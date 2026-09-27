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Cayó una avioneta con cinco personas en Córdoba: dos jóvenes escucharon los gritos y guiaron el rescate

La aeronave se precipitó sobre un monte en el sur de la capital provincial y los ocupantes quedaron atrapados entre la vegetación. Dos vecinos llegaron antes que los equipos de emergencia y se orientaron por los gritos de uno de los menores.

Cayó una avioneta con cinco personas en Córdoba: dos jóvenes escucharon los gritos y guiaron el rescate

Cayó una avioneta con cinco personas en Córdoba: dos jóvenes escucharon los gritos y guiaron el rescate

Una avioneta con cinco personas a bordo, entre ellas dos menores de edad, se precipitó este domingo sobre una zona de monte en el sur de la ciudad de Córdoba. Los ocupantes quedaron atrapados entre la vegetación y, aunque todos sobrevivieron, varios sufrieron heridas y debieron ser trasladados a distintos hospitales.

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El accidente ocurrió pasadas las 13.30, cerca de la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9,5, en las inmediaciones del aeródromo de barrio Coronel Olmedo. La aeronave era una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG, que terminó en un sector de vegetación densa.

Los primeros en advertir que algo había ocurrido fueron vecinos de la zona, que alertaron a la Policía. Entre quienes se acercaron al lugar estuvieron Ezequiel y Lucas Asoli, dos jóvenes que circulaban por las inmediaciones y decidieron internarse en el monte para buscar a los ocupantes.

Los gritos que los guiaron hasta la avioneta

Los hermanos Asoli ingresaron entre la vegetación y comenzaron a buscar el lugar exacto donde había caído la aeronave. Según contaron, lograron orientarse después de escuchar la respuesta de uno de los niños que estaba atrapado.

Nos metimos en el medio del monte, un nene nos contestó gritando y nos guiamos por eso”, relataron en declaraciones a Cadena 3.

Cuando finalmente llegaron hasta la avioneta, encontraron a uno de los menores sobre un ala. El acceso hasta el lugar era complicado por la cantidad de vegetación y las características del terreno.

Los testigos también contaron que la aeronave había avanzado aproximadamente 50 metros entre las plantas antes de detenerse contra un árbol. Para poder sacar al piloto de la cabina fue necesario retirar parte del techo.

“Era una avioneta chiquita, para tres, y venían cinco”, señalaron los jóvenes al describir la escena que encontraron al llegar.

Un operativo de rescate entre la vegetación

La complejidad del terreno también dificultó el trabajo de los equipos de emergencia. Al lugar llegaron efectivos policiales, personal de la Subdirección General de Bomberos de la Provincia y equipos del servicio de emergencias 107.

Los dos menores fueron asistidos y posteriormente trasladados conscientes al Hospital de Niños, donde quedaron internados.

Los tres adultos también fueron derivados a centros de salud. Presentaban distintas lesiones, entre ellas un brazo presuntamente fracturado, cortes en la cabeza y golpes. Fueron trasladados a los hospitales San Roque y de Urgencias.

Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre el estado de salud de los cinco ocupantes después de los traslados.

Qué se sabe sobre la avioneta y las causas del accidente

La aeronave siniestrada es una Piper Comanche 250, un monomotor de ala baja con tren de aterrizaje retráctil y una capacidad oficial para cuatro pasajeros.

El hecho de que cinco personas viajaran a bordo forma parte de los aspectos que deberán ser establecidos durante la investigación. También deberá determinarse qué provocó la caída de la avioneta.

En las primeras horas circuló entre los vecinos la hipótesis de una posible falla mecánica, aunque por el momento esa posibilidad no fue confirmada oficialmente.

La zona donde ocurrió el accidente quedó acordonada y bajo custodia de la Policía Bonaerense, mientras se aguarda el inicio de las pericias correspondientes.

La investigación quedó bajo intervención federal

La causa comenzó inicialmente en una fiscalía provincial de turno. Sin embargo, debido a que se trata de un accidente aéreo, las actuaciones deberán ser remitidas a la fiscalía federal que corresponda.

La investigación técnica estará a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo la caída de la aeronave.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para preservar el lugar del siniestro y reunir los elementos que permitan reconstruir qué ocurrió antes de que la avioneta terminara entre los árboles.

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