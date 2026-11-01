El mensaje del papa León XIV a una semana de su llegada a la Argentina

El mensaje del papa León XIV sobre la santidad, el amor y la justicia

Durante su reflexión, el Papa tomó como referencia las Bienaventuranzas del Evangelio de Mateo para explicar cómo se construye el camino hacia la santidad.

En ese sentido, mencionó a los pobres de espíritu, a quienes atraviesan el sufrimiento y encuentran consuelo en la oración, a quienes responden con mansedumbre frente a la violencia y a quienes mantienen su compromiso con la justicia.

También destacó a las personas que están dispuestas a perdonar y trabajan por la paz, incluso en contextos de dificultades y persecuciones.

"Al contemplarlos con admiración, nos preguntamos: estas personas, con la gracia de Dios, ¿qué hicieron? Esencialmente, gestos y decisiones de amor que superan los cálculos de la codicia y la prepotencia del mal, que a veces parece prevalecer", reflexionó.

En esa línea, consideró que los santos representan "el signo más hermoso y más fuerte del Reino de Dios que viene", un reino que, según las enseñanzas de Jesús, ya está presente entre las personas.

El Pontífice también transmitió un mensaje de esperanza al recordar que Dios reconoce acciones y vidas que muchas veces pasan inadvertidas para los demás.

"Dios ve el bien que nosotros no vemos, conoce historias que nosotros no conocemos, llega a corazones a los que nosotros no tenemos acceso", afirmó.

Antes del rezo del Ángelus, pidió la intercesión de la Virgen María para que acompañe a los fieles en ese camino y los ayude a "no cansarnos de construir la paz, tanto en los hechos más importantes como en los más sencillos de la vida cotidiana".

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina y qué actividades tiene previstas

El mensaje del Pontífice se produjo a siete días de su llegada a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre. León XIV permanecerá en el país hasta el 11 de noviembre y tiene programadas actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Durante su visita, está previsto que se reúna con el presidente Javier Milei, representantes de la sociedad civil, trabajadores, jóvenes, integrantes de la Iglesia y personas privadas de su libertad. También encabezará distintas celebraciones religiosas.