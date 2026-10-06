Soledad Aquino, la ex de Tinelli, preocupó con un inquietante mensaje a los 62 años: "Al mismo cajón"

Y luego, ya en tono más serio, pidió disculpas a los periodistas por no dar su opinión acerca del lanzamiento de la segunda temporada de Los Tinellis.

"Pido disculpas a todos los periodistas que me han demostrado su generosidad y genuino respeto por no querer opinar del reality que hizo mi exmarido", indicó Soledad Aquino, de 62 años.

Y agregó pidiendo calma ante su silencio: "Suplico no tiren más mala onda, saben que lo que uno dice, hace y piensa, se vuele en contra. Porfa… Sean buenos".

Su mensaje además remarcando los conceptos de dinero y felicidad: "Tener o no dinero no hace a la felicidad... Y recuerden esto… cuando termina", finalizó su posteo.

En un comentario en la publicación, Soledad Aquino dejó otra impactante reflexión sobre la vida: "Se me escapó el dedo cuando termine el juego de la vida... Como el ajedrez, peón y rey van al mismo cajón! Hay que dar y ser bondadosos!".

Marcelo Tinelli habló de su pelea con los Stoessel y reconoció cómo lo afectó

Marcelo Tinelli habló como nunca de su pelea con la familia Stoessel y reveló el dolor que le generó una situación que involucró a sus hijas y Tini.

El conflicto entre el conductor y Alejandro Stoessel se remonta a la época de Patito Feo, la exitosa ficción juvenil producida por Ideas del Sur.

Tras la salida del productor de la empresa, se inició una batalla judicial por los derechos intelectuales de la tira. En 2015, la Justicia falló a favor de Tinelli, en un enfrentamiento que también afectó la relación personal entre ambos.

En un móvil para el programa LAM (América Tv), el conductor se refirió a aquel problema que mantuvo con Alejandro y que los distanció definitivamente.

“Nunca entendí bien por qué había pasado. A Ale lo quise mucho, fue con quien armamos Videomatch. Venía, hablábamos, trabajó conmigo y se fue. Hizo una demanda por algo que no pensaba igual", dijo.

"Lo habíamos hablado, nunca quise eso. Escalamos instancias judiciales, donde le tenés que entregar las cosas a un abogado y fue una pena”, reconoció sobre el fin del vínculo con el productor.

Y habló del vínculo que une a ambas familias: “Fran es amigo de mi hijo Fran, Martina era amiga de Mica y Cande. Entiendo lo que le puede haber contado. Mica y Cande me dicen el otro día: ‘Lo sacó al tema’, y yo le dije: ‘Está bien’. No lo había escuchado ”.

En ese sentido, confesó qué fue lo más les molestó: “A mis hijas les dolió, a mí no. Hicieron un libro mío también, lo malo, pero también hicieron lo bueno. Martina me parece una gran artista, las canciones las tengo en mi playlist”.