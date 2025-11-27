Vladimir Putin, ¿sexy?: el insólito calendario oficial 2026 del líder de Rusia que se volvió viral

Vladimir Putin en casa, todos los días. Su imagen está cada mes en el calendario ruso para 206 (Foto: A24.com)
"Un hombre para cara estación de la temporada". No es eslogan de una serie, de un perfume, de ropa o de publicidad. Pero seguro, lo es de propaganda. Es como se vende el calendario de 2026 en un país muy especial. Se trata de Rusia y viene con una imagen de Vladimir Putin en cada mes del año.
Además, viene acompañada por una frase que busca quedar como un mensaje que durante toro el año esté presente en la casa de todos los ciudadanos rusos. Como para tener bien en claro quién es el hombre fuerte del Kremlin.
Cada imagen está pensada para promover diferentes facetas, capacidades o habilidades de Vladimir Putin. Y algunas parecen estar elegidas específicamente para ese mes del año. Por ejemplo, la de febrero. Lo muestra al líder ruso como un judoka, haciéndole una toma a otro. Una clara imagen de un triunfador, que está acompañada por la frase: “Soy una paloma, pero tengo unas alas de hierro muy poderosas”. La unión de la frase, la foto y el mes evoca rápidamente a la guerra con Ucrania, ya que comenzó en ese mes del año 2022.
Embed
Putin en casa, todo el año
El calendario cuesta unos 3,5 dólares y en sus frases deja advertencias que podrían llegar hasta la Casa Blanca. Ya en el mes de enero hay una muy especial. Putin aparece con un abrigo grueso, montado en una moto de nieve. La cita del mes dice: “La frontera de Rusia nunca termina”. ¿Propaganda o advertencia al mundo?
Así, todos los meses. Cada hoja tiene por supuesto, además del mes y los días, una foto del líder ruso con un mensaje tan significativo como los que acabamos de reseñar.
Las referencias a la situación geopolítica de Rusia, con la guerra sin final en Ucrania incluida, están en todo el almanaque. Otra dice: “Rusia se ha vuelto mucho más fuerte al avanzar hacia la soberanía plena”.
En el mes de agosto, la foto elegida es una de Putin con traje de cazador y la frase, muy directa: “Mi receta para la energía: duerme poco, trabaja mucho y no te quejes”.
En otras, muestra un singular sentido del humor: “Es contraproducente enterrar la cabeza en la arena porque algo más seguirá sobresaliendo”, asegura el ex jefe de la KGB en Dresde, Alemania Oriental, en tiempos de la Guerra Fría.
No es la primera vez ni será la última
Estos almanaques pusinescos no son una novedad, por más que este, como anticipo, ya se ha vuelto viral. De hecho, hay de muchas personalidades mundiales, como el Papa (antes con Francisco, ahora con León XIV). El propio Putin ya apareció en varios años previos. Por ejemplo, en los kioscos de Moscú, la versión 2025 mostraba al líder ruso junto a Papá Noel.
Putin es un visionario y obsesionado por la imagen y la propaganda. Al comentar el lanzamiento de la edición 2026 del almanaque, el New York Times no duda en compararlo con la técnica propagandística de Hitler y el régimen nazi. De hecho, las primeras ediciones, menos populares, aparecieron poco después de su llegada al poder, en el año 2000.
Así que ya está a la venta el calendario de Putin, el líder ruso. Y hay tiempo para juntar varios de este tipo. Si no surge ningún imprevisto, hay Putin para rato. Seguirá en el poder hasta 2036, por lo menos, si la salud se lo permite. Es decir, podremos conseguir fotos y frases de Putin en 132 meses más.