Vladimir Putin no da el brazo a torcer y recibe más sanciones de la Unión Europea por anexar territorio ucraniano

La medida no solo afectará por la limitación en el rendimiento del precio del barril de crudo. La Europa comunitaria también quiere lograr que los buques que transportan el crudo ruso no tengan coberturas de seguro si el precio del barril supera los límites que imponga Bruselas.

Compensación para los países "transportistas de petróleo".

Dentro de la UE, tres países plantearon que están de acuerdo con las medidas, pero que necesitan una compensación. Se trata de Malta, Chipre y Grecia. En especial este último país, cuya industria naviera es la principal a la hora de transportar el petróleo de Rusia. Como miembros de la Europa de los 27 piden que se los compense por el "lucro cesante" que tendrán por los precios con un tope o la disminución de los embarques.

A su vez, el gobierno de Hungría dice que el petróleo que llega por oleoductos no tendrá un tope, por lo que el suministro a ese país no se verá afectado.

barcos petroleros rusos.jpg Si la guerra no se detiene, desde diciembre, para la Unión Europea, el boicot al petróleo ruso será total (Foto: AP)

Anticipo de la prohibición total al petróleo ruso

Este es el octavo paquete de sanciones que se toma contra Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania. Pero si Estados Unidos y la Unión Europea pensaban que el bloqueo económico haría mella en los planes del Kremlin, por el momento no ha dado resultado. La guerra lleva más de 7 meses y no hay indicios de un final inminente. Todo lo contrario. Por eso, esta nueva sanción, el tope al precio del petróleo ruso, es un adelanto que lo que se viene. Si el conflicto con Ucrania sigue, a partir del 5 de diciembre regirá la prohibición total por parte de la Unión Europea para importar crudo ruso. Sumado a otras restricciones en materiales como plásticos o acero, Rusia puede tener un faltante de US$ 7.000 millones en sus exportaciones.