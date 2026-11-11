Revelaron cómo intentó Alejandro Stoessel comunicarse con Tini tras el distanciamiento

En paralelo, los nuevos dichos apuntan a una etapa en la que la artista tendría el control de sus ingresos y decisiones profesionales. "Todo queda a nombre de Tini, dueña de su patrimonio. Su próximo contrato, que es el Lollapalooza, lo gestionó ella, es la primera vez que hace un contrato y va a cobrar", aseguraron.

Así, mientras el supuesto acuerdo permitiría avanzar en la organización económica, la relación entre padre e hija seguiría siendo un capítulo aparte. Por el momento, los detalles difundidos corresponden a versiones periodísticas y no a un anuncio público de los protagonistas.

Qué dijeron sobre el acuerdo entre Tini Stoessel y su padre Alejandro

Tini Stoessel habría alcanzado un acuerdo con sus padres y su hermano para distribuir el patrimonio familiar. Según informó Daniel Ambrosino en Intrusos (América TV), la cantante conservaría el 70%, mientras que el resto se repartiría entre Alejandro Stoessel (15%), Mariana Muzlera (10%) y Francisco Stoessel (5%).

“El arreglo ya está hecho. Hace por lo menos un par de meses”, aseguró el periodista. Sin embargo, todavía quedarían pendientes trámites administrativos y cambios de titularidad, y los porcentajes podrían ajustarse según cómo se computen los bienes y las cuentas.

Respecto de los inmuebles, Tini solo buscaría conservar la casa de San Isidro donde vive. El reparto también contemplaría una vivienda en Martínez, el departamento que ocupa su abuela materna y una propiedad en Miami que compartiría en partes iguales con su padre.

Por último, las cuentas en el exterior que figuran a nombre de Alejandro pasarían a ser administradas por una persona designada por la cantante, como un abogado o contador, aunque no quedarían directamente a nombre de ella.