La drástica decisión de Rufina Cabré a sus 12 años que desató fuertes críticas contra la China Suárez
Tras regresar a Turquía junto a su mamá, la China Suárez, Rufina Cabré sorprendió con la decisión personal que tomó en esta nueva etapa de su vida en el exterior.
16 dic 2025, 19:50
La drástica decisión de Rufina Cabré a sus 12 años que desató fuertes críticas contra la China Suárez
Rufina Cabré viajó junto a su mamá, la China Suárez, rumbo a Turquía para retomar la rutina cotidiana en ese país. En medio de esta nueva etapa, la adolescente sorprendió al mostrar la decisión que tomó con apenas 12 años, un gesto que no pasó desapercibido entre los seguidores y generó fuertes críticas dirigidas a su madre.
En esta vuelta a Estambul, la niña lo hizo con una apuesta de estilo. A través de sus historias de Instagram,la actriz compartió un collage familiar donde, entre paseos, abrazos y postales relajadas, se destacó el nuevo look de la adolescente.
Fue así como se sumó a una de las tendencias más fuertes del universo beauty: el curtain bangs, un flequillo abierto que se desliza hacia ambos lados del rostro, realza la mirada y aporta un estilo fresco y actual. Este corte, caracterizado por su caída natural y su capacidad para suavizar las facciones, no sólo renueva la imagen sino que también recordó a varios estilos que su mamá supo lucir con éxito en el pasado.
Aunque muchos destacaron el nuevo peinado y el parecido con su mamá, también aparecieron críticas por parte de algunos usuarios, quienes aseguraron que la decisión replicaba el estilo de Francesca, la hija mayor de Wanda Nara. "El pelo era más oscuro y ahora está más claro. Y el corte, casualmente, igual", escribió una usuaria, alimentando la teoría de una provocación encubierta.
Otros comentarios fueron mucho más duros: “Es siniestra y es digna de lástima”.
Cómo reaccionaron los usuarios al look de la China Suárez
A través de su cuenta de Instagram, la China Suárez publicó varias fotos en las que lució un look de estética llamativa, con unas botas de gran tamaño como protagonistas y un estilismo que muchos usuarios consideraron exagerado. Lejos de recibir elogios por una apuesta fashion arriesgada, el posteo derivó en una ola de críticas, burlas y comentarios irónicos.
La sección de comentarios se llenó en pocas horas de opiniones cuestionando su elección de vestuario y el concepto general del look. Algunas frases, por su tono filoso, comenzaron a viralizarse rápidamente, como “Por fin encontré una bota donde entre su pie”, “¿Quién la viste? ¿Napoleón?” o “Por la plata todo… la monchaaaa”, y trascendieron Instagram para circular también en otras plataformas.
Como suele ocurrir cada vez que la China Suárez protagoniza una polémica, su nombre volvió a ser tendencia en X, donde se abrió el debate sobre si se trató de una jugada estética deliberadamente provocadora o simplemente de una elección que no logró convencer. Las opiniones quedaron divididas entre quienes defendieron su libertad para vestirse como quiera y quienes apuntaron con dureza contra el estilismo.
No es la primera vez que la actriz genera discusión a partir de su imagen. A lo largo de los años, se mostró fiel a un estilo personal que no teme romper con lo convencional, una postura que suele despertar reacciones encontradas. Mientras algunos celebran su audacia, otros la cuestionan por considerar excesivos ciertos looks.
Suárez simplemente optó por dejar que las redes siguieran hablando. Su publicación, mientras tanto, continúa acumulando likes, interacciones y repercusión, confirmando una vez más que cada aparición suya, incluso ligada a la moda, genera debate inmediato.