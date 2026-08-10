Un fuerte terremoto de 7,4 grados sacudió Colombia: hay heridos, daños y evacuaciones

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", escribió la mandataria provincial en su cuenta de X.

La funcionaria agregó que equipos de emergencia ya comenzaron las inspecciones para elaborar un primer informe oficial sobre el impacto del terremoto.

Evacuaciones en Bogotá y otras ciudades

El sismo también generó escenas de preocupación en Bogotá, donde cientos de personas abandonaron edificios, oficinas y viviendas para resguardarse en espacios abiertos.

Las evacuaciones preventivas se replicaron en otras ciudades como Cali, Pereira y Manizales, donde el movimiento también fue percibido con intensidad.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a trabajadores, estudiantes y vecinos reunidos en las calles mientras las autoridades verificaban el estado de las construcciones.

Por qué Colombia registra tantos terremotos

Colombia se encuentra ubicada sobre una compleja zona de interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe, una condición geológica que convierte al país en uno de los más expuestos a la actividad sísmica de América del Sur.

El Servicio Geológico Colombiano registra diariamente decenas de movimientos de baja intensidad, aunque solo una pequeña parte llega a ser percibida por la población.

El departamento de Chocó, donde ocurrió este terremoto, forma parte del cinturón sísmico del Pacífico y ha registrado numerosos eventos de importancia en las últimas décadas.