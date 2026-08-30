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Cuánto sale la lujosa casa que Rodrigo De Paul compró para vivir con Tini Stoessel en Miami

En medio de la polémica que rodea a la familia de Tini Stoessel por el manejo de su patrimonio, revelaron la millonaria inversión que habría realizado Rodrigo De Paul para instalarse junto a la cantante en Estados Unidos.

30 ago 2026, 12:14
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Cuánto sale la lujosa casa que Rodrigo De Paul compró para vivir con Tini Stoessel en Miami

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Cuánto sale la lujosa casa que Rodrigo De Paul compró para vivir con Tini Stoessel en Miami

Cuánto sale la lujosa casa que Rodrigo De Paul compró para vivir con Tini Stoessel en Miami

En medio del escándalo por el manejo de la fortuna de Tini Stoessel, se conoció un dato hasta ahora desconocido sobre los planes que la artista comparte con Rodrigo De Paul en Miami.

Gustavo Méndez reveló en La Mañana con Moria (El Trece) que el futbolista habría comprado una lujosa propiedad para instalarse junto a Tini mientras continúe su etapa profesional en Estados Unidos.

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Según detalló el periodista, De Paul habría pagado 4,5 millones de dólares por la vivienda, que tendría una particularidad: sería una casa desarrollada íntegramente en una sola planta.

“Rodrigo De Paul compró él una casa en Miami por cuatro millones y medio de dólares, de una sola planta, en una zona cercana al estadio del Inter Miami”, aseguró Méndez.

La ubicación no habría sido elegida al azar. La propiedad estaría cerca del estadio del club en el que juega el mediocampista argentino y sería la residencia de la pareja durante su estadía en Estados Unidos.

“Es donde van a vivir mientras él siga en ese club”, agregó el periodista.

Sin embargo, Méndez también reveló que los planes a futuro de De Paul podrían incluir un regreso a la Argentina. Según su información, el futbolista estaría manteniendo conversaciones con Racing Club ante la posibilidad de volver al país más adelante.

“Él está charlando con Racing Club para volver acá, tal vez en el momento en que sean padres con Tini Stoessel”, lanzó.

El cambio que habría decidido Tini Stoessel en su carrera

Durante el programa, Méndez también vinculó la información con el presente económico y profesional de Tini. Según sostuvo, la cantante nunca habría vivido completamente sola y comenzó a convivir con De Paul durante la etapa que compartieron en Europa.

Además, aseguró que Tini habría evaluado comprar una propiedad anteriormente, aunque Alejandro Stoessel le habría recomendado no hacerlo.

En paralelo, y en medio de las versiones sobre la auditoría de las empresas vinculadas a su padre, Méndez afirmó que la cantante comenzó a tomar mayor control sobre las decisiones artísticas de su carrera.

“Ella tomó control de la parte artística, cambió muchas cosas del show en cuanto a las canciones y más”, explicó.

El periodista también sostuvo que Tini habría rechazado una propuesta para realizar determinadas presentaciones en Alemania y vinculó esa decisión con la estructura contractual de sus shows europeos.

Así, mientras continúa la polémica alrededor de la administración de su patrimonio, Tini atraviesa una etapa de importantes cambios profesionales y personales, mientras proyecta su vida junto a Rodrigo De Paul en la millonaria propiedad que el futbolista habría adquirido en Miami.

     

 

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