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Después de la visita papal, este jueves trasladarán a los últimos 69 presos y Devoto quedará vacío

El operativo se realizará al mediodía y marcará el final del proceso de desalojo del Complejo Penitenciario Federal de Devoto. Los internos que todavía permanecen en el establecimiento son los mismos que participaron del encuentro con el papa León XIV durante su visita de este miércoles.

Tras la visita del papa León XIV

Tras la visita del papa León XIV, mañana trasladarán a los últimos 69 presos y Devoto quedará vacío. (Foto: archivo)

El Complejo Penitenciario Federal de Devoto quedará completamente desocupado este jueves, cuando se concrete el traslado de los últimos 69 internos hacia el penal de Marcos Paz. El operativo se llevará adelante durante el mediodía y estará a cargo de las cinco fuerzas federales de seguridad, bajo el mismo esquema de coordinación y despliegue utilizado en las etapas anteriores.

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Se trata de los presos que permanecían alojados en el establecimiento y que este miércoles participaron del encuentro con el papa León XIV, durante la visita del pontífice a la cárcel ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Con este último movimiento, el Gobierno nacional dará por finalizado el proceso de traslado de la población penitenciaria y el histórico penal quedará vacío durante la tarde.

La visita del Papa, antes del último traslado

León XIV visitó este miércoles la cárcel de Devoto, donde mantuvo un encuentro con personas privadas de su libertad y autoridades del Servicio Penitenciario Federal. Durante la jornada, escuchó testimonios de internos sobre sus procesos de rehabilitación y acercamiento a la fe, y transmitió un mensaje centrado en la esperanza, el perdón y la posibilidad de comenzar de nuevo.

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León XIV visitó este miércoles la cárcel de Devoto, donde mantuvo un encuentro con personas privadas de su libertad. (Foto: Reuters)

En su intervención, el pontífice agradeció especialmente al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y reconoció la presencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y las autoridades penitenciarias.

El proceso de traslado a Marcos Paz

El operativo de desalojo había comenzado semanas atrás. El 19 de octubre, el Gobierno nacional anunció la finalización de la primera etapa del procedimiento, que permitió trasladar a más de 1.400 internos en cinco jornadas.

La ministra de Seguridad Nacional encabezó entonces el anuncio junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora porteña de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez.

El 19 de octubre, el Gobierno nacional anunci&oacute; la finalizaci&oacute;n de la primera etapa del procedimiento, que permiti&oacute; trasladar a m&aacute;s de 1.400 internos en cinco jornadas. (Foto: archivo)

El 19 de octubre, el Gobierno nacional anunció la finalización de la primera etapa del procedimiento, que permitió trasladar a más de 1.400 internos en cinco jornadas. (Foto: archivo)

Durante aquella conferencia, Monteoliva destacó que el procedimiento se había desarrollado sin incidentes. “Fue un traslado que se realizó sin conflictos, sin motines y sin fugas”, afirmó al confirmar el cierre de la fase inicial del plan denominado “Ley y Orden”.

La funcionaria explicó que el operativo se realizó de manera coordinada entre el Servicio Penitenciario Federal y las Fuerzas Federales de Seguridad, con participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, calificó el traslado como un hito de infraestructura penitenciaria por la magnitud del despliegue y el tiempo en que se concretó.

En pocas palabras

  • Traslado final: Mañana se concretará el traslado de los últimos 69 internos del Complejo Penitenciario Federal de Devoto hacia Marcos Paz.
  • Visita papal previa: Los internos que serán trasladados participaron del encuentro con el papa León XIV este miércoles.
  • Desalojo completo: Con este operativo, el histórico penal de Devoto quedará completamente desocupado y vacío.
Resumen generado por Thinkindot AI
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