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La fuerte revelación de Yanina Latorre sobre el vínculo de Icardi y su hija mayor tras la denuncia: "No quiere..."

Yanina Latorrecontó en Sálvese quien pueda detalles del distanciamiento entre Mauro Icardi y su hija mayor, y reveló una situación que llamó la atención.

11 nov 2026, 20:01
yanina latorre y mauro icardi
yanina latorre y mauro icardi

El vínculo entre Mauro Icardi y su hija mayor atravesaría un momento especialmente delicado. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), la menor no querría ir a la casa de su papá, lo tendría bloqueado de WhatsApp y existirían situaciones de incomodidad que habrían profundizado el distanciamiento entre ambos.

La periodista explicó que lo del viernes en el colegio no fue un episodio aislado ni algo que se habría organizado de manera repentina. Por el contrario, aseguró que la tensión entre el futbolista y la hija de Wanda Nara venía de antes y que la situación familiar ya era complicada. En ese contexto, reconstruyó cómo se habría desencadenado el episodio que volvió a poner a la expareja en el centro de la escena.

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Al comenzar su relato, la conductora aclaró que lo sucedido no habría sido algo improvisado ni una situación generada de un momento para otro por Wanda. “Todo lo del viernes no es que resultó y lo pergeñó Wanda y fue de la nada. Esto ya venía e iba a ocurrir. ¿Por qué? Hace bastante tiempo o días que Francesca no veía al padre”, sostuvo.

Luego, Yanina fue más allá y aseguró que la adolescente no tendría intenciones de compartir tiempo con su papá. “Francesca no quiere ver al padre, no quiere ir a la casa del padre y lo tiene bloqueado de WhatsApp hace un tiempo. ¿Por algún motivo puntual? Por hechos de violencia, por incomodidades, por esto que cuando están con él no hacen sus actividades extracurriculares, no van al colegio”, expresó.

En ese sentido, la periodista describió el malestar que, según su versión, sentiría la menor durante las estadías con el futbolista y cuestionó la manera en que él habría intentado resolver el distanciamiento. “El tipo la deja tirada en La Isla y ella pierde su vida. Entonces no quería ir con el padre. No está cómoda. ¿Qué hace el padre? ¿Se sentó a hablar con la hija o intentó un vínculo paulatino? No, hizo una cautelar. Se las dan a las dos chicas del 6 de noviembre al 16 de noviembre a la fuerza”, relató.

Qué pasó el viernes en la puerta del colegio de las hijas de Wanda Nara

De acuerdo con el relato de Latorre, el episodio que generó una nueva escalada en el conflicto tuvo lugar cuando Icardi se presentó en el establecimiento educativo al que asisten las niñas. Allí se desarrollaba un acto escolar de Isabella, la menor de las hermanas, quien, según la conductora, mantiene un vínculo diferente con su papá.

“Mauro va a la puerta del colegio, había un acto de Isabella, que Isabella no tiene ningún problema con el padre y hasta hoy sigue con él”, contó Yanina al reconstruir lo ocurrido.

La conversación también generó un intercambio con Majo Martino, quien puso el foco en la particularidad de que un padre deba recurrir a medidas judiciales para encontrarse con sus hijas. “No es normal tampoco que un padre vea a las hijas con cautelares”, señaló. Ante ese comentario, Yanina respondió: “Es que no es normal la relación que tiene Mauro con Wanda”.

Más adelante, la conductora hizo referencia a la posibilidad de que Wanda y el futbolista pudieran sentarse a conversar para intentar recomponer el vínculo familiar. “Según Wanda, ella se sentarían a hablar con él y trataría de tener un vínculo”, agregó.

Por último, Latorre detalló cómo se habría producido el momento de mayor tensión durante aquella jornada escolar. Según explicó, Isabella tenía un acto que terminaba a las 10 de la mañana, mientras que Francesca debía permanecer en el colegio hasta las 16.30. Sin embargo, Mauro habría decidido retirar a las niñas antes de ese horario. “Terminó el acto de colegio, la retiró de prepo y ahí empezó la hecatombe”, concluyó.

     

 

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