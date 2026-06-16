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Danelik publicó una foto en pleno acto íntimo con Brian Sarmiento y desató un escándalo

Danelik Galazán volvió a dar que hablar al compartir una foto junto a Brian Sarmiento tras un apasionado encuentro durante el fin de semana largo.

16 jun 2026, 10:38
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Danelik publicó una foto en pleno acto íntimo con Brian Sarmiento y desató un escándalo

Danelik Galazán y Brian Sarmiento siguen consolidando su historia de amor después de haberse conocido durante su paso por Gran Hermano. En las últimas horas, la pareja volvió a quedar en el centro de la escena luego de compartir parte de su intimidad en las redes sociales.

Durante el fin de semana largo, la influencer y cantante tucumana disfrutó de varios días junto al exfutbolista. Además de grabar contenido para sus plataformas digitales y mostrarse cómplices frente a sus seguidores, ambos protagonizaron un apasionado encuentro que terminó generando una fuerte repercusión.

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Fue la propia Danelik quien decidió publicar una fotografía que no tardó en viralizarse. En la imagen se la ve junto a Brian en una situación íntima, una postal que rápidamente despertó comentarios de todo tipo entre los usuarios.

Mientras muchos celebraron la relación, otros cuestionaron la exposición de un momento tan privado. En la red social X, varios internautas consideraron que no era necesario compartir ese tipo de contenido públicamente y expresaron su rechazo a la publicación.

Lejos de prestar atención a las críticas, la pareja optó por seguir disfrutando de su presente sentimental. De hecho, días atrás, Brian Sarmiento había respondido con firmeza a quienes lo cuestionaron por mantener una relación con una mujer trans.

“Cuando hay amor, a las otras personas les molesta. Entonces eso es lo que les jode. Mis sentimientos son genuinos. Si a ustedes les molesta, háganse ver, porque les hace falta sentir un poquito de amor”, expresó durante una participación en un programa de streaming.

Por su parte, Danelik también había sorprendido al revelar detalles de la intimidad de la pareja tras la segunda eliminación de Brian de Gran Hermano. Invitada a Cortá por Lozano, la joven aseguró que la conexión entre ambos había evolucionado y dejó una frase que rápidamente se volvió viral.

“No tuvimos sexo, hicimos el amor”, sostuvo al aire, dejando en claro que la relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

A pesar de las polémicas y los comentarios negativos que suelen recibir en redes sociales, Danelik y Brian continúan apostando a su vínculo y se muestran cada vez más enamorados, compartiendo con sus seguidores distintas postales de esta nueva etapa juntos.

Danielik y Brian Sarmiento

     

 

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