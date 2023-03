Video | El Papa Francisco explicó por qué todavía no visitó el país y aseguró: "Yo quiero ir a la Argentina"

Embed

Eso hizo que se cambiara el programa y el viaje en 2017 se hizo a Chile y Perú. "Argentina y Uruguay quedaron para después, esperando a que se dé la coyuntura", aseguró el Pontífice.

Para redondear su explicación sobre su nunca concretada presencia en nuestro país dijo: "O sea, no hay ninguna negación de ir. De ninguna manera. Estuvo planeado el viaje. Yo estoy abierto a que se dé la oportunidad".

A diez años de su elección como Papa

En la entrevista con Infobae, Daniel Hadad le pregunta sobre sus recuerdos de ese momento y Francisco respondió:

"Quise recordar varias veces lo que pasó. Realmente yo no me di cuenta de lo que iba a pasar.Yo a la mañana me vine tranquilo aquí, al mediodía, y algunos me hicieron chistes de paso, que no los entendí. Incluso cuando llegué al comedor algunos obispos del centro de Europa me decían “Venga, eminencia, ¿qué nos cuenta de Latinoamérica?”, como si le tomaran examen reveló.

También señal+o que cuando le preguntaron sobre cuestiones personales - como la operación que sufrió en 1957 en que le extirparon un lóbulo del pulmón derecho - comprendió que en el cónclave había campañas "a favor y en contra", pero sin embargo, remató: "Yo fui, dormí la siesta tranquilo".

Francisco, electo en 2013.jpg El papa Francisco se asoma por primera vez desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el 13 de marzo de 2013 (Foto: Archivo)

"¿Van a entrar o no?"

El cardenal Jorge Bergoglio fue consagrado como sucesor de Benedicto XVI en el segundo día del cónclave. En la cuarta votación de esa jornada, la quinta, en total. Pero en la entrevista contó una anécdota singular antes de entrar a la Capilla Sixtina el 13 de marzo de 2013.

"Me encontré con el cardenal Ravasi y empezamos a caminar en el hall grande antes de la Sixtina. Y le dije'¿Usted sabe que yo para mis clases de sapienciales uso —usaba, ahora no las doy más—, sus libros?'".

De pronto cuando iban como ensimismados algo lo trajo al momento que sería clave en su vida: "Nos pusimos en órbita los dos, hasta que sentimos un grito: '¿Ustedes van a entrar o no? Porque voy a cerrar la puerta'. El inconsciente de no querer entrar. Son cosas que uno no maneja", confesó Francisco.

Los matrimonios “inválidos” y el celibato

También abordó la polémica dentro de la Iglesia Católica sobre los segundos matrimonios de personas que profesan esa fe y su imposibilidad por ejemplo, de recibir la comunión. El Papa mostró una vez más su apertura en el tema: "No podemos reducir una situación humana a una preceptiva. El papa Benedicto —que sabía de estas cosas y era un gran teólogo, no iba a tocar el violín en teología, sabía— dijo tres veces, en el Alto Adige una, en Piamonte dos y [la] tercera en Roma, qué gran parte de los matrimonios por iglesia son inválidos por falta de fe. Y fíjese usted: a veces [uno] va a un casamiento y parece más bien que es una recepción social y no un sacramento. O sea, se casan sí… Cuando los jóvenes estos dicen “para siempre”, anda a saber qué entienden [por] “para siempre”

"Aconsejo a los matrimonios separados que vayan a su obispo, que vayan y le presenten su situación", recomendó el Santo Padre.

Otro tema espinoso es el del celibato sacerdotal. Otras ramas del cristianismo lo permiten, pero el catolicismo no. Francisco también dio precisiones interesantes sobre esta cuestión: De hecho en la iglesia católica hay sacerdotes casados: todo el rito oriental es casado. Todo. Todo el rito oriental. Acá en la Curia tenemos uno —hoy mismo me lo crucé— que tiene su señora, su hijo. No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar".

Explicó que el celibato en la iglesia es una prescripción temporal y que es una disciplina.

—"O sea que podría revisarse", preguntó Daniel Hadad.

—"Sí. Sí. De hecho todos los de la iglesia oriental están casados. O los que quieren. Ahí hacen una opción. Antes de la ordenación la opción por casarse o por ser célibes", cerró Francisco.

La iglesia Católica y las personas homosexuales.

El papa retomó esta cuestión recordando lo que dijo en una entrevista a bordo de un avión al regreso de un viaje apostólico.

"Dije tres cosas sobre las personas de tendencia homosexual. Una en Brasil, que es la que usted menciona, y dije así: 'Si una persona de tendencia homosexual es honesta y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla?'. En el viaje de vuelta de Irlanda dije —me preguntaron, y dije— 'Yo les pido a los padres que si tienen un hijo con tendencia homosexual, o una hija, que los tengan en su casa. [Que] No los echen como castigo. Que los acompañen'. La tercera fue en la entrevista con Associated Press donde hablé de la criminalización. La criminalización es un problema serio: hay alrededor de 30 países que de uno u otro modo tienen criminalizado esto. Y casi 10, [con] la pena de muerte. Casi 10", fue su larga explicación.

