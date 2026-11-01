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El mensaje del papa León XIV a una semana de su llegada a la Argentina

Durante la celebración de la Solemnidad de Todos los Santos en el Vaticano, el Pontífice destacó el valor de los gestos cotidianos de amor, la misericordia y la justicia. También llamó a no abandonar el compromiso con la construcción de la paz.

El mensaje del papa León XIV a una semana de su llegada a la Argentina

El mensaje del papa León XIV a una semana de su llegada a la Argentina

A una semana de su llegada a la Argentina, el papa León XIV encabezó este domingo el rezo del Ángelus en el Vaticano y compartió una reflexión sobre la santidad, la solidaridad y la construcción de la paz. En el marco de la Solemnidad de Todos los Santos, el Pontífice afirmó que ese camino no está reservado a figuras excepcionales de la Iglesia, sino que constituye una vocación abierta a todas las personas.

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El papa León XIV llega a Gemelli para la operación de la que sigue convaleciente. (Foto: Reuters)

"La santidad no es un privilegio para unos pocos, sino una vocación universal que nos interpela a cada uno de nosotros allí donde vivimos", expresó durante su mensaje previo a la oración mariana.

La celebración estuvo dedicada tanto a los santos reconocidos oficialmente por la Iglesia como a aquellas personas que, sin haber sido canonizadas, llevaron una vida marcada por la entrega y el amor al prójimo.

"Celebramos a todos los santos: a aquellos que la Iglesia ha reconocido como tales y también a tantos que no lo han sido, pero que Dios conoce", señaló León XIV.

El mensaje del papa León XIV sobre la santidad, el amor y la justicia

Durante su reflexión, el Papa tomó como referencia las Bienaventuranzas del Evangelio de Mateo para explicar cómo se construye el camino hacia la santidad.

En ese sentido, mencionó a los pobres de espíritu, a quienes atraviesan el sufrimiento y encuentran consuelo en la oración, a quienes responden con mansedumbre frente a la violencia y a quienes mantienen su compromiso con la justicia.

También destacó a las personas que están dispuestas a perdonar y trabajan por la paz, incluso en contextos de dificultades y persecuciones.

"Al contemplarlos con admiración, nos preguntamos: estas personas, con la gracia de Dios, ¿qué hicieron? Esencialmente, gestos y decisiones de amor que superan los cálculos de la codicia y la prepotencia del mal, que a veces parece prevalecer", reflexionó.

En esa línea, consideró que los santos representan "el signo más hermoso y más fuerte del Reino de Dios que viene", un reino que, según las enseñanzas de Jesús, ya está presente entre las personas.

El Pontífice también transmitió un mensaje de esperanza al recordar que Dios reconoce acciones y vidas que muchas veces pasan inadvertidas para los demás.

"Dios ve el bien que nosotros no vemos, conoce historias que nosotros no conocemos, llega a corazones a los que nosotros no tenemos acceso", afirmó.

Antes del rezo del Ángelus, pidió la intercesión de la Virgen María para que acompañe a los fieles en ese camino y los ayude a "no cansarnos de construir la paz, tanto en los hechos más importantes como en los más sencillos de la vida cotidiana".

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina y qué actividades tiene previstas

El mensaje del Pontífice se produjo a siete días de su llegada a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre. León XIV permanecerá en el país hasta el 11 de noviembre y tiene programadas actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Durante su visita, está previsto que se reúna con el presidente Javier Milei, representantes de la sociedad civil, trabajadores, jóvenes, integrantes de la Iglesia y personas privadas de su libertad. También encabezará distintas celebraciones religiosas.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Afirmó que la santidad es una vocación universal, no un privilegio.
  • Mensaje del Ángelus: Destacó el valor de los gestos cotidianos de amor, misericordia y justicia.
  • Visita a Argentina: El Pontífice llegará el 8 de noviembre y cumplirá agenda hasta el 11.
Resumen generado por Thinkindot AI
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