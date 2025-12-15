A24.com

Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto y habló sobre su estado de salud

Tras sufrir un infarto el pasado viernes, Joaquín Levinton recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa.

15 dic 2025, 18:54
joaquinlevinton
joaquinlevinton

Este lunes el cantante Joaquín Levinton recibió el alta médica luego de atravesar un delicado cuadro de salud. El pasado viernes sufrió un infarto agudo de miocardio que lo obligó a ser internado de urgencia en terapia intensiva en el Hospital Fernández.

A través de su cuenta de Instagram, el líder de Turf compartió un video para llevar tranquilidad y agradecer el apoyo recibido. "Hola chiquis, ¿cómo les va? Bueno, quería contarles que ya estoy en mi casa, me dieron el alta", comenzó diciendo.

En el mismo mensaje, relató cómo se desencadenó el episodio: "Bueno, tuve un infarto porque tenía una arteria tapada. Y de repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar. Y por suerte primero me ayudó un mozo del (restaurante) Timón, que le agradezco un montón, besito, y después llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al Hospital Fernández".

Levinton también destacó la atención recibida: "Quiero agradecer con todo el corazón lo genial y lo rápido que me atendieron. Al poco tiempo yo ya estaba en una sala, bien, y recuperándome... para ya estar hoy en mi casa. Y en un mes ya sobre los escenarios haciendo todas las fantasías que yo hago".

El músico también dedicó unas palabras a sus seguidores: "Un beso enorme también para ustedes que me tiraron tanto cariño, realmente los quiero un montón, me emocioné mucho al ver los mensajes".

El fuerte relato del mozo que le salvó la vida a Joaquín Levinton

La noticia del infarto que atravesó Joaquín Levinton mientras estaba en Timón, un bar de Palermo, causó gran preocupación apenas se difundió. Se trata de esos episodios inesperados que irrumpen sin previo aviso y ponen en evidencia lo vulnerable que puede resultar la vida, incluso para quienes están acostumbrados al vértigo de la exposición pública.

El artista recibió asistencia inmediata y fue trasladado al Hospital Fernández por el SAME, que actuó con rapidez para estabilizarlo. La intervención médica fue clave para que Levinton permaneciera consciente, algo que trajo alivio tanto a su familia como a sus seguidores.

Sin embargo, un papel fundamental en que Joaquín haya podido salir adelante lo tuvo Richard, el mozo del bar que reaccionó en el momento. “Vino anoche tipo dos y media de la mañana. Ya vino descompensado, vino afligido porque se sentía mal, tenía un dolor en el pecho”, comenzó diciendo en LAM (América TV).

El trabajador del lugar aclaró que Levinton no había ingresado como cliente: “Ingresó a pedir ayuda. Vino a pedir agua porque se sentía mal. Lo vimos muy mal, estaba transpirado muchísimo. Le dimos agua y decía ‘me duele el pecho’. Le dijimos: ‘Quedate tranquilo, no te vamos a dejar ir’”.

La reacción del personal fue inmediata y decisiva: “Llamamos al SAME rápido, por suerte vino rápido”, explicó Richard. Y agregó: “Me di cuenta de que tenía un pico de presión. Tenía 16.10, muchísimo. Se le iba a explotar el corazón en cualquier momento”.

Cuando llegó la ambulancia, los profesionales confirmaron el diagnóstico: “Le dijeron que tenía un pico de presión y que lo tenían que llevar al hospital. Se levantó por sus propios medios y se fue bien… pero ya con un preinfarto”.

