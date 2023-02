Una nueva denuncia vincula a Jair Bolsonaro con un intento de golpe para evitar que Lula asumiera

"Cuento esto para que ustedes tengan una idea de la actitud de Bolsonaro y es lógico que yo lo denuncie", declaró el senador sobre esta reunión, que compromete sobremanera al expresidente. La noticia se conoce justo cuando Bolsonaro acaba de pedir a los Estados Unidos una visa que le permita permanecer 6 meses más en ese país.

El plan para un golpe de Estado

Según, Marcos do Val, el plan consistía en pedirle una entrevista al juez Alexandre de Moraes, titular del Tribunal Superior Electoral. Allí lo grabarían sin que supiera tratando de lograr una frase que lo descolocara. Se haría pública y daría pie para intervenir a la Justicia electoral y anular el resultado de las elecciones en las que triunfó Lula. De todas maneras, Do Val aclaró que la propuesta no partió de Bolsonaro. El entonces presidente solo escuchaba, pero tampoco se opuso a esa idea.

Esto se relaciona con el borrador para intervenir ese órgano que se encontró en las oficinas de Anderson Torres, exministro de justicia bolsonarista.

Senador Do val.jpg El senador Do Val, bolsonarista, denunció que el expresidente participó de una reunión en la que se trató de delinear un golpe de Estado (Foto: gentileza O Globo).

Revelación obligada por una nota periodística

La revista Veja, una de las de mayor circulación en Brasil, está en la calle desde este viernes. Allí trae como nota central esta conspiración que buscaba privar a Lula da Silva de asumir su tercera presidencia.

Por eso, Do Val se presentó este jueves ante una sede de la Policía Federal. Allí declaró durante 4 horas sobre todo cuanto sucedió en esa reunión calificada como "golpista". Allí ratificó que Bolsonaro no dijo nada en contra ni descartó la posibilidad de llevar adelante ese plan que le permitiría seguir en el poder.

Por supuesto, la declaración del senador compromete sobremanera al exmandatario. Lula da Silva, cada vez que se refiere a él, lo hace acusándolo de "genocida" y de "golpista".

tapa reista veja.jpg "Propuesta indecente", el título de la revista brasileña Veja sobre una propuesta golpista en el entorno de Jair Bolsonaro (Foto: fevista Veja).

"Voy a tirar una bomba"

Así se presentó el senador Do Val ante la Policía Federal para hacer su declaración tan extensa. “Voy a tirar una bomba. El viernes (por este 3 de febrero) sale en la revista Veja el intento de Bolsonaro de obligarme a dar un golpe de Estado con él", dijo. Y agregó: "Por eso, es lógico que lo denuncie".

Más lógico todavía es la tormenta política que desató esta revelación que compromete a un presidente elegido democráticamente embarcado en la posibilidad de impedir que sea sucedido por otra persona elegida por la voluntad popular. Es decir, intentar dar un golpe en Brasil luego de 37 años de continuidad del estado de derecho.