Las resistencias internas a su pontificado

Sobre las controversias dijo: "Se han resuelto las que ha habido. Y si hay alguna está ahí, en el rincón, escondida, y se hablan entre los que la sostienen. [Cuando llevan] Al borde del cisma, eso es lo feo. Por ejemplo, el caso de algún obispo americano, uno muy conocido, que fue nuncio. Uno no sabe si ese hombre es católico o no es católico, está ahí en el borde. Esas resistencias mal manejadas".

"La resistencia mala es la que se discute por acá y se va por atrás buscando la traición también. Pero o soy ingenuo no les hago caso".

—"¿Algún cardenal vino y le dijo que no dé tantas entrevistas?", preguntó Hadad.

—"Sí, uno", respondió sin identificarlo.

El papa Francisco en su vida cotidiana

Daniel Hadad contó que Francisco camina sin dificultades. Como dejando atrás el momento en que se lo vio por todo el mundo en una silla de ruedas. El papa dijo que duerme 6 horas por la noche y realiza una siesta de media hora. No tiene celular - sus secretarios, sí - pero cuando recibe un mensaje, devuelve el llamado. Tampoco ve televisión, pero "me entero de todo".

Realiza sus escritos y mensajes a mano que luego se envían de la manera que corresponda. Y repitió algo que ya se conoce: añora sus caminatas por la ciudad de Buenos Aires, que no puede imitar en Roma. Además, cuando iba a su parroquía en colectivo, pasaba por la cárcel de Caseros. En la iglesia había muchas mujeres, madres de los detenidos. Allí, dijo, desarrolló esa procupación por las personas privadas de su libertad. Francisco lo refleja en cada Semana Santa, en que cumple la tradición del lava pies, justamente, en diferentes prisiones.

messi y el mundial.jpg El papa usó los sufridos triunfos argentinos en el mundial para hacer una analogía con nuestra idiosincrasia (Foto: Gentileza DW)

El mundial y las "costumbres argentinas"

El papa Francisco le reconoció a Daniel Hadad que no vio los partidos de la selección que se coronó campeona del mundo por tercera vez en Qatar. Sin embargo usó lo que sucedió en los partidos con Países Bajos y en la final con Francia para hacer una analogía con la idiosincrasia argentina.

"...me permito decirla sin querer ofender, porque yo soy argentino también, pero un poco [refleja] nuestra idiosincrasia.

En los dos partidos, el de Holanda y el final, comienza ganando 2 a 0; 3 a 1, ah, todos felices los argentinos; nos vamos al segundo tiempo y termina ganando los dos por un penal. Por casualidad. Los argentinos tenemos eso: empezamos con entusiasmo las cosas y tenemos una cultura —no sé, al menos yo la tengo— de dejar a la mitad. Y como que ya nos damos por vencidos antes de tiempo, o vencemos antes de tiempo. Sea en lo positivo o en lo negativo. Nos cuesta terminar el perfil de las cosas", reflexionó el papa.

El mundo actual, la guerra y sus líderes

Francisco señaló que la humanidad está siempre en guerra. Que la actual entre Ucrania y Rusia se vive muy de cerca por su proximidad. Dijo que espera una resolución pacífica cuanto antes y para lo que él trabaja como otros líderes mundiales. Recordó que mantiene su esperanza para que Vladimir Putin le dé una entrevista para hablar de la paz. Pero recordó que al mismo tiempo hay otros conflictos como en el África que también deben ser atendidos.

Expresó que una política de diálogo encuentre el camino para la pacificación de Venezuela ( Hadad le recordó las violaciones a los derechos humanos difundidos en su momento por el "informe Bachelet"). Pero hizo especial mención a lo que sucede con la persecución a religiosos en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega.

"Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Guarangas".

El siempre postergado viaje a la Argentina

Como se detalla en el inicio de esta nota, un viaje programado en 2017 quedó en la nada y desde entonces no se concretó. El papa habló que depende de varios factores: "Primero la voluntad que yo vaya. Creo que eso está", dijo.

-Pero luego explico algo que se dijo frecuentemente. Un papa no hace viajes en tiempos electorales para que no sea utulizado políticamente. Es decir, depende de la coyuntura sociopolítica y eso Francisco no quiere que interfiera en un viaje pastoral: "Que no sea usada ni para un lado ni para otro".

Entonces una situación dejó abierta una esperanza

—"Después de una elección podría pasar", quiso saber Daniel Hadad.

—"Podría pasar", afirmó el papa Francisco. "Después de una elección ciertamente que sí. Por eso en tiempo electoral no se hacen viajes en los países, para evitar que la presencia sea usada por el partido gobernante para una reelección o algo por el estilo. Yo quiero ir a Argentina. Quiero. Pero…", finalizó.