Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto y habló sobre su estado de salud

El músico también dedicó unas palabras a sus seguidores: "Un beso enorme también para ustedes que me tiraron tanto cariño, realmente los quiero un montón, me emocioné mucho al ver los mensajes".

El fuerte relato del mozo que le salvó la vida a Joaquín Levinton

La noticia del infarto que atravesó Joaquín Levinton mientras estaba en Timón, un bar de Palermo, causó gran preocupación apenas se difundió. Se trata de esos episodios inesperados que irrumpen sin previo aviso y ponen en evidencia lo vulnerable que puede resultar la vida, incluso para quienes están acostumbrados al vértigo de la exposición pública.

El artista recibió asistencia inmediata y fue trasladado al Hospital Fernández por el SAME, que actuó con rapidez para estabilizarlo. La intervención médica fue clave para que Levinton permaneciera consciente, algo que trajo alivio tanto a su familia como a sus seguidores.

Sin embargo, un papel fundamental en que Joaquín haya podido salir adelante lo tuvo Richard, el mozo del bar que reaccionó en el momento. “Vino anoche tipo dos y media de la mañana. Ya vino descompensado, vino afligido porque se sentía mal, tenía un dolor en el pecho”, comenzó diciendo en LAM (América TV).

El trabajador del lugar aclaró que Levinton no había ingresado como cliente: “Ingresó a pedir ayuda. Vino a pedir agua porque se sentía mal. Lo vimos muy mal, estaba transpirado muchísimo. Le dimos agua y decía ‘me duele el pecho’. Le dijimos: ‘Quedate tranquilo, no te vamos a dejar ir’”.

La reacción del personal fue inmediata y decisiva: “Llamamos al SAME rápido, por suerte vino rápido”, explicó Richard. Y agregó: “Me di cuenta de que tenía un pico de presión. Tenía 16.10, muchísimo. Se le iba a explotar el corazón en cualquier momento”.

Cuando llegó la ambulancia, los profesionales confirmaron el diagnóstico: “Le dijeron que tenía un pico de presión y que lo tenían que llevar al hospital. Se levantó por sus propios medios y se fue bien… pero ya con un preinfarto”.