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Una desaparición inesperada agrega un nuevo misterio al caso de la joven fallecida tras el salto sin cuerda

Un nuevo testimonio aportó un dato nuevo sobre los instantes posteriores a la caída de María Eduarda Rodrigues de Freitas y abrió otro interrogante en la investigación.

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La desaparición de una cámara tras la muerte de una joven que saltó sin cuerda en Brasil suma un nuevo misterio a la investigación

La desaparición de una cámara tras la muerte de una joven que saltó sin cuerda en Brasil suma un nuevo misterio a la investigación

La muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven brasileña de 21 años que falleció tras saltar al vacío sin la cuerda de seguridad durante una actividad recreativa en el estado de San Pablo, sumó en las últimas horas un nuevo interrogante.

Leé también Tragedia en Brasil: una joven murió al ser arrojada al vacío sin cuerda durante una práctica de puenting
Una joven murió al ser arrojada al vacío sin cuerda durante una práctica de puenting. (Foto: captura)

Mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió en los segundos previos a la tragedia, un testigo afirmó haber visto cómo uno de los integrantes del equipo organizador retiró una cámara GoPro que la víctima llevaba colocada al momento del accidente.

El elemento, que podría contener imágenes decisivas para esclarecer el caso, continúa desaparecido.

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El testimonio que podría ser clave para la causa

Raphael Goulard, quien aguardaba su turno para realizar el salto inmediatamente después de María Eduarda, relató que presenció una escena que le llamó la atención tras la caída.

En declaraciones a la agencia local EPTV, aseguró: “La primera escena que recuerdo fue la de un empleado quitando una cámara GoPro del cuello de un cuerpo que ya estaba en el suelo”.

El hombre también planteó sus dudas sobre las razones detrás de esa maniobra. “¿Estaba preocupado por el equipo, por ocultar pruebas o por su valor financiero?”, se preguntó.

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Según publicó UCV Radio, cuando los investigadores consultaron a los instructores sobre el paradero de la cámara, estos aseguraron desconocer dónde se encontraba.

La Policía realizó un rastrillaje en la zona donde cayó la joven, pero hasta el momento el dispositivo no pudo ser localizado.

El video que muestra los segundos previos a la tragedia

El hecho ocurrió el sábado en el conocido Ponte do Esqueleto, en la ciudad de Limeira, en el interior del estado de San Pablo.

De acuerdo con uno de los testigos, los responsables de la actividad habrían omitido colocar la cuerda de seguridad antes de autorizar el salto.

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Las imágenes que se viralizaron muestran a María Eduarda siendo acompañada hasta la plataforma y lanzándose al vacío. Instantes después, se escuchan los gritos de desesperación de las personas presentes al advertir que faltaba el principal sistema de protección.

Tras el accidente, acudieron efectivos del Cuerpo de Bomberos y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), aunque los médicos solo pudieron confirmar la muerte de la joven.

Tres personas son investigadas por homicidio con dolo eventual

La Policía Civil informó que tres hombres, de 42, 32 y 27 años, son investigados por el delito de homicidio con dolo eventual, figura que contempla aquellos casos en los que una persona asume el riesgo de provocar una muerte, aunque no tenga la intención directa de hacerlo.

Los sospechosos estaban vinculados con la organización de la actividad. Uno de ellos era bombero civil y los otros dos colaboraban con la preparación de los saltos.

En un primer momento fueron demoradas seis personas, pero tres recuperaron la libertad pocas horas después.

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