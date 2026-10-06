Viviendas del Bienestar: así puedes registrarte y obtener una casa del Estado

Qué es el Programa Viviendas para el Bienestar

El Programa Viviendas para el Bienestar forma parte de la política habitacional del Gobierno de México y tiene como objetivo ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda adecuada para sectores de la población que no cuentan con una propiedad y que tienen dificultades económicas para adquirirla.

La iniciativa está a cargo de la Conavi, organismo que determina las zonas en las que se desarrollan los proyectos y establece los mecanismos para incorporar a las personas interesadas.

Uno de los aspectos más importantes es la definición de los denominados polígonos prioritarios de atención. Se trata de áreas determinadas por las autoridades en las que se concentra la intervención del programa.

Esto significa que vivir en México no alcanza por sí solo para acceder a una vivienda mediante este programa. La persona interesada debe residir dentro de una zona contemplada por la convocatoria correspondiente y, además, cumplir con el conjunto de requisitos establecidos.

La prioridad está puesta en quienes enfrentan mayores dificultades habitacionales y económicas. Entre los grupos que pueden recibir especial consideración aparecen las comunidades indígenas y personas que viven en zonas con altos niveles de marginación o rezago social.

Por ese motivo, la primera recomendación para quienes quieran participar es revisar las convocatorias emitidas por la Conavi y verificar si su lugar de residencia se encuentra incluido.

Cómo saber cuándo se puede realizar el registro

La inscripción no se realiza de manera general durante todo el año. La Conavi publica convocatorias específicas para las zonas en las que se implementa el programa.

En esas comunicaciones oficiales se detallan los lugares y las fechas en los que se llevará adelante el proceso. También se especifican los mecanismos que deberán seguir los interesados.

La información se difunde mediante los canales oficiales de la dependencia, entre ellos su sitio web y sus redes sociales.

Por eso, las personas que quieran acceder a una de estas viviendas deben evitar recurrir a intermediarios o a publicaciones que no provengan de organismos oficiales. La convocatoria es la referencia fundamental para conocer si existe un proceso abierto en una determinada localidad.

Además, es importante prestar atención a las condiciones particulares de cada llamado, ya que el hecho de cumplir con los requisitos generales no garantiza automáticamente la adjudicación de una vivienda.

El programa establece un proceso de evaluación para determinar quiénes cumplen con las condiciones y, cuando la cantidad de solicitudes supera la capacidad disponible, pueden establecerse mecanismos adicionales de selección.

El primer paso para solicitar una vivienda

Una vez que la Conavi abre una convocatoria en una zona determinada, las personas que cumplan con los criterios deben presentarse personalmente en el módulo correspondiente, en el día y horario que hayan sido establecidos.

El registro requiere presentar documentación que permita acreditar la identidad y el domicilio del solicitante.

Entre los documentos solicitados en esta primera etapa se encuentran:

Identificación oficial vigente , como la credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir o cartilla de identidad del Servicio Militar.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

CURP.

Es fundamental que la información entregada sea verdadera y pueda ser comprobada. Durante el proceso, las autoridades pueden aplicar una Cédula de Diagnóstico, destinada a conocer la situación socioeconómica y habitacional de la persona o familia que busca acceder al beneficio.

Esta instancia resulta importante porque la selección no se limita a comprobar la identidad del solicitante. También se busca determinar si efectivamente reúne las condiciones que establece el programa.

Qué sucede después del registro

La presentación de los documentos no significa que la vivienda sea adjudicada de manera inmediata.

Luego del registro, la solicitud pasa por una etapa de revisión y evaluación. En esta instancia se verifica si la persona cumple con los criterios de elegibilidad establecidos por la Conavi.

Los resultados se dan a conocer mediante los canales oficiales correspondientes y también pueden ser publicados en lugares estratégicos dentro del polígono de atención donde se desarrolla el programa.

Si una persona es seleccionada, deberá avanzar hacia una segunda etapa en la que se solicita documentación adicional.

Entre los papeles que pueden ser requeridos aparecen nuevamente la identificación oficial, el comprobante de domicilio y la CURP, además de otros documentos destinados a acreditar la situación familiar, patrimonial y económica.

La documentación adicional incluye:

Acta de nacimiento.

Certificado de no propiedad , emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la entidad federativa donde se desarrolla el proyecto.

Comprobante de ingresos.

Acta de matrimonio, divorcio o constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio , según corresponda.

Constancia médica de una institución pública de salud cuando se trate de una persona con discapacidad.

En los casos de matrimonio, concubinato o situaciones similares, las autoridades pueden requerir la documentación correspondiente de ambas personas.

Por este motivo, conservar los documentos actualizados y reunir con anticipación la documentación personal puede facilitar el proceso cuando se habilite una convocatoria.

Cuáles son los principales requisitos para acceder

El programa establece una serie de condiciones que deben cumplir los interesados. Uno de los criterios básicos es la edad.

