia era conocida especialmente por su trabajo desde el aire y por el apodo “Eli in the Heli”, que también utilizaba en sus redes sociales. Desde el helicóptero cubría persecuciones policiales, incendios forestales, accidentes y otras situaciones de último momento. También mostraba desde el aire distintos paisajes de California, desde las montañas hasta la costa.

Moreno trabajaba tanto para las transmisiones en inglés de NBC4 como para Telemundo 52, donde era una de las voces habituales de la cobertura aérea. Sus compañeros destacaron, además, su conocimiento de las noticias de la región y su capacidad para transmitir información en situaciones de alta presión.

En el momento del accidente, Moreno se encontraba junto al piloto George Marciniw a bordo del NewsChopper4. Ambos estaban cubriendo desde el aire otro accidente ocurrido en Chatsworth cuando el helicóptero perdió altura y cayó en un estacionamiento. Moreno murió en el acto. Tenía una pareja, Robert Barrientos, con quien estaba comprometida.

George Marciniw, el piloto que llevaba décadas en el aire

George Marciniw era el piloto del helicóptero y también tenía una extensa trayectoria vinculada a la aviación. Creció en el sur de California y se graduó de Burbank High School en 1974. Acumulaba más de tres décadas de experiencia como piloto y también trabajaba como instructor de vuelo.

Marciniw formaba parte de Angel City Air, la empresa propietaria y operadora del NewsChopper4 utilizado para las coberturas aéreas de NBC4 y Telemundo 52. Durante años estuvo vinculado al trabajo de los medios desde el cielo y era una figura conocida dentro del ambiente de los helicópteros de noticias del sur de California.

Edy Gutierrez Mejia, de 29 años, de origen guatemalteco, la tercera víctima. (Foto: Gentileza La Hora)

Su relación profesional con Moreno se había consolidado especialmente desde 2023, cuando ambos comenzaron a volar juntos con frecuencia. Con el paso del tiempo se transformaron en una dupla habitual para los espectadores de ambas cadenas. En numerosas ocasiones, Marciniw era quien pilotaba mientras Moreno realizaba las coberturas y relataba lo que ocurría desde el aire.

Además de su trabajo profesional, Marciniw solía compartir fotografías de Los Ángeles en redes sociales tomadas desde el helicóptero. En varias de esas publicaciones aparecía Moreno, con quien compartía largas jornadas de trabajo sobrevolando la ciudad. El martes por la noche, ambos habían despegado para cubrir un accidente fatal protagonizado por un ómnibus y una SUV en Chatsworth. El helicóptero perdió contacto poco antes de las 19 y terminó estrellándose entre dos edificios comerciales.

La tercera víctima fatal fue Edy Gutiérrez Mejia, de 29 años, quien se encontraba en tierra. Originario de Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, murió aplastado por la caída de la aeronave.