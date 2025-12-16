"Me quedé helada": Yanina Latorre sorprendió al hablar del sueldo de Wanda Nara en Telefe

Más adelante, la presentadora siguió: "Me quedé helada, no puedo creer que Wanda no haya negociado bien el contrato". En ese momento, Lizardo Ponce intervino con una pregunta que generó risas en el estudio: "¿Cuántas buenas carteras se puede comprar con el contrato que cerró con Telefe?".

La respuesta de Yanina fue tajante: "Y... una carterita por mes".

Embed

Qué dijo Damián Betular sobre el cruce entre Wanda Nara y Vero Lozano

Mientras aumentan las versiones sobre quién será la próxima figura al frente de Bake Off en la pantalla de Telefe, y en medio de rumores de un supuesto enfrentamiento entre Wanda Nara y Verónica Lozano por el ciclo de pastelería, fue Damián Betular quien decidió dar su opinión.

El reconocido jurado del programa, símbolo del reality más dulce de la televisión argentina, habló en Puro Show (El Trece) y dejó en claro que, más allá de lo que se dice en los medios, la situación dentro del canal se vive con otra perspectiva.

Con su estilo medido, Betular defendió los cambios naturales que se producen en este tipo de formatos y recordó que en la última edición se apostó por la renovación al elegir a Wanda Nara en reemplazo de Paula Chaves, la primera conductora del certamen. “Es un formato que adoro. Los conductores y los jurados van cambiando y eso lo hace dinámico”, expresó el pastelero, quien participó en las tres temporadas anteriores junto a ambas conductoras, restando relevancia a la decisión sobre quién tomará la posta en la próxima entrega.

Para él, la posibilidad de sumar nuevas caras no representa un inconveniente, sino que aporta aire fresco a un ciclo que ya lleva varias temporadas en pantalla.

En ese sentido, y sin entrar en comparaciones directas, Betular destacó que cada conductora supo darle su sello personal al programa. “No es quién lo hace mejor, cada una tiene su impronta. Cuando lo hacía Paula Chaves tenía una, cuando lo hacía Wanda también”, afirmó, manteniéndose neutral y evitando inclinarse por la continuidad de Nara o la incorporación de Lozano.

Cabe recordar que la última edición de Bake Off, conducida por Wanda Nara, fue la versión con famosos emitida en el último trimestre de 2024. En esa temporada, Verónica Lozano participó como concursante y alcanzó el tercer puesto, mientras que la ganadora fue Cande Molfese, quien disputó la final con Cami Homs.