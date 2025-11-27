Vladimir Putin, ¿sexy?: el insólito calendario oficial 2026 del líder de Rusia que se volvió viral

Así, todos los meses. Cada hoja tiene por supuesto, además del mes y los días, una foto del líder ruso con un mensaje tan significativo como los que acabamos de reseñar.

Las referencias a la situación geopolítica de Rusia, con la guerra sin final en Ucrania incluida, están en todo el almanaque. Otra dice: “Rusia se ha vuelto mucho más fuerte al avanzar hacia la soberanía plena”.

calendario meses putin En cada mes del año 2026, una imagen vigorosa de Putin y una de sus frases preferidas. (Foto: Gentileza NY Post)

En el mes de agosto, la foto elegida es una de Putin con traje de cazador y la frase, muy directa: “Mi receta para la energía: duerme poco, trabaja mucho y no te quejes”.

En otras, muestra un singular sentido del humor: “Es contraproducente enterrar la cabeza en la arena porque algo más seguirá sobresaliendo”, asegura el ex jefe de la KGB en Dresde, Alemania Oriental, en tiempos de la Guerra Fría.

No es la primera vez ni será la última

Estos almanaques pusinescos no son una novedad, por más que este, como anticipo, ya se ha vuelto viral. De hecho, hay de muchas personalidades mundiales, como el Papa (antes con Francisco, ahora con León XIV). El propio Putin ya apareció en varios años previos. Por ejemplo, en los kioscos de Moscú, la versión 2025 mostraba al líder ruso junto a Papá Noel.

calendario putin 2025 La versión 2025, compartiendo un kiosco con Papá Noel. (foto: Gentileza NYTimes)

Putin es un visionario y obsesionado por la imagen y la propaganda. Al comentar el lanzamiento de la edición 2026 del almanaque, el New York Times no duda en compararlo con la técnica propagandística de Hitler y el régimen nazi. De hecho, las primeras ediciones, menos populares, aparecieron poco después de su llegada al poder, en el año 2000.

el calendario de Vladimir Putin

Así que ya está a la venta el calendario de Putin, el líder ruso. Y hay tiempo para juntar varios de este tipo. Si no surge ningún imprevisto, hay Putin para rato. Seguirá en el poder hasta 2036, por lo menos, si la salud se lo permite. Es decir, podremos conseguir fotos y frases de Putin en 132 meses más.