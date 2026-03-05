Any Ventura apuntó contra Andrea del Boca y lanzó una frase demoledora sobre su madre: "Era como Putin"

No quedó casi nadie sin opinar sobre el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La última en sumarse fue Any Ventura, quien en BTV (América TV) recordó viejas tensiones con la actriz y lanzó críticas filosas.
En BTV, Any Ventura reavivó viejas tensiones con Andrea del Boca al recordar su paso por La mamá del año.
"Yo tuve un problema con Andrea del Boca", confesó Ventura, al traer a la memoria su paso por La mamá del año. Allí, según relató, la relación laboral no fue sencilla. “La diferencia entre ser actriz y vedette es que las vedettes son más frontales”, disparó.
La periodista fue más allá y describió el estilo de la actriz: “Lo que tiene es que es más sofisticada para ser violenta. Entonces, cuando trabajábamos en La mamá del año y ella conducía, yo era panelista y ella tenía el talento de ningunear a los panelistas”.
Ventura detalló cómo funcionaba la dinámica detrás de cámara: “Había un productor que por la cucaracha le decía: 'Dale la palabra a Any', y ella me ninguneaba. Estaba enojada conmigo, en general con todas, y se le iban yendo las panelistas de a una”.
El relato se volvió aún más gráfico cuando recordó la actitud de Del Boca fuera del estudio: “Entraba con la mamá como Putin al canal. Entraba derecho y no saludaba a nadie derecho a su camarín. Me fui sola”, concluyó.
Pablo Echarri se refirió al ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, además, recordó los conflictos judiciales que marcaron la vida de la actriz antes de su participación en el reality.
En ese contexto, el actor fue consultado sobre si él mismo aceptaría sumarse a un formato de ese tipo. Su respuesta fue tajante: "Yo creo que por el presente te diría que no, trataría de evitarlo, porque ese nivel de exposición es duro y doloroso".
Cuando la charla giró específicamente hacia su colega, Echarri mostró empatía y respeto por la decisión tomada: "A mí me parece que está bien, ella debe haber tomado una decisión personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho", sostuvo, validando la elección de Andrea del Boca de entrar al programa.
El momento más intenso de la entrevista con Puro Show (El Trece) llegó al tocar el tema de la causa judicial que involucró a la actriz. Sin rodeos, Echarri afirmó: "La situación judicial fue porque estuvo cerca de Néstor y Cristina, fue una persecución política, no tengas dudas, si la investigación fue un blef y nunca se comprobó ningún tipo de estafa".
Luego, profundizó sobre el origen del conflicto y añadió: "Yo imaginaba que ella iba a tener este lío al hacer una novela por fuera de las herramientas de fomento a lo audiovisual".
De esta manera, el actor no solo defendió públicamente a Del Boca, sino que también dejó clara su visión sobre el trasfondo político y mediático del caso, justo en el momento en que la actriz vuelve a ocupar el centro de la escena gracias a su participación en el reality más visto del país.