En términos generales, se requiere tener 18 años o más. Existen, sin embargo, consideraciones para determinados casos en los que una persona menor de edad tenga dependientes económicos en primer grado, como hijos, esposa o concubina, padres o hermanos.

Otro elemento central es el nivel de ingresos.

El programa contempla a familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos, con el límite señalado en la convocatoria correspondiente. En la información difundida para este esquema se menciona como referencia un máximo de 17.000 pesos mensuales.

La condición económica busca concentrar la asistencia en hogares que tienen una capacidad limitada para acceder por sus propios medios a una vivienda.

Quiénes quedan fuera del programa

Además de cumplir con las condiciones de vulnerabilidad y residencia, existen situaciones que pueden impedir el acceso al beneficio.

Una de ellas es ser derechohabiente de determinados organismos de vivienda. En particular, el programa contempla como requisito no ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de un instituto estatal o municipal de vivienda, de acuerdo con las condiciones difundidas.

También se establece que la persona no debe haber recibido anteriormente un apoyo de vivienda otorgado por la Conavi.

Otro requisito fundamental es no contar con una vivienda propia. El programa está dirigido, precisamente, a personas que enfrentan dificultades para acceder a una casa y que no disponen de una propiedad que cubra esa necesidad habitacional.

A esto se suma la condición territorial: el solicitante debe vivir dentro de uno de los polígonos prioritarios de atención contemplados por la convocatoria.

Qué ocurre si hay más solicitudes que viviendas disponibles

Uno de los puntos que deben tener en cuenta los interesados es que cumplir los requisitos no significa necesariamente resultar beneficiario.

La cantidad de personas que buscan acceder al programa puede superar la capacidad disponible en una determinada zona. Cuando esto sucede, la Conavi puede recurrir a un sorteo para definir el padrón de beneficiarios.

Este mecanismo permite establecer quiénes accederán al beneficio cuando existe una cantidad de solicitudes superior a la oferta disponible.

La autoridad también puede evaluar la posibilidad de desarrollar una segunda etapa en la misma zona, dependiendo de las condiciones y de la capacidad del programa.

Por eso, una persona que haya realizado correctamente el trámite debe esperar la publicación de los resultados antes de considerar que la vivienda fue adjudicada.

La documentación puede ser determinante

Uno de los aspectos más importantes para quienes estén interesados en el programa es preparar correctamente la documentación.

La información proporcionada durante el registro debe ser veraz, comprobable y consistente con los documentos presentados. Cualquier diferencia o información incorrecta puede afectar la evaluación de la solicitud.

Entre los documentos que conviene tener identificados aparecen la identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y documentación que permita acreditar la situación familiar y económica.

En los casos correspondientes también pueden solicitarse certificados relacionados con la no propiedad de una vivienda o constancias médicas.

La documentación específica puede variar según la convocatoria y la situación particular del solicitante. Por esa razón, las personas interesadas deben tomar como referencia la información publicada por la Conavi para su zona.

Cómo se formaliza el beneficio

Si la solicitud resulta aprobada y la persona queda incorporada como beneficiaria, comienza una nueva etapa administrativa.

El subsidio se formaliza mediante la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes entre la Conavi y las personas beneficiarias.

Este paso permite establecer formalmente las condiciones bajo las cuales se otorga el apoyo habitacional.

Por lo tanto, el proceso completo comprende diferentes instancias: identificación de la convocatoria, comprobación de residencia, registro, presentación de documentación, evaluación, publicación de resultados y, finalmente, formalización del beneficio.

Una oportunidad dirigida a quienes no tienen vivienda propia

El Programa Viviendas para el Bienestar busca convertirse en una herramienta para que sectores con mayores dificultades económicas puedan acercarse a una solución habitacional.

Sin embargo, no se trata de una entrega automática de casas ni de un beneficio disponible sin condiciones. La persona interesada debe encontrarse dentro de una zona prioritaria, cumplir los requisitos económicos y habitacionales y superar el proceso de evaluación establecido por las autoridades.

La recomendación principal para quienes estén interesados es seguir exclusivamente las convocatorias oficiales de la Conavi. Allí se informará cuándo comienza cada proceso, en qué lugares se realizará el registro, qué documentos deben llevar los solicitantes y cuáles son las condiciones específicas.

También es importante recordar que los trámites deben realizarse siguiendo los canales establecidos por las autoridades y que no es necesario recurrir a gestores o intermediarios para conocer los requisitos oficiales.

En definitiva, quienes no tienen una vivienda propia y consideran que pueden cumplir con las condiciones del programa deben mantenerse atentos a las próximas convocatorias. La residencia dentro de un polígono prioritario y el cumplimiento de los criterios socioeconómicos son dos de los puntos centrales para poder participar.

La iniciativa representa así una de las vías impulsadas por el Gobierno de México para ampliar el acceso a una vivienda adecuada entre los sectores de la población que enfrentan mayores dificultades para conseguirla por sus propios medios.