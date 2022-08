Ucrania celebra el Día de la Independencia: 6 cosas que cambió la guerra con Rusia

tuit de zelenski por la independencia.jpg Mensaje de Volodímir Zelenzky por la independencia y los 6 meses en guerra. (Foto: Cuenta de Twitter de Volodímir Zelensky)

El presidente ucraniano se remontó a la Edad Media. Para él, la independencia de su país comenzó en el año 839 y sigue hasta hoy, resistiendo la invasión de Rusia. "La historia de la independencia de Ucrania es bastante dramática e inspiradora. La nación ucraniana luchó durante siglos y continúa haciéndolo desde el 24 de febrero. Devoción, valentía, libertad. Nuestra tierra, nuestra independencia", escribió el mandatario.

2) Ucrania: las etapas de la guerra con Rusia

mapa guerra 6 meses.jpg Ucrania, lleva 6 meses conteniendo el avance de las tropas rusas sobre el territorio de Ucrania (Foto: Archivo)

Ucrania intentó contener el rápido avance de la invasión dispuesta por Vladimir Putin. El grueso del ejército ruso ingresó por el este. La excusa fue ir en auxilio de las minorías prorrusas en la región del Donetsk. Pero el Kremlin quiso invadir al mismo tiempo Kiev, la capital del país.

El compromiso de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ayudaron a Zelenski para que pudiera defender la capital. Rusia se replegó hacia el este y desde entonces comenzó otra guerra: una de desgaste. El Kremlin quiere consolidar la zona este, hasta Crimea, y forzar una rendición de Ucrania con la amenaza de declarar la independencia de las zonas ocupadas.

Zelenski, en cambio, en la medida que sigue logrando el apoyo occidental, va por más. No sólo quiere recuperar la región del Donbás. Ha comenzado a atacar en la península de Crimea y dice que no habrá negociación posible si Rusia no abandona la península que se anexó en 2014. Si Rusia no se retira de Ucrania, la negociación por la paz no tiene posibilidades, asegura el líder de Ucrania.

3) La guerra y la catástrofe de los refugiados

Ucrania tiene una población de 44 millones de personas. Casi como la Argentina. Pero desde el inicio de la guerra, casi el 30% de la población debió desplazarse de su lugar de residencia. Pero peor lo tienen los que, además, debieron abandonar su país.

refugiados.jpg Desde el inicio de la guerra, 7 millones de refugiados dejaron Ucrania. El 15% de la población (Foto: Archivo)

Según el informe de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) unos 7 millones de ucranianos salieron del país. Representa el 16% de la población. La mayoría de ellos, 1.274.000 personas, se estableció en Polonia.

barco razoni.gif La guerra provocó una crisis con los alimentos y la energía (petróleo y Gas). (Foto: AP)

4) La suba de precios de alimentos y combustibles

Rusia y Ucrania son grandes productores de alimentos y de fertilizantes. Rusia, además, provee petróleo y gas. Especialmente a Europa. La guerra bloqueó el comercio de alimentos y provocó su aumento de precios en todo el mundo.

Las naciones menos desarrolladas son las que más sufren este inconveniente. La liberación de granos desde el puerto de Odesa (gracias a un acuerdo con el auspicio de Turquía y las Naciones Unidas) trae algo de alivio, pero la crisis mundial de los alimentos continúa.

El gas y el petróleo es un problema más complicado por las sanciones de Estados Unidos y Europa. El precio de la energía se disparó en el mundo. En Europa, además, enfrentan la llegada del invierno con menor suministro de gas y un aumento de los costos para los hogares. Si la guerra no cesa, será un duro invierno en materia económica para el Viejo Continente.

central nuclear planta de zaporiyia 2.jpg La central nuclear de Zaporiyia, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania (Foto: AP)

5) ¿Peligro de otro desastre nuclear?

La central nuclear de Zaporiyia es la más grande de Europa. Produce el 20% de la energía que consume Ucrania. Está en manos rusas desde marzo y se interrumpieron las visitas de inspección. Las potencias europeas y la Agencia de la ONU reclaman que Rusia permita ingresar para una completa inspección. aunque tiene un sistema de construcción y producción totalmente diferente a la central de Chernóbil, el temor a una catástrofe como la de 1986 es constante.

6) ¿Una oportunidad para la paz?

Los acuerdos por la partida de los granos llevó a uno de los garantes, Recep Tayyip Erdogan, a ser optimista. El presidente de Turquía habló de negociaciones permanentes entre Rusia y Ucrania. Pero la muerte de Daria Dúguina en un atentado en las afueras de Moscú, alteró cualquier negociación. Era la hija de un asesor de Vladimir Putin, que impulsó la invasión a Ucrania. El Kremlin dice que vengará esa muerte.

Volodimir Zelenski, en este Día de la Independencia, ratificó que no habrá negociación posible hasta que Rusia se retire de Ucrania. La guerra en el centro de Europa no tiene un final a la vista.