Después de la visita papal, este jueves trasladarán a los últimos 69 presos y Devoto quedará vacío

El proceso de traslado a Marcos Paz

El operativo de desalojo había comenzado semanas atrás. El 19 de octubre, el Gobierno nacional anunció la finalización de la primera etapa del procedimiento, que permitió trasladar a más de 1.400 internos en cinco jornadas.

La ministra de Seguridad Nacional encabezó entonces el anuncio junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora porteña de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez.

El 19 de octubre, el Gobierno nacional anunció la finalización de la primera etapa del procedimiento, que permitió trasladar a más de 1.400 internos en cinco jornadas. (Foto: archivo)

Durante aquella conferencia, Monteoliva destacó que el procedimiento se había desarrollado sin incidentes. “Fue un traslado que se realizó sin conflictos, sin motines y sin fugas”, afirmó al confirmar el cierre de la fase inicial del plan denominado “Ley y Orden”.

La funcionaria explicó que el operativo se realizó de manera coordinada entre el Servicio Penitenciario Federal y las Fuerzas Federales de Seguridad, con participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, calificó el traslado como un hito de infraestructura penitenciaria por la magnitud del despliegue y el tiempo en que se concretó.