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Video: una avioneta perdió el control en pleno vuelo y se estrelló

La aeronave realizaba tareas de fumigación en una zona rural cuando perdió el control y se precipitó contra el terreno. El piloto sobrevivió al impacto y fue trasladado al Hospital Centenario, donde quedó internado.

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Una avioneta fumigaba un campo

Una avioneta fumigaba un campo, perdió el control y se estrelló. (Foto: A24.com)
Leé también Video: el trágico accidente de una avioneta y la lucha de los rescatistas contra las llamas
Una avioneta se precipitó en Texas. Se declaró en emergencia pero no llegó al aeropuerto alternativo. (foto: Captura de TV)

El episodio ocurrió en la zona rural de Perdices, departamento de Gualeguaychú, en inmediaciones de la Estancia Las Marías. El establecimiento se encuentra a la altura del kilómetro 25 de la Autovía Nacional 14 y se accede a través de un camino vecinal.

La aeronave se encontraba realizando tareas vinculadas con la actividad agropecuaria, entre ellas fumigación y aplicación de fertilizantes, cuando por motivos que son investigados perdió estabilidad y terminó impactando contra el terreno.

La secuencia fue captada por una persona que se encontraba en la zona. El video muestra los últimos segundos de vuelo de la avioneta y el momento en que cae violentamente sobre el campo.

Inmediatamente después del impacto, varias personas corrieron hacia la aeronave para auxiliar al piloto mientras se daba aviso a los servicios de emergencia.

¿Por qué cayó la avioneta?

Según la información preliminar difundida por medios entrerrianos, una posible falla mecánica aparece como una de las hipótesis sobre las causas de la caída, aunque todavía resta que la investigación determine oficialmente qué ocurrió.

Luego del impacto, la aeronave habría sufrido un principio de incendio, que pudo ser controlado antes de que las llamas se propagaran.

Qué se sabe del estado de salud del piloto

El hombre fue asistido en el campo y luego trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde quedó internado. El piloto se encontraba estable en terapia intensiva y presentaba una contusión pulmonar leve y otras lesiones menores.

El hombre tendría domicilio en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y era el único ocupante de la aeronave al momento del accidente.

Pese a la violencia del impacto que se observa en las imágenes, logró sobrevivir y recibir asistencia médica.

En pocas palabras

  • Avioneta de fumigación: Se estrelló en un campo de Perdices, Entre Ríos, tras perder el control en pleno vuelo.
  • Estado del piloto: Sobrevivió al impacto, fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú y se encontraba estable con contusiones leves.
  • Causa probable: Se investiga una posible falla mecánica como motivo de la caída, aunque se espera la confirmación oficial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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