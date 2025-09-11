En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Jair Bolsonaro
Brasil
Sentencia firme

Histórico: condenaron a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado

El Supremo Tribunal de Brasil sentenció al ex presidente y a siete ex colaboradores cercanos del ultraderechista. El voto definitivo fue emitido por el titular de la sala, Cristiano Zanin.

Jair Bolsonaro en su residencia

Jair Bolsonaro en su residencia, mientras esperaba el temido veredicto. (Foto: AFP)

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por su papel en el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. La decisión fue tomada por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), donde 4 de los 5 jueces votaron a favor de la sentencia.

Leé también "Ciega, pero no tonta": el duro revés judicial que recibió Jair Bolsonaro para su prisión domiciliaria
Bolsonaro acaba de perder una serie de beneficios que tenía en el arresto domiciliario (Foto: gentileza Folha de Sao Paulo).

El fallo marca un hecho histórico en Brasil: Bolsonaro, líder de la derecha y ultraderecha, fue considerado jefe de una organización criminal armada que intentó perpetuarse en el poder tras perder las elecciones de 2022.

El voto definitivo fue emitido por el presidente de la sala, Cristiano Zanin, antiguo abogado de Lula, quien sostuvo que “las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”. La mayoría se completó con los magistrados Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia y Flávio Dino, mientras que Luiz Fux votó en contra de que el STF llevara adelante el proceso.

DDMNISCP4ZHD3DHYWQ24HL3WOM
Cristiano Zanin. (Foto: REUTERS)

Cristiano Zanin. (Foto: REUTERS)

Con el resultado de 4 a 1, Bolsonaro ya no podrá apelar la condena ante el pleno del Supremo Tribunal.

Los otros condenados

El fallo no solo alcanzó a Bolsonaro. Otros siete exfuncionarios y militares de alto rango también fueron condenados con duras penas:

  • Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia: 16 años.
  • Almir Garnier, excomandante de la Marina: 24 años.
  • Anderson Torres, exministro de Justicia: 24 años.
  • Augusto Heleno, exjefe de la Oficina de Seguridad Institucional: 21 años.
  • Mauro Cid, exasesor presidencial y denunciante del golpe: pena pendiente de fijar.
  • Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa: 19 años.
  • Walter Braga Netto, exjefe del Estado Mayor: 26 años.

Los jueces todavía deben precisar las penas finales y los regímenes de cumplimiento.

U3UMRJICKBAWRKLN6PTRJPKYEI
La toma cientos de seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia (Brasil), el 8 de enero de 2023. EFE

La toma cientos de seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia (Brasil), el 8 de enero de 2023. EFE

Cómo se gestó la conspiración

De acuerdo con la Fiscalía General, la conspiración comenzó en junio de 2021, cuando Bolsonaro lanzó una campaña sistemática para desprestigiar las instituciones y el sistema electoral.

Tras perder contra Lula en octubre de 2022, la trama pasó de las palabras a la acción: protestas masivas, intentos de atentados frustrados y campamentos frente a cuarteles militares donde miles de simpatizantes exigían que el Ejército impidiera la asunción del presidente electo.

El 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, esa estrategia culminó en el asalto violento a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal en Brasilia. Para la Fiscalía, esa acción fue el corolario de una trama golpista “liderada directamente por Bolsonaro” con el objetivo de instaurar una dictadura.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jair Bolsonaro Brasil
Notas relacionadas
Jair Bolsonaro quedó cerca de ir a la cárcel después de que dos jueces votaron a favor de su sentencia
El Supremo Tribunal de Brasil formó una mayoría para condenar a Jair Bolsonaro por intento de golpe de estado
Trabajar 4 días a la semana: el debate que inquieta

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar