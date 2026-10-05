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Alerta en Rusia: murió una científica y aislaron a casi 200 personas por una misteriosa infección

La joven investigadora tenía 28 años. Creen que contrajo una enfermedad tras manipular un tubo de ensayo. Murió sólo dos días más tarde. Hay 200 personas en cuarentena o en observación.

Alerta: murió una científica y aislaron a casi 200 personas por una misteriosa infección (Foto: Gentileza the Tribune)

Alerta: murió una científica y aislaron a casi 200 personas por una misteriosa infección (Foto: Gentileza the Tribune)

La angustia y malos momentos que la humanidad vivió entre fines de 2019 y la primera mitad de 2021 todavía están muy presentes. Por la pandemia de coronavirus, en todo el mundo, murieron casi 7 millones de personas (la Universidad John Hopkins cerró su contador el 10 de marzo de 2023). Por lo tanto, causó alarma mundial la hipótesis de que una joven investigadora de 28 años habría perdido la vida tras contagiarse con una bacteria de un tubo de ensayo que se rompió.

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Se llamaba Daría Shipilova y falleció al contagiarse de una neumonía de origen desconocido. Por eso, de inmediato se determinó que cerca de 200 personas quedaran en cuarentena o en estado de observación. Todo sucedió en el Instituto de Investigación contra la Peste, en Irkutsk, una cuidad de Siberia, en Rusia.

La joven trabajaba en un centro especializado precisamente en el estudio de la peste y otras enfermedades infecciosas. Hasta ahora, se cree que se le rompió un tubo de ensayo que manipulaba, pero no se explicitó el patógeno con el que investigaba.

La preocupación aumentó por versiones que señalan que pudo haberse producido un accidente de laboratorio con material que contenía Yersinia pestis, la bacteria que provoca la peste. Sin embargo, las autoridades rusas no confirmaron que la investigadora haya muerto por peste ni que haya existido una liberación del patógeno. Los primeros análisis tampoco detectaron microorganismos relacionados con sus tareas profesionales.

El hospital donde fue atendida quedó bajo cuarentena por completo y se reforzó el seguimiento de sus contactos. Por ahora, las autoridades sostienen que la situación epidemiológica en la región permanece estable.

Mientras aún restan datos por conocer - que den el completo marco de lo sucedido - el escenario no es comparable actualmente con el de 2020, principalmente porque todavía no está confirmado un brote de peste. Pero si se comprobara una infección por peste neumónica y transmisión sostenida entre personas, el riesgo sanitario sería importante.

La Organización Mundial de la Salud advierte que la peste neumónica puede transmitirse mediante partículas respiratorias y provocar epidemias. Aunque por suerte, este caso es totalmente diferente al del inicio del coronavirus (Covid-19): la peste puede tratarse eficazmente con antibióticos si se diagnostica y trata rápidamente.

Por eso, el dato decisivo será si aparecen nuevos casos confirmados y cadenas de transmisión entre personas. Hasta ahora, esa situación no fue demostrada ni confirmada.

Noticia en desarrollo...

En pocas palabras

  • Científica fallecida: Joven investigadora rusa murió por una presunta bacteria en un tubo de ensayo.
  • Cuarentena masiva: Cerca de 200 personas se encuentran aisladas o en observación preventiva en Siberia.
  • Investigación en curso: Autoridades no confirman peste como causa de muerte ni liberación del patógeno.
Resumen generado por Thinkindot AI
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Rusia Enfermedad Muerte Epidemia cuarentena bacteria
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