Sorpresa en el Inter Miami de Lionel Messi: Kily González llegó a un acuerdo para ser el nuevo entrenador

Ante este escenario, la dirigencia decidió avanzar en la búsqueda de un nuevo conductor y finalmente alcanzó un acuerdo con Kily González. El argentino llegará con la misión de potenciar un plantel que tiene a Lionel Messi como principal figura y mejorar el rendimiento colectivo de cara a los próximos compromisos.

La designación representa, además, un salto importante en la carrera de González como entrenador. Después de sus experiencias en el fútbol argentino, tendrá la oportunidad de dirigir en Estados Unidos y reencontrarse con una de las figuras a las que acompañó durante sus primeros pasos con la camiseta albiceleste.

La historia entre Lionel Messi y Kily González que continuará en Miami

El vínculo entre Messi y Kily González tiene un capítulo muy especial que se remonta a los primeros días del rosarino en la Selección argentina. Aunque pertenecían a generaciones diferentes, González era uno de los referentes del seleccionado cuando Messi comenzaba a incorporarse al plantel mayor. En ese contexto, protagonizó un gesto que el propio Leo recordaría muchos años después.

El episodio ocurrió el 17 de agosto de 2005, durante un amistoso entre Argentina y Hungría que marcó el debut de Messi en la Selección mayor. El entonces juvenil ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lisandro López, pero su estreno duró apenas unos segundos. Tras un forcejeo con Vilmos Vanczák, el árbitro Markus Merk decidió expulsarlo.

Messi abandonó el campo desconsolado y se fue al vestuario entre lágrimas. Allí apareció Kily González para contenerlo. “Tranquilo, que a mí me pasó lo mismo y después jugué un montón de años en la Selección”, fue la frase que le dijo aquel día.

Di María, González y Messi. (Foto. gentileza El Litoral)

El gesto quedó grabado en la memoria de Messi, quien tiempo después recordó públicamente el acompañamiento que recibió del experimentado futbolista. “El Kily en ese momento fue muy cariñoso, se me pegó a mí, me cuidó. Él y todos, pero me acuerdo en especial de las palabras de él”, contó Leo al recordar aquel debut.

Del debut de Messi en la Selección al reencuentro en Inter Miami

Más de dos décadas después de aquel episodio, Messi y Kily González volverán a encontrarse, esta vez con una relación diferente: entrenador y futbolista. Además de su pasado compartido con la camiseta argentina, ambos están atravesados por una fuerte identificación con el fútbol de Rosario y mantuvieron una relación de respeto a lo largo de los años.

Ahora, aquel vínculo que comenzó cuando Messi apenas daba sus primeros pasos en la Selección tendrá un nuevo capítulo en Estados Unidos. A falta de la confirmación oficial, Kily González será el encargado de conducir al Inter Miami de Messi y tendrá por delante el desafío de iniciar una nueva etapa deportiva para las Garzas.