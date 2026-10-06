Bebidas energizantes: qué efectos producen en el cuerpo y qué riesgos advierte un químico

La adenosina transmite al cerebro la señal de cansancio cuando interactúa con determinados receptores celulares. Debido a su estructura similar, la cafeína puede ocupar esos receptores y bloquear la interacción de la adenosina, atenuando así la percepción de fatiga.

Este mecanismo permite prolongar el rendimiento y la concentración. Sin embargo, una ingesta excesiva puede provocar nerviosismo, indica Sánchez.

Cuánta cafeína tiene una lata de bebida energizante

Sánchez advierte que una lata comercial, especialmente en presentaciones de medio litro, suele contener entre 150 y 200 miligramos de cafeína.

Como referencia, menciona las directrices de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que establece para un adulto sano una ingesta de hasta 400 miligramos diarios.

Por lo tanto, el consumo de dos latas de este tipo puede situar a una persona en torno a ese valor de referencia.

En el caso de mujeres embarazadas, personas con patologías cardíacas o trastornos de ansiedad, Sánchez recomienda un límite de 200 miligramos diarios.

Para niños y adolescentes, la referencia de la EFSA es no superar los 3 miligramos de cafeína por kilogramo de peso corporal al día.

Qué contienen las bebidas energizantes: los ingredientes que pocos conocen

Además de la cafeína, las formulaciones incluyen distintos compuestos a los que se les atribuyen diferentes funciones.

Taurina: Sánchez desmiente los mitos que relacionan la taurina con los testículos de toro. Se trata de un compuesto que el propio organismo humano puede sintetizar y que interviene en la regulación osmótica celular, el transporte de iones de calcio y el funcionamiento muscular y nervioso.

Una lata promedio puede aportar hasta 2 gramos de taurina, cantidad que, según la explicación de Sánchez, es considerada segura por la EFSA.

También puntualiza que la taurina no aumenta la peligrosidad de la cafeína y que su aporte suplementario es limitado.

Azúcar y jarabe de glucosa: en las versiones azucaradas, la glucosa y la sacarosa ingresan rápidamente al torrente sanguíneo y generan un pico inmediato.

Sin embargo, Sánchez advierte que un consumo elevado puede alterar los niveles de insulina y aumentar la probabilidad de diabetes y caries, además de facilitar que se supere la cantidad recomendada de azúcares libres.

En este sentido, menciona la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que menos del 5% de la energía diaria proceda de azúcares libres.

Guaraná: el especialista define al guaraná como "cafeína camuflada". Se trata de un extracto vegetal rico en cafeína y otras metilxantinas.

Según explica, sus efectos son similares a los de la cafeína, entre ellos aumento del estado de alerta, insomnio, palpitaciones y molestias digestivas.

Ginseng: se le atribuyen propiedades relacionadas con la reducción de la fatiga y determinadas funciones cognitivas. Sin embargo, Sánchez señala que la evidencia científica disponible es contradictoria y que no existen resultados indiscutibles sobre estos efectos.

L-carnitina: suele asociarse a la quema de grasas debido a su participación en el transporte de ácidos grasos hacia las mitocondrias.

No obstante, el químico destaca que las cantidades presentes en las latas son de apenas unos cientos de miligramos. Se trata, según su explicación, de una cantidad insignificante frente a las dosis utilizadas en ensayos clínicos, por lo que su efecto real dentro de la formulación sería prácticamente nulo.

D-glucuronolactona e inositol: Sánchez también cuestiona la idea de que estos componentes tengan un efecto "detox".

La D-glucuronolactona participa en la glucuronidación, un proceso orgánico relacionado con la eliminación de determinados residuos. Sin embargo, esto no significa que elimine toxinas externas de manera extraordinaria.

De acuerdo con lo señalado en su exposición, la EFSA considera inocuas las cantidades presentes en las latas y no les atribuye efectos llamativos en esas concentraciones.

Edulcorantes en las bebidas energizantes "cero"

Reemplazar el azúcar por edulcorantes permite reducir el aporte calórico. Sin embargo, esto no elimina los efectos asociados a la cafeína ni los posibles trastornos digestivos.

Sánchez también menciona la recomendación de la OMS de 2023, que desaconsejó utilizar edulcorantes como estrategia para controlar el peso o prevenir enfermedades crónicas.

Qué efectos tiene el exceso de cafeína

El consumo excesivo puede producir aumentos de la presión arterial, palpitaciones, temblores y ansiedad, según detalla Sánchez.

En adultos sanos, estos efectos pueden ser transitorios. Sin embargo, sostiene que una ingesta crónica puede predisponer a arritmias, hipertensión e hiperactividad nerviosa.

Otro de los aspectos que destaca es el impacto sobre el sueño.

La cafeína no solamente puede dificultar la conciliación del sueño, sino que también puede hacerlo más ligero y menos reparador. Esto puede generar un círculo en el que una persona se despierta cansada, recurre nuevamente a estas bebidas para mantenerse activa y termina afectando todavía más su descanso nocturno.

Bebidas energizantes y alcohol: por qué la combinación es peligrosa

Sánchez considera especialmente peligrosa la combinación de bebidas energizantes y alcohol.

La explicación está relacionada con el efecto de la cafeína sobre la percepción del cansancio y la somnolencia. Al reducir esas sensaciones, puede enmascarar la percepción de la ebriedad, lo que puede llevar a una persona a continuar bebiendo.

Esto no significa que la cafeína elimine los efectos depresores e intoxicantes del alcohol sobre el organismo: estos permanecen presentes.

Cada cuánto se recomienda tomar bebidas energizantes

Como conclusión, Vladimir Sánchez sostiene que la seguridad de estas bebidas depende del contexto.

Para un adulto sano, plantea que su utilización debería ser un recurso puntual ante determinadas exigencias físicas o mentales y no convertirse en un hábito diario ni en un reemplazo del descanso biológico.

Ante una fatiga continua, señala como estrategia principal mantener una adecuada higiene del sueño y también menciona alternativas con menor carga de cafeína, como el café o el té.