Sorpresa en el Inter Miami de Lionel Messi: Kily González llegó a un acuerdo para ser el nuevo entrenador

El Inter Miami de Lionel Messi se prepara para comenzar una nueva etapa. Cristian “Kily” González llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador de las Garzas, en reemplazo de Guillermo Hoyos, y solo resta el anuncio oficial del club.
El argentino llegará con la misión de potenciar un plantel que tiene al capitán de la Selección como principal figura y mejorar el rendimiento colectivo de cara a los próximos compromisos.
Kily González llegó a un acuerdo para ser el nuevo entrenador. (Foto: archivo)
El Inter Miami de Lionel Messi se prepara para comenzar una nueva etapa. Cristian “Kily” González llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador de las Garzas, en reemplazo de Guillermo Hoyos, y solo resta el anuncio oficial del club.
La información fue revelada por el periodista Leo Paradizo en A24, quien aseguró que las partes alcanzaron un entendimiento para que el entrenador argentino desembarque en la MLS. De esta manera, Kily González tendrá su primera experiencia como director técnico fuera de la Argentina y protagonizará un esperado reencuentro con Messi, con quien mantiene una relación que comenzó hace más de dos décadas en la Selección argentina.
El ex entrenador de Rosario Central, Unión y Platense se encontraba sin dirigir desde octubre de 2025, cuando terminó su último ciclo en el Calamar después de 14 partidos. Ahora asumirá uno de los desafíos más importantes de su carrera: conducir al equipo encabezado por Messi e intentar revertir una temporada en la que Inter Miami no logró alcanzar varios de sus objetivos deportivos.
La llegada de González marcará el final del interinato de Guillermo Hoyos, quien había quedado al frente del plantel durante esta etapa de transición. En sus primeros 17 encuentros como entrenador del Inter Miami, Hoyos consiguió nueve victorias, tres empates y cinco derrotas. Durante ese período, el conjunto de Florida además quedó eliminado de la Leagues Cup.
Ante este escenario, la dirigencia decidió avanzar en la búsqueda de un nuevo conductor y finalmente alcanzó un acuerdo con Kily González. El argentino llegará con la misión de potenciar un plantel que tiene a Lionel Messi como principal figura y mejorar el rendimiento colectivo de cara a los próximos compromisos.
La designación representa, además, un salto importante en la carrera de González como entrenador. Después de sus experiencias en el fútbol argentino, tendrá la oportunidad de dirigir en Estados Unidos y reencontrarse con una de las figuras a las que acompañó durante sus primeros pasos con la camiseta albiceleste.
El vínculo entre Messi y Kily González tiene un capítulo muy especial que se remonta a los primeros días del rosarino en la Selección argentina. Aunque pertenecían a generaciones diferentes, González era uno de los referentes del seleccionado cuando Messi comenzaba a incorporarse al plantel mayor. En ese contexto, protagonizó un gesto que el propio Leo recordaría muchos años después.
El episodio ocurrió el 17 de agosto de 2005, durante un amistoso entre Argentina y Hungría que marcó el debut de Messi en la Selección mayor. El entonces juvenil ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lisandro López, pero su estreno duró apenas unos segundos. Tras un forcejeo con Vilmos Vanczák, el árbitro Markus Merk decidió expulsarlo.
Messi abandonó el campo desconsolado y se fue al vestuario entre lágrimas. Allí apareció Kily González para contenerlo. “Tranquilo, que a mí me pasó lo mismo y después jugué un montón de años en la Selección”, fue la frase que le dijo aquel día.
El gesto quedó grabado en la memoria de Messi, quien tiempo después recordó públicamente el acompañamiento que recibió del experimentado futbolista. “El Kily en ese momento fue muy cariñoso, se me pegó a mí, me cuidó. Él y todos, pero me acuerdo en especial de las palabras de él”, contó Leo al recordar aquel debut.
Más de dos décadas después de aquel episodio, Messi y Kily González volverán a encontrarse, esta vez con una relación diferente: entrenador y futbolista. Además de su pasado compartido con la camiseta argentina, ambos están atravesados por una fuerte identificación con el fútbol de Rosario y mantuvieron una relación de respeto a lo largo de los años.
Ahora, aquel vínculo que comenzó cuando Messi apenas daba sus primeros pasos en la Selección tendrá un nuevo capítulo en Estados Unidos. A falta de la confirmación oficial, Kily González será el encargado de conducir al Inter Miami de Messi y tendrá por delante el desafío de iniciar una nueva etapa deportiva para las Garzas.