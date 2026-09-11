Video: una avioneta perdió el control en pleno vuelo y se estrelló

Inmediatamente después del impacto, varias personas corrieron hacia la aeronave para auxiliar al piloto mientras se daba aviso a los servicios de emergencia.

¿Por qué cayó la avioneta?

Según la información preliminar difundida por medios entrerrianos, una posible falla mecánica aparece como una de las hipótesis sobre las causas de la caída, aunque todavía resta que la investigación determine oficialmente qué ocurrió.

Luego del impacto, la aeronave habría sufrido un principio de incendio, que pudo ser controlado antes de que las llamas se propagaran.

Qué se sabe del estado de salud del piloto

El hombre fue asistido en el campo y luego trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde quedó internado. El piloto se encontraba estable en terapia intensiva y presentaba una contusión pulmonar leve y otras lesiones menores.

El hombre tendría domicilio en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y era el único ocupante de la aeronave al momento del accidente.

Pese a la violencia del impacto que se observa en las imágenes, logró sobrevivir y recibir asistencia médica.