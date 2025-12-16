Tamara Pettinato destrozó a La Reini y encendió aún más la guerra con Homero: "Es capaz de cualquier cosa"

Con firmeza, Tamara agregó: "Creemos que es capaz de cualquier cosa. Él tiene miedo de que esto continúe, de que quiera inventar cosas. No sabés hasta dónde va a llegar una persona que es así".

Consultada sobre una posible acción judicial, respondió: "No, no tengo idea él que quiere. Creo que él dijo que no. Pero también depende porque si a partir de ahora ella se va a dedicar a sentarse en todos lados a hacerlo mierda, bueno, también debería haber un límite en lo que se puede y lo que no se puede hacer sobre una persona".

Por último, opinó sobre la relación entre Homero y La Reini: "Cuando están en una relación así, es difícil meterse. Podés dar consejos, pero cualquiera que tiene un familiar que está en una relación que no le hace bien sabe que tiene que hacer el click la persona".

Qué reveló Yanina Latorre sobre el escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió al revelar detalles desconocidos sobre el vínculo entre Sofía Gonet, popularmente llamada “La Reini”, y Homero Pettinato.

La panelista, que reemplaza a Maxi López en MasterChef Celebrity y comparte espacio televisivo con Gonet, contó lo que la participante le confesó en confianza. "La Reini no se arrepiente de nada, no le importa. La Reini estaba de novia con Homero Pettinato", aseguró la conductora. A lo que Majo Martino sumó: "Sí, ahora, en secreto".

De acuerdo con lo relatado por Latorre, ambos habían retomado la relación hace unos tres meses, aunque optaron por mantenerla en reserva. "Ellos se habían amigado hace tres meses, como el entorno de ella lo odia y el entorno de él la odia a ella, decidieron no contarlo. Me mandó todos los mensajes que lo certifican, donde se habían comprometido: monogamia. No podían tener citas", explicó.

El relato tomó un giro más complejo cuando surgieron sospechas de engaños. "Él le dice el viernes que no puede salir porque tiene un compromiso, una fiesta de Olga que tenía que ir por el laburo y va con esta amiga, que sí es amiga y era indistinto. El tema es que ese día ella se había enterado de dos cuernos más. Porque dijo que es un mentiroso. Y sí, se hace cargo de todos esos mensajes de mierda de los dos lados, pero ella dice que siempre le pagó todo con la tarjeta, que ella era la que ganaba plata y él no, que él era medio vago. O sea, la historia es pesada", relató la panelista.

Además, Latorre compartió la parte más delicada de la versión de Gonet: "Y cuando dice, lo único que quiere aclarar y le creo, que lo va a ir a buscar con la policía es porque a veces él desaparecía a las 6 de la tarde y aparecía al otro día a las 12 del mediodía. Se la pegaba".