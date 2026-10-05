Alerta en Rusia: murió una científica y aislaron a casi 200 personas por una misteriosa infección

El hospital donde fue atendida quedó bajo cuarentena por completo y se reforzó el seguimiento de sus contactos. Por ahora, las autoridades sostienen que la situación epidemiológica en la región permanece estable.
Mientras aún restan datos por conocer - que den el completo marco de lo sucedido - el escenario no es comparable actualmente con el de 2020, principalmente porque todavía no está confirmado un brote de peste. Pero si se comprobara una infección por peste neumónica y transmisión sostenida entre personas, el riesgo sanitario sería importante.
La Organización Mundial de la Salud advierte que la peste neumónica puede transmitirse mediante partículas respiratorias y provocar epidemias. Aunque por suerte, este caso es totalmente diferente al del inicio del coronavirus (Covid-19): la peste puede tratarse eficazmente con antibióticos si se diagnostica y trata rápidamente.
Por eso, el dato decisivo será si aparecen nuevos casos confirmados y cadenas de transmisión entre personas. Hasta ahora, esa situación no fue demostrada ni confirmada.
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