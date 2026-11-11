La fuerte revelación de Yanina Latorre sobre el vínculo de Icardi y su hija mayor tras la denuncia: "No quiere..."

En ese sentido, la periodista describió el malestar que, según su versión, sentiría la menor durante las estadías con el futbolista y cuestionó la manera en que él habría intentado resolver el distanciamiento. “El tipo la deja tirada en La Isla y ella pierde su vida. Entonces no quería ir con el padre. No está cómoda. ¿Qué hace el padre? ¿Se sentó a hablar con la hija o intentó un vínculo paulatino? No, hizo una cautelar. Se las dan a las dos chicas del 6 de noviembre al 16 de noviembre a la fuerza”, relató.

Qué pasó el viernes en la puerta del colegio de las hijas de Wanda Nara

De acuerdo con el relato de Latorre, el episodio que generó una nueva escalada en el conflicto tuvo lugar cuando Icardi se presentó en el establecimiento educativo al que asisten las niñas. Allí se desarrollaba un acto escolar de Isabella, la menor de las hermanas, quien, según la conductora, mantiene un vínculo diferente con su papá.

“Mauro va a la puerta del colegio, había un acto de Isabella, que Isabella no tiene ningún problema con el padre y hasta hoy sigue con él”, contó Yanina al reconstruir lo ocurrido.

La conversación también generó un intercambio con Majo Martino, quien puso el foco en la particularidad de que un padre deba recurrir a medidas judiciales para encontrarse con sus hijas. “No es normal tampoco que un padre vea a las hijas con cautelares”, señaló. Ante ese comentario, Yanina respondió: “Es que no es normal la relación que tiene Mauro con Wanda”.

Más adelante, la conductora hizo referencia a la posibilidad de que Wanda y el futbolista pudieran sentarse a conversar para intentar recomponer el vínculo familiar. “Según Wanda, ella se sentarían a hablar con él y trataría de tener un vínculo”, agregó.

Por último, Latorre detalló cómo se habría producido el momento de mayor tensión durante aquella jornada escolar. Según explicó, Isabella tenía un acto que terminaba a las 10 de la mañana, mientras que Francesca debía permanecer en el colegio hasta las 16.30. Sin embargo, Mauro habría decidido retirar a las niñas antes de ese horario. “Terminó el acto de colegio, la retiró de prepo y ahí empezó la hecatombe”, concluyó.