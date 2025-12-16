En vivo Radio La Red
Política
Gabinete
Manuel Adorni
Medidas

La Jefatura de Gabinete suspendió el uso de autos oficiales y choferes asignados a funcionarios

La decisión fue de Manuel Adorni y la medida también alcanza a agentes y personal dependiente del organismo o que o que preste servicios en esa órbita.

La Jefatura de Gabinete a cargo de Manuel Adorni, confirmó este martes que quedarán sin efecto las asignaciones de vehículos oficiales y choferes que habían sido otorgadas a funcionarios, agentes y personal dependiente de esa área del Poder Ejecutivo. La medida se enmarca en una política de reordenamiento y austeridad en el uso de los recursos del Estado.

Manuel Adorni aprobó el nuevo organigrama del Gabinete con más cambios, como había adelantado A24.com. Foto: Casa Rosada

Según informaron en A24, la decisión apunta a “instrumentar un reordenamiento en la asignación de la flota vehicular y la asignación de recursos para desarrollar los servicios de traslado, para que sea concordante con los principios de optimización de recursos y razonabilidad del gasto, dentro de un contexto de austeridad, respetando la eficacia de las acciones que demanden erogaciones presupuestarias”.

Tras la resolución, la Jefatura de Gabinete solicitó a cada área que realice las gestiones necesarias para la restitución efectiva de los vehículos que actualmente se encuentran asignados a distintos funcionarios. En ese marco, se exigió a cada Secretaría bajo su órbita que informe, mediante un comunicado oficial, el listado detallado de los autos y choferes que forman parte de su estructura.

El texto también establece que, en caso de que un funcionario considere necesaria y justificada la asignación de un vehículo oficial o de un chofer, deberá solicitarlo por vía formal. En esos casos, la eventual autorización solo se concretará si existe una constancia expresa y detallada emitida por la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, a cargo de Federico Sicilia.

No obstante, la resolución aclara que sí se mantendrán autos oficiales y personal de traslado para aquellas situaciones destinadas a garantizar el cumplimiento de tareas exclusivas y funciones operativas de los empleados y funcionarios de la Jefatura de Gabinete.

La comunicación fue de Federico Sicilia

La comunicación de esta nueva medida estuvo a cargo de Federico Sicilia, secretario de Coordinación Legal y Administrativa, una de las incorporaciones recientes al organismo que conduce Manuel Adorni. Sicilia asumió el cargo tras la salida de Juan Manuel Gallo y es una persona de confianza del jefe de Gabinete.

El vínculo entre ambos se inició antes de que Adorni asumiera la conducción de la Jefatura, cuando se desempeñaba como vocero y secretario de Medios y Comunicación. En ese período, Sicilia ocupaba el cargo de secretario administrativo en esa área. Actualmente, además, tiene bajo su órbita la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

