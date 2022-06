Volodimir Zelenski visitó a las tropas de Ucrania en la zona del Donbas y les dejó un especial mensaje

También acudió a Bajmut, unos 50 kilómetros al suroeste, y conversó con algunos soldados, señaló el servicio de la presidencia, citado por la agencia de noticias AFP.

El agradecimiento de Volodomir Zelenski a las tropas ucranianas

"Quiero agradecerles el gran trabajo, su servicio, el protegernos a todos, a nuestro Estado. Estoy agradecido a todos", les dijo. "¡Cuídense!", añadió.

En su visita, Zelenski "se familiarizó con la situación operativa en el frente de defensa", indicó la presidencia.

"Estoy orgulloso de todos a quienes he conocido, con quienes he encajado las manos, con quienes me he comunicado, a quienes he respaldado", dijo Zelenski durante su habitual discurso vespertino después de su viaje.

El presidente también se desplazó a Zaporiyia, en el sur, donde conoció a varios vecinos de Mariúpol que consiguieron abandonar la ciudad portuaria destruida por meses de bombardeos rusos. "Cada familia tiene su historia. La mayoría estaban sin hombres", dijo.

"Un marido fue a la guerra, otro estaba cautivo, otro desgraciadamente murió. Una tragedia. Sin hogar, sin su persona querida. Pero tienen que vivir por los niños. Verdaderos héroes", exaltó Zelenski, que ya visitó el frente a finales de mayo.

Ocho muertos en los bombardeos sobre el Donbas

Al menos 8 personas murieron y 4 resultaron heridas en las últimas 24 horas en los bombardeos de las tropas rusas sobre un total de 22 asentamientos de la región del Donbás, en el este de Ucrania.

"Durante las últimas 24 horas (...), las tropas rusas dispararon contra 22 asentamientos en las regiones de Donetsk y Lugansk", que conforman el Donbas, aseguró el comunicado castrense, según la agencia local Ukrinform.

Los militares enumeraron las localidades bombardeadas: Avdiivka, Kramatorsk, Nueva York, Sloviansk, Khromove, Druzhkivka, Chasiv Yar (en la región de Donetsk); y Sievierodonetsk, Borivske, Lysychansk, Pryvillia, Novodruzhesk, Bilohorivka, Zolote, Hirske, Komyshuvakha, Toshkivka, Vrubivka, Syrotyne, Mykolaivka, Metiolkine (en Lugansk).

Revés para Ucrania en la ciudad de Severodonetsk

La situación en la ciudad clave de Severodonetsk, en el este de Ucrania y que viene siendo blanco de feroces ataques rusos y no menos intensas defensas de las tropas ucranianas "se agravó" en las últimas horas para las fuerzas enviadas por Kiev, admitió el gobernador local, Serguei Gaidai, quien pocas horas antes había transmitido un mensaje bastante diferente al respecto.

"Los combates son intensos en Severodonetsk. Nuestros defensores lograron contratacar y liberar la mitad de la ciudad, pero la situación se agravó para nosotros", declaró Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, en la televisión ucraniana 1+1, sin dar más detalles.

Según Gaidai, los bombardeos sobre Severodonetsk y Lisitchansk, una ciudad vecina estratégica para "mantener la línea de defensa", se intensificaron. Los rusos "destruyen todo con su táctica habitual de tierra quemada" para que "no quede nada más por defender", acusó el mandatario, citado por la agencia de noticias AFP.

Este centro industrial es la aglomeración más grande aún en mano de los ucranianos en la región de Lugansk, donde los soldados rusos han avanzado paso a paso en las últimas semanas, tras haberse retirado o haber sido expulsados de otras partes del territorio ucraniano, por ejemplo los alrededores de la capital Kiev.

Según Gaidai, el general ruso Alexander Dvornikov "se fijó un objetivo: de aquí al 10 de junio tomar por completo Severodonetsk o controlar la ruta Lisichansk-Bajmut" que abrirá el camino hacia Kramatorsk, capital ucraniana de Donetsk, la otra provincia del Donbass.