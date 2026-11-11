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Revelaron cómo intentó Alejandro Stoessel comunicarse con Tini tras el distanciamiento

Tras las versiones de un acuerdo económico, se conocieron detalles del intento de Alejandro Stoessel por contactar a Tini y del inesperado papel de Rodrigo De Paul.

11 nov 2026, 20:00
Revelaron cómo intentó Alejandro Stoessel comunicarse con Tini tras el distanciamiento

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Tini Stoessel y su padre, Alejandro, habrían alcanzado un acuerdo económico, aunque el distanciamiento personal continuaría. Después de que trascendieran detalles del supuesto reparto patrimonial, surgió una nueva versión sobre los intentos del productor de comunicarse con su hija y el papel de Rodrigo De Paul en ese contacto.

Según la información aportada por Yanina Latorre en SQP (América TV), Alejandro habría intentado hablar con la cantante sin conseguir una respuesta. "Hace un mes o mes y medio Alejandro trató de comunicarse con Tini y ella no accedió a hablar. Ella lo tiene bloqueado, él llamaba de otro teléfono y era él. Un día él termina llamando al teléfono de De Paul, habla con él, se manejó por mensajes con él", señaló sobre el supuesto acercamiento.

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De acuerdo con ese relato, el futbolista habría mantenido un intercambio con el padre de su pareja. Sin embargo, ese contacto no implicaría una reconciliación entre Tini y Alejandro, cuyo vínculo seguiría atravesado por las diferencias familiares y económicas.

Estas versiones se conocieron después de que Daniel Ambrosino contara el martes 10 de noviembre en Intrusos (América TV) que las partes habrían acordado una distribución del patrimonio: el 70% quedaría para Tini y el 30% restante se repartiría entre su padre, su madre y su hermano. Según esa información, todavía quedarían pendientes gestiones administrativas y cambios de titularidad.

En paralelo, los nuevos dichos apuntan a una etapa en la que la artista tendría el control de sus ingresos y decisiones profesionales. "Todo queda a nombre de Tini, dueña de su patrimonio. Su próximo contrato, que es el Lollapalooza, lo gestionó ella, es la primera vez que hace un contrato y va a cobrar", aseguraron.

Así, mientras el supuesto acuerdo permitiría avanzar en la organización económica, la relación entre padre e hija seguiría siendo un capítulo aparte. Por el momento, los detalles difundidos corresponden a versiones periodísticas y no a un anuncio público de los protagonistas.

Qué dijeron sobre el acuerdo entre Tini Stoessel y su padre Alejandro

Tini Stoessel habría alcanzado un acuerdo con sus padres y su hermano para distribuir el patrimonio familiar. Según informó Daniel Ambrosino en Intrusos (América TV), la cantante conservaría el 70%, mientras que el resto se repartiría entre Alejandro Stoessel (15%), Mariana Muzlera (10%) y Francisco Stoessel (5%).

“El arreglo ya está hecho. Hace por lo menos un par de meses”, aseguró el periodista. Sin embargo, todavía quedarían pendientes trámites administrativos y cambios de titularidad, y los porcentajes podrían ajustarse según cómo se computen los bienes y las cuentas.

Respecto de los inmuebles, Tini solo buscaría conservar la casa de San Isidro donde vive. El reparto también contemplaría una vivienda en Martínez, el departamento que ocupa su abuela materna y una propiedad en Miami que compartiría en partes iguales con su padre.

Por último, las cuentas en el exterior que figuran a nombre de Alejandro pasarían a ser administradas por una persona designada por la cantante, como un abogado o contador, aunque no quedarían directamente a nombre de ella.

     

 

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