Orina espumosa: cuándo es normal y qué puede indicar un daño renal

Duración: la espuma normal desaparece rápidamente. Si persiste varios minutos o permanece después de tirar la cadena, puede indicar proteinuria , que es la presencia anormal de proteínas en la orina.

Cantidad: espuma abundante y constante, incluso al diluirse, es motivo de consulta médica.

Apariencia y color: orina muy amarilla, turbia o con partículas puede reflejar infección urinaria, inflamación glomerular o daño renal.

Síntomas asociados: hinchazón en pies, piernas o cara, cansancio excesivo, cambios en la presión arterial o en la frecuencia urinaria pueden indicar enfermedad renal o sistémica.

Proteinuria y su importancia clínica

Los riñones sanos filtran la sangre mediante estructuras llamadas glomérulos, reteniendo proteínas esenciales en el torrente sanguíneo y eliminando desechos. La aparición persistente de proteínas en la orina puede reflejar:

Daño glomerular , por ejemplo en glomerulonefritis o enfermedades renales crónicas.

Enfermedad renal diabética , cuando la hiperglucemia prolongada altera la membrana basal glomerular.

Hipertensión mal controlada, que incrementa la presión intraglomerular y favorece la pérdida de proteínas.

Un estudio del Clinical Kidney Journal (2020) encontró que la espuma urinaria es un marcador temprano de proteinuria y puede alertar sobre la presencia de enfermedad renal crónica antes de la aparición de otros síntomas. Otros estudios señalan que la microalbuminuria es un predictor robusto de progresión a insuficiencia renal y de eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes o hipertensión.

Cómo cuidar los riñones

riñones

Mantener la salud renal requiere hábitos respaldados por evidencia científica:

Hidratación adecuada: beber suficiente agua reduce la concentración de solutos y facilita la función glomerular.

Alimentación equilibrada: limitar el exceso de sal, proteínas animales y grasas saturadas disminuye la presión intraglomerular y protege la función renal.

Control de presión arterial y glucemia: la hipertensión y la diabetes son factores de riesgo críticos para la progresión de la enfermedad renal.

Evitar fármacos nefrotóxicos: analgésicos como AINEs y ciertos antibióticos pueden dañar los glomérulos si se usan crónicamente.

Chequeos: medir creatinina, filtrado glomerular y proteinuria, especialmente si existen antecedentes familiares de enfermedad renal.

La detección temprana de cambios en la orina, junto con hábitos saludables, permite prevenir complicaciones renales y mejorar el pronóstico a largo plazo.