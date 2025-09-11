Histórico: condenaron a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado

Con el resultado de 4 a 1, Bolsonaro ya no podrá apelar la condena ante el pleno del Supremo Tribunal.

Los otros condenados

El fallo no solo alcanzó a Bolsonaro. Otros siete exfuncionarios y militares de alto rango también fueron condenados con duras penas:

Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia: 16 años.

Almir Garnier, excomandante de la Marina: 24 años.

Anderson Torres, exministro de Justicia: 24 años.

Augusto Heleno, exjefe de la Oficina de Seguridad Institucional: 21 años.

Mauro Cid, exasesor presidencial y denunciante del golpe: pena pendiente de fijar.

Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa: 19 años.

Walter Braga Netto, exjefe del Estado Mayor: 26 años.

Los jueces todavía deben precisar las penas finales y los regímenes de cumplimiento.

La toma cientos de seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia (Brasil), el 8 de enero de 2023. EFE

Cómo se gestó la conspiración

De acuerdo con la Fiscalía General, la conspiración comenzó en junio de 2021, cuando Bolsonaro lanzó una campaña sistemática para desprestigiar las instituciones y el sistema electoral.

Tras perder contra Lula en octubre de 2022, la trama pasó de las palabras a la acción: protestas masivas, intentos de atentados frustrados y campamentos frente a cuarteles militares donde miles de simpatizantes exigían que el Ejército impidiera la asunción del presidente electo.

El 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, esa estrategia culminó en el asalto violento a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal en Brasilia. Para la Fiscalía, esa acción fue el corolario de una trama golpista “liderada directamente por Bolsonaro” con el objetivo de instaurar una dictadura.