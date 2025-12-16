La Jefatura de Gabinete suspendió el uso de autos oficiales y choferes asignados a funcionarios. 

Embed

No obstante, la resolución aclara que sí se mantendrán autos oficiales y personal de traslado para aquellas situaciones destinadas a garantizar el cumplimiento de tareas exclusivas y funciones operativas de los empleados y funcionarios de la Jefatura de Gabinete.

La comunicación fue de Federico Sicilia

La comunicación de esta nueva medida estuvo a cargo de Federico Sicilia, secretario de Coordinación Legal y Administrativa, una de las incorporaciones recientes al organismo que conduce Manuel Adorni. Sicilia asumió el cargo tras la salida de Juan Manuel Gallo y es una persona de confianza del jefe de Gabinete.

El vínculo entre ambos se inició antes de que Adorni asumiera la conducción de la Jefatura, cuando se desempeñaba como vocero y secretario de Medios y Comunicación. En ese período, Sicilia ocupaba el cargo de secretario administrativo en esa área. Actualmente, además, tiene bajo su órbita la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).