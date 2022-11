El Kun Agüero se enteró en vivo de la muerte de Andrés Balanta

Embed

“Están poniendo mucho que falleció Balanta, ¿puede ser?”, fueron las palabras del jugador. “No me jodas. ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves… Qué mierda”, fue la reacción del máximo goleador histórico del Manchester City en el video que mostró Buenos Días América por A24.

"Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar”, agregó el Kun, y recordó el problema de salud que lo hizo retirarse del fútbol profesional en diciembre de 2021 cuando vestía la camiseta del Barcelona.

El Kun Aguero 2.jpg

Su cara de preocupación alertó a todos los que estaban viendo la transmisión. El 30 de octubre de 2021, en el partido entre Barcelona y Alavés, el delantero argentino tuvo que pedir el cambio tras percibir dificultades para respirar. Más adelante, los médicos le detectaron una arritmia cardíaca.

El día que el Kun Agüero sufrió una arritmia en pleno partido del Barcelona

Kun Aguero problema cardíaco 1.jpg El momento que el Kun Agüero se tumba sobre el césped en un partido entre Barcelona y Alavés por la Liga de España. (Reuters)

Con la trágica noticia de la muerte de Balanta, el Kun asoció lo ocurrido con el caso del jugador de Dinamarca Christian Eriksen, a quien pudieron salvarle la vida y en estos momentos disputa el Mundial de Qatar 2022 con su selección.

“Claramente es lo que le pasó a Eriksen, que él se desmaya y tiene un paro (cardíaco) y lo reaniman. Lo que a mí me pasó es que yo estuve a nada de desmayarme. Pero yo no me di cuenta, veía todo como rayos azules y dije ‘me estoy por desmayar’”, recordó.

Sobre aquella dramática experiencia que fue en sus primeros días en el Barcelona, el Kun agregó: “Sentía que alguien me estaba agarrando con las dos manos, como que me apretaba fuerte. Me empecé a desesperar y ahí me agarró el ataque, la arritmia. Siento que algo me baja y era la sangre que como no bombeaba bien se me había ido para arriba. Entonces eso hace que la presión te ahogue y te desmayes”.

Por último, Agüero expresó su dolor por la pérdida de Andrés Balanta: “Hay que mandarle un abrazo a la familia y a todos los hinchas de Atlético. ¡Qué mierda!”.