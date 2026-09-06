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Un avión se estrelló en el aeropuerto de Miami: se suspendieron los vuelos y hay heridos

La aeronave, un Boeing 767-300, se salió de la pista luego de aterrizar y chocó contra varios vehículos. El aeropuerto quedó completamente cerrado y se desplegó un amplio operativo de emergencia.

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Un avión se estrelló en el aeropuerto de Miami: se suspendieron los vuelos y hay heridos
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El hecho ocurrió alrededor de las 14 hora local, según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). El avión involucrado es un Boeing 767-300 que había partido desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico. Hay cinco personas muertas, informó AFP.

Tras el accidente, las autoridades dispusieron el cierre de las pistas y las vías de rodaje del aeropuerto, por lo que quedaron suspendidos tanto los despegues como los aterrizajes.

El avión terminó incendiado y hubo un amplio operativo de emergencia

La aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto después de despistarse. Además, durante el accidente impactó contra varios vehículos que se encontraban en la zona.

El Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade desplegó más de 60 unidades para trabajar en el lugar.

Según informaron los equipos de emergencia, al llegar encontraron el avión incendiado, con intensas llamas y una importante columna de humo. Los bomberos trabajaron para controlar el fuego y asistir a las personas afectadas.

Por el momento, no se informó oficialmente cuántas personas resultaron heridas ni cuál es la gravedad de sus lesiones.

Todos los vuelos quedaron suspendidos

El accidente generó una interrupción total de las operaciones en tierra del Aeropuerto Internacional de Miami.

Las autoridades aeroportuarias comunicaron que todas las pistas y calles de rodaje permanecían cerradas, por lo que no se permitían operaciones de despegue ni aterrizaje mientras se desarrollaba el operativo de emergencia.

Imágenes difundidas después del accidente mostraron al avión detenido en una zona cercana a una carretera, mientras una gran llamarada y humo se elevaban detrás de la aeronave.

La FAA informó que ya se encuentra trabajando para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

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