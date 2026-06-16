La llamativa reacción del marido de María Julia Oliván en pleno escándalo con Mario Pergolini

Más adelante, hizo referencia al impacto que esa experiencia tuvo en la vida familiar y recordó conversaciones mantenidas a lo largo de los años sobre el tema. “Con Antonio (hijo de los dos) sabemos todo lo que te causó esta situación y lo que viviste, que fue tremendo. Cuando me lo contaste, lo primero que dije fue por qué no lo dijiste en el momento... Pero bueno, son cosas que una persona expresa cuando puede, cuando lo siente”, agregó.

Por último, Straccia también se mostró desconcertado por algunas de las reacciones que surgieron tras la denuncia. Si bien reconoció el nivel de popularidad que tiene Pergolini, cuestionó especialmente las críticas recibidas por parte de otras mujeres. “Mario Pergolini es querido, a nivel personaje y lo entiendo pero la cantidad de mujeres bardeando o insultando”, expresó sorprendido.

Y cerró con una reflexión contundente sobre el tema: “Una mujer sufre acoso o abuso y las mujeres salen a bardearse... si entre ustedes no se defienden y lo primero que hacen es atacar a la mujer... es terrible”.

María Julia Oliván, Ariel Straccia y su hija Antonio

Cuál fue la grave denuncia de María Julia Oliván contra Mario Pergolini

La fuerte revelación de María Julia Oliván sobre Mario Pergolini continúa generando repercusiones. Días atrás, la periodista decidió exponer públicamente una situación que, según su relato, vivió cuando formaba parte de Cuatro Cabezas, la productora fundada por el conductor.

Todo comenzó luego de un duro descargo que realizó contra Pergolini y Yanina Latorre. Más tarde, en comunicación con el programa SQP (América TV), Oliván explicó el trasfondo de sus declaraciones realizadas en Qué Miedo, el ciclo de streaming de BorderPeriodismo. Sin embargo, durante la entrevista fue más allá y aseguró haber atravesado episodios de acoso sexual mientras trabajaba en la productora entre 2004 y 2007.

"Hice el comentario no por cómo hablaba hace 20 años en los medios, sino por una experiencia personal que tuve trabajando en Cuatro Cabezas en 2005, en su oficina, situación desagradable de acoso sexual. En ese momento nadie denunciaba esos casos, en una primera experiencia, me estaba yendo muy bien, me fui a España y cuando volví, me echaron", sostuvo.

Al referirse al contexto que atravesaba en aquel entonces, detalló: "Estábamos los dos solos en la misma oficina. Tenía 30 años, me estaba comprando mi departamento, estaba endeudada. Esta gente me está echando después de que pasó esto. Tengo que sobrevivir, seguir trabajando, no sabía qué hacer".

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La periodista también recordó los encuentros que tuvo con Pergolini años después de haber dejado la empresa. Según contó, nunca mantuvieron una conversación sobre el episodio denunciado. "Con Mario me crucé en un banco. No pretendía saludarlo y él me dijo: 'Si nos hacemos los boludos, no nos vamos a saludar nunca'. Lo saludé lo más bien. Después lo vi en el programa de Lanata, lo saludé y charlé con él. Fui nerviosa, pero después hablamos naturalmente. Jamás se cruzó el tema", relató.

Además, explicó que durante mucho tiempo intentó comprender los motivos de algunas decisiones laborales que afectaron su carrera dentro de Cuatro Cabezas. "Les pregunté muchas veces qué error había cometido, qué había hecho mal. Me dio la noticia el director de contenidos. No tenía el teléfono de Mario, no trabajaba en su programa, trabajaba en su productora. Jamás quiso tener una secretaria mujer; no le gustaba trabajar con mujeres", afirmó.

Con evidente emoción, Oliván señaló que durante años prefirió mantener silencio sobre lo ocurrido. "No tenía pensado contar nada porque pasaron 20 años. Hablé en Infama y les conté todo. El foco de mi carrera es otro. Cuando uno sufre una situación tan traumática, también hay consecuencias económicas. Cada vez que iba a buscar trabajo después de hacer juicio y ganarlo...", expresó.

Finalmente, reflexionó sobre cómo logró reconstruir su vida luego de aquella etapa. "Me pasé años dando explicaciones. Terminé agotada. Me enamoré, me puse en pareja, quise ser mamá, no pude, después pude... No daba. Esto ya fue, lo superé en el sentido de que pude salir de ese estado. Este sufrimiento me hizo generar Border. Me fortaleció y entonces dije: 'Ya está'", concluyó.