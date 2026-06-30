El duro revés que Donald Trump recibió de la Corte Suprema de Estados Unidos

La ciudadanía por nacimiento está vigente en Estados Unidos desde 1868 y fue reafirmada por la Corte Suprema en un histórico fallo de 1898. Gracias a ese principio, casi todos los niños que nacen en suelo estadounidense obtienen automáticamente la nacionalidad, sin importar la situación migratoria de sus padres.

Trump quiso dejar el derecho tomado por la mayoría de las naciones "jóvenes" para retener y aumentar su población: el "ius solis" o sea la nacionalidad se determina por el lugar de nacimiento. Trump, en su cruzada por expulsar inmigrantes, dijo varias veces que quiere imponer el cambio por el "ius sanguinis", que otorga la ciudadanía conferida por el origen del los padres.

La resolución pone fin, al menos por ahora, a uno de los debates constitucionales más importantes de los últimos años y mantiene intacto un derecho que beneficia cada año a cientos de miles de bebés nacidos en Estados Unidos.

El lugar de nacimiento da derecho a la ciudadanía

Trump se queja, desde su primer gobierno, de que muchas personas buscan llegar a Estados Unidos de cualquier manera para tener un hijo en ese país y ganar la ciudadanía para su descendencia. Así se aseguran que no los expulsen de ese país. El presidente quería que la nacionalidad se entregara a los "descendientes de norteamericanos" y no a quienes nacen en ese país, solo por estar en ese país sus madres al momento de dar a luz.

La Constitución de los EE.UU. se modifica por enmiendas. Una de ellas, la 14, es clave en este caso. En su cláusula primera ("Citizenship Clause") dice: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen."

Es muy corto y contundente el texto. No deja margen para una interpretación distinta, aunque era lo que quería Trump. Otro dato que no es menor es que la actual Corte, el órgano superior de Justicia en Estados Unidos, tiene una clara mayoría conservadora. En su primer gobierno, entre muertes y jubilaciones, el mandatario norteamericano tuvo la chance de nombrar a 4 integrantes de ese tribunal: todos conservadores. Así, pasó a tener una mayoría de 6 contra 3 en votos sobre los progresistas.

Sin embargo, ese número, pero dado vuelta, se tradujo en la decisión de la Corte para mantener ese principio inalterable desde hace más de 150 años. Quien nace en Estados Unidos es un ciudadano norteamericano.