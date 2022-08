Video | Se registró otro tiroteo en Estados Unidos, en un shopping de Minnesota, y buscan al agresor

El "Mall of America" no tiene detectores de metales y los compradores no son registrados al entrar. En diciembre de 2021, fue escenario también de un tiroteo, cuando dos personas resultaron heridas producto del altercado.

Se cree que el sospechoso huyó del centro comercial a pie y los agentes están entrevistando a los testigos y revisando las cámaras de seguridad del lugar.

El centro comercial había cerrado de emergencia después de que se reportara ese incidente calificado como "aislado" por las autoridades.

Tiroteo y Tensión en un centro comercial

La policía de Bloomington también dijo que seguían buscando a un sospechoso después de asegurar la escena poco antes de las 6 de la tarde. Dijeron que el abrupto cierre de las puertas de acceso y egreso obligó a varios compradores a refugiarse en el lugar, mientras la policía con armas largas buscaba al agresor por las instalaciones del mayor centro comercial de Estados Unidos.

En una serie de mensajes por Twitter, el centro comercial primero advirtió lo que sucedía.