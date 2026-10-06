La Joaqui puso un límite cuando mencionaron a Luck Ra delante de Tiago PZK: "Hay que respetar..."

El incómodo momento no terminó allí, ya que la artista también fue consultada por su presente sentimental y aprovechó para dejar en claro cuál es su postura frente a las declaraciones de su expareja. Lejos de alimentar cualquier especulación sobre una eventual reconciliación, La Joaqui aseguró que atraviesa un buen momento junto a Tiago PZK.

“Estoy muy feliz y muy contenta. Así que te imaginarás que no tengo nada que hablar del pasado”, manifestó, acompañando sus palabras con una sonrisa que dejó entrever la incomodidad que le generaba continuar hablando sobre el tema.

De esta manera, la cantante evitó profundizar sobre las declaraciones de Luck Ra y dejó claro que su atención está puesta en su relación actual. La escena en Ezeiza tuvo lugar mientras caminaba junto a Tiago PZK, por lo que la artista prefirió no abrir la puerta a interpretaciones sobre su vínculo con su expareja.

Aun así, La Joaqui decidió cerrar el tema con un mensaje conciliador hacia Luck Ra, dejando en claro que, más allá de la historia que compartieron, ambos continuaron sus caminos por separado. “Cada uno siguió con su vida. Le deseo lo mejor, igual”, concluyó dando por terminado el intercambio y evitando referirse nuevamente a los sentimientos que su ex había expresado públicamente.

Qué fue lo que Luck Ra le dijo exactamente a Wanda Nara sobre sus sentimientos por La Joaqui en MasterChef Celebrity

Anoche, Wanda Nara puso contra las cuerdas a Luck Ra durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) y protagonizó uno de los momentos más tensos del programa. La conductora se acercó a la estación del cantante y, sin rodeos, decidió consultarle por su separación de La Joaqui y por las versiones que surgieron alrededor de la ruptura.

La relación entre Luck Ra y La Joaqui terminó después de casi dos años. Ambos confirmaron la separación a fines de julio y señalaron que la decisión había sido tomada con respeto y cariño. Sin embargo, luego aparecieron distintas versiones, entre ellas rumores de infidelidad que tanto el cantante como la artista se encargaron de desmentir.

En ese contexto, Wanda fue directamente al punto. "¿Te engañaron?", quiso saber. "No", respondió Luck Ra. "¿La engañaste?", insistió la conductora. "No", volvió a contestar él. Pero Wanda no se quedó conforme: "Pero, primo, mirame la cara. ¿La engañaste?". La respuesta fue nuevamente negativa.

Entonces, el músico explicó qué había quedado después de la separación: "No. De mi lado, no. Y del de ella, tampoco. Pero, a veces, eso no es suficiente. ¿Me explico?".

La conversación tomó otro rumbo cuando Wanda recordó que había pensado que podían reconciliarse. "Yo siento o sentía, apenas se separaron, que iban a volver. Pero no, porque después pasó otra cosa", comentó.

Fue allí cuando Luck Ra habló de las versiones que comenzaron a circular y Wanda lanzó una inesperada comparación con su propia historia. "¿Te icardearon?", preguntó, en referencia a Mauro Icardi.

El cantante siguió el juego y explicó el paralelismo: "Ponele que yo soy Wanda. Mi ex vendría siendo Icardi, creo. Y mi amigo, mi examigo, vendría siendo...".

Finalmente, Wanda invitó a los protagonistas de la historia a su programa. "¿Pueden venir alguno de los dos? Porque yo a todos los que nombraste de mi historia los invito cuando quieran. Tienen las puertas abiertas del canal y de mi programa".

Por su parte, Luck Ra cerró sin rencores: "Puede venir quien quiera, cero rencor. Por el momento, estoy en busca de la felicidad".