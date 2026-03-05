Any Ventura apuntó contra Andrea del Boca y lanzó una frase demoledora sobre su madre: "Era como Putin"

El relato se volvió aún más gráfico cuando recordó la actitud de Del Boca fuera del estudio: “Entraba con la mamá como Putin al canal. Entraba derecho y no saludaba a nadie derecho a su camarín. Me fui sola”, concluyó.

Qué dijo Pablo Echarri sobre Andrea del Boca en Gran Hermano y su causa judicial

Pablo Echarri se refirió al ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, además, recordó los conflictos judiciales que marcaron la vida de la actriz antes de su participación en el reality.

En ese contexto, el actor fue consultado sobre si él mismo aceptaría sumarse a un formato de ese tipo. Su respuesta fue tajante: "Yo creo que por el presente te diría que no, trataría de evitarlo, porque ese nivel de exposición es duro y doloroso".

Cuando la charla giró específicamente hacia su colega, Echarri mostró empatía y respeto por la decisión tomada: "A mí me parece que está bien, ella debe haber tomado una decisión personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho", sostuvo, validando la elección de Andrea del Boca de entrar al programa.

El momento más intenso de la entrevista con Puro Show (El Trece) llegó al tocar el tema de la causa judicial que involucró a la actriz. Sin rodeos, Echarri afirmó: "La situación judicial fue porque estuvo cerca de Néstor y Cristina, fue una persecución política, no tengas dudas, si la investigación fue un blef y nunca se comprobó ningún tipo de estafa".

Luego, profundizó sobre el origen del conflicto y añadió: "Yo imaginaba que ella iba a tener este lío al hacer una novela por fuera de las herramientas de fomento a lo audiovisual".

De esta manera, el actor no solo defendió públicamente a Del Boca, sino que también dejó clara su visión sobre el trasfondo político y mediático del caso, justo en el momento en que la actriz vuelve a ocupar el centro de la escena gracias a su participación en el reality más visto del país.