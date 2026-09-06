Después de más de un día de intensa búsqueda, encontraron sin vida a Gian, el nene de 4 años que había desaparecido tras un accidente en Fernández Oro, Río Negro.
El menor era buscado desde la madrugada del sábado, cuando el auto en el que viajaba con sus padres terminó dentro de un canal de riego en Fernández Oro. Su cuerpo fue localizado a unos 200 metros del lugar del accidente.
Encontraron muerto a Gian, el nene de 4 años que cayó a un canal en Río Negro
Después de más de un día de intensa búsqueda, encontraron sin vida a Gian, el nene de 4 años que había desaparecido tras un accidente en Fernández Oro, Río Negro.
El cuerpo del menor fue localizado este domingo, a unos 200 metros del lugar donde ocurrió el siniestro vial. El hallazgo fue confirmado por el intendente de la localidad, Gustavo Amati.
Gian viajaba junto a sus padres en un automóvil que durante la madrugada del sábado terminó dentro de un canal principal de riego. Mientras los adultos lograron salir del vehículo por sus propios medios, el niño no había podido ser localizado.
El accidente ocurrió alrededor de las 4.30 del sábado en esa localidad del Alto Valle de Río Negro.
Desde ese momento, distintas fuerzas desplegaron un operativo para intentar encontrar al menor. Los equipos de búsqueda recorrieron el canal de riego y también realizaron rastrillajes en las zonas cercanas.
Durante el operativo se buscó establecer el posible recorrido que había realizado el niño luego de que el vehículo terminara dentro del curso de agua.
Finalmente, este domingo los equipos encontraron el cuerpo a aproximadamente 200 metros del punto donde había ocurrido el accidente.
La noticia del hallazgo generó conmoción entre los vecinos de Fernández Oro y puso fin a una búsqueda que había comenzado durante la madrugada del sábado.
Ahora, las autoridades continúan con las tareas correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente en el que el vehículo familiar terminó dentro del canal de riego.