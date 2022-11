Y agregó: "Me parece una tontería. No tiene mayor importancia. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo, sino con muchos compañeros de profesión. Lo que se habla es para crear polémicas y vender cosas".

Luego, explicó cómo funciona el acuerdo entre los jugadores y los utileros: "Cuando tú dejas lo sudado en el suelo, va para lavar. Lo que no dejas en el suelo, te lo llevas a tu casa. Esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo. Yo también llegué y la tiré para que la lavaran. No le dimos mayor importancia". Y agregó: "en el vestuario funciona así".

Mundial Qatar 2022: el gesto de Lionel Messi por el que se enojó Canelo Álvarez

Canelo criticó un video que se difundió de la Selección Argentina en donde Lionel Messi se estaba sacando los botines y cantaba junto al resto del plantel, pero con el detalle de que había una camiseta de México en el suelo, algo que se interpretó como que el astro la estaba pisoteando.

"Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo", escribió en la red social. Y arremetió: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!"

"Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????", acusó.

La respuesta del Kun Agüero al boxeador mexicano Canelo Álvarez por la amenaza a Messi

El ex delantero Sergio Kun Agüero, por su parte, no tardó en cruzar al boxeador mexicano Canelo Álvarez tras la amenaza a Lionel Messi.

“Señor Canelo no busqués excusas o problemas. Seguramente no sabés de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, le explicó al pugilista.