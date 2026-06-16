Danelik publicó una foto en pleno acto íntimo con Brian Sarmiento y desató un escándalo

Lejos de prestar atención a las críticas, la pareja optó por seguir disfrutando de su presente sentimental. De hecho, días atrás, Brian Sarmiento había respondido con firmeza a quienes lo cuestionaron por mantener una relación con una mujer trans.

“Cuando hay amor, a las otras personas les molesta. Entonces eso es lo que les jode. Mis sentimientos son genuinos. Si a ustedes les molesta, háganse ver, porque les hace falta sentir un poquito de amor”, expresó durante una participación en un programa de streaming.

Por su parte, Danelik también había sorprendido al revelar detalles de la intimidad de la pareja tras la segunda eliminación de Brian de Gran Hermano. Invitada a Cortá por Lozano, la joven aseguró que la conexión entre ambos había evolucionado y dejó una frase que rápidamente se volvió viral.

“No tuvimos sexo, hicimos el amor”, sostuvo al aire, dejando en claro que la relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

A pesar de las polémicas y los comentarios negativos que suelen recibir en redes sociales, Danelik y Brian continúan apostando a su vínculo y se muestran cada vez más enamorados, compartiendo con sus seguidores distintas postales de esta nueva etapa juntos.