La drástica decisión de la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos y los viajes a Turquía: "Está todo..."

En ese sentido, el abogado de la China Suárez explicó: “Hay acuerdos que se van cumpliendo y se van llevando a cabo y la realidad es que hoy por hoy está todo bien y todo encarrilado”.

“Asentarse definitivamente en Turquía todavía no está definido. Sí pasan una buena porción del tiempo allá en Turquía, asistiendo (a un un instituto) para que no pierdan la escolarización, como también lo hacen acá cuando vienen a su colegio”, fundamentó.

Y Rodríguez siguió detallando sobre el acuerdo entre las partes: “Se intenta que los chicos no pierdan la escolarización. En eso tengo que reconocer que hay muy buena voluntad de los papás. Vicuña y su letrado, entienden que es lo mejor para los chicos”.

Sobre el final, el abogado de Suárez remarcó que la China y Benjamín comenzaron de a poco a retomar el diálogo por sus hijos: "Nosotros hablamos con el letrado de Benjamín y entre ellos hay incipientes charlas, volvieron a comunicarse entre ellos, para nosotros es mucho mejor".

Cómo es el nuevo acuerdo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Guido Zaffora contó en DDM (América Tv) que se produjo una importante novedad en medio de la guerra entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus dos hijos, Magnolia y Amancio.

Según explicó el periodista, después de varios desencuentros, ambos habrían decidido priorizar la estabilidad y el bienestar de sus hijos, dejando atrás las diferencias personales.

“Se había dicho que Vicuña y la China seguían hablando; pues no: están bloqueados. Siguen Máximo Petracci y Agustín Rodríguez", contó en primera instancia el periodista sobre el vínculo.

La última información que circuló sobre ellos estaba relacionada con un pedido de la actriz para pasar más días junto a sus hijos, algo que no habría caído del todo bien.

Luego el panelista del ciclo que conduce Mariana Fabbiani dio detalles de cómo sería el acuerdo al que habrían llegado los actores: "Lo que me dicen es que acordaron que los nenes se queden más de un mes en Turquía, y están viendo cuántos se quedan en Argentina con Vicuña”.