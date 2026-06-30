El duro revés que Donald Trump recibió de la Corte Suprema de Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados Unidos le propinó este martes un duro revés al presidente Donald Trump al ratificar la vigencia de la ciudadanía por nacimiento. Es un derecho garantizado por la Enmienda 14 de la Constitución desde hace más de 150 años.
El máximo tribunal rechazó el intento del Gobierno de restringir el acceso automático a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados o de personas con visas temporales nacidos en territorio estadounidense.
La Corte Suprema de EE.UU. ratificó el principio de nacimiento para la ciudadanía norteamericana (Foto: A24.com).
La Corte Suprema de Estados Unidos le propinó este martes un duro revés al presidente Donald Trump al ratificar la vigencia de la ciudadanía por nacimiento. Es un derecho garantizado por la Enmienda 14 de la Constitución desde hace más de 150 años.
Pese a tener una mayoría conservadora, con muchos jueces propuestos por Trump en su primer mandato, sufrió una dura derrota. Por una mayoría de 6 votos contra 3, el máximo tribunal rechazó el intento del Gobierno de restringir el acceso automático a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados o de personas con visas temporales nacidos en territorio estadounidense.
La decisión mantiene bloqueada la orden ejecutiva firmada por Trump, que buscaba reinterpretar el alcance de la Enmienda 14 al sostener que no todas las personas nacidas en Estados Unidos debían ser consideradas ciudadanas. Los jueces entendieron que esa modificación no puede realizarse mediante una orden presidencial y reafirmaron la interpretación histórica de la Constitución.
El fallo representa uno de los golpes judiciales más importantes para la política migratoria de Trump, que había convertido la eliminación de la ciudadanía por nacimiento en una de las principales promesas de su segundo mandato.
La ciudadanía por nacimiento está vigente en Estados Unidos desde 1868 y fue reafirmada por la Corte Suprema en un histórico fallo de 1898. Gracias a ese principio, casi todos los niños que nacen en suelo estadounidense obtienen automáticamente la nacionalidad, sin importar la situación migratoria de sus padres.
Trump quiso dejar el derecho tomado por la mayoría de las naciones "jóvenes" para retener y aumentar su población: el "ius solis" o sea la nacionalidad se determina por el lugar de nacimiento. Trump, en su cruzada por expulsar inmigrantes, dijo varias veces que quiere imponer el cambio por el "ius sanguinis", que otorga la ciudadanía conferida por el origen del los padres.
La resolución pone fin, al menos por ahora, a uno de los debates constitucionales más importantes de los últimos años y mantiene intacto un derecho que beneficia cada año a cientos de miles de bebés nacidos en Estados Unidos.
Trump se queja, desde su primer gobierno, de que muchas personas buscan llegar a Estados Unidos de cualquier manera para tener un hijo en ese país y ganar la ciudadanía para su descendencia. Así se aseguran que no los expulsen de ese país. El presidente quería que la nacionalidad se entregara a los "descendientes de norteamericanos" y no a quienes nacen en ese país, solo por estar en ese país sus madres al momento de dar a luz.
La Constitución de los EE.UU. se modifica por enmiendas. Una de ellas, la 14, es clave en este caso. En su cláusula primera ("Citizenship Clause") dice: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen."
Es muy corto y contundente el texto. No deja margen para una interpretación distinta, aunque era lo que quería Trump. Otro dato que no es menor es que la actual Corte, el órgano superior de Justicia en Estados Unidos, tiene una clara mayoría conservadora. En su primer gobierno, entre muertes y jubilaciones, el mandatario norteamericano tuvo la chance de nombrar a 4 integrantes de ese tribunal: todos conservadores. Así, pasó a tener una mayoría de 6 contra 3 en votos sobre los progresistas.
Sin embargo, ese número, pero dado vuelta, se tradujo en la decisión de la Corte para mantener ese principio inalterable desde hace más de 150 años. Quien nace en Estados Unidos es un ciudadano norteamericano.