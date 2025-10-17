La drástica decisión de la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos y los viajes a Turquía: "Está todo..."

Eugenia la China Suárez y Benjamín Vicuña estuvieron enfrentados mucho tiempo tras la tensión que generó los viajes de la actriz con sus hijos a Turquía para acompañar al futbolista Mauro Icardi.
El abogado de la China Suárez dio detalles de cómo se encuentran las charlas entre la actriz y Benjamín Vicuña por sus dos hijos y los viajes a Turquía.
Lo cierto es que el abogado de la actriz, Agustín Rodríguez, comentó que el diálogo entre las partes mejoró en el último tiempo y se van logrando pequeños acuerdos para llegar de una vez por todas al definitivo.
“No tenemos un acuerdo global, vamos paso a paso”, aclaró el abogado de María Eugenia Suárez en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece).
El letrado remarcó que “hay muy buena voluntad de las dos partes” pero que aún “no hay un acuerdo definitivo” en cuanto a los períodos en que Magnolia y Amancio viajen y vuelvan de Turquía.
En ese sentido, el abogado de la China Suárez explicó: “Hay acuerdos que se van cumpliendo y se van llevando a cabo y la realidad es que hoy por hoy está todo bien y todo encarrilado”.
“Asentarse definitivamente en Turquía todavía no está definido. Sí pasan una buena porción del tiempo allá en Turquía, asistiendo (a un un instituto) para que no pierdan la escolarización, como también lo hacen acá cuando vienen a su colegio”, fundamentó.
Y Rodríguez siguió detallando sobre el acuerdo entre las partes: “Se intenta que los chicos no pierdan la escolarización. En eso tengo que reconocer que hay muy buena voluntad de los papás. Vicuña y su letrado, entienden que es lo mejor para los chicos”.
Sobre el final, el abogado de Suárez remarcó que la China y Benjamín comenzaron de a poco a retomar el diálogo por sus hijos: "Nosotros hablamos con el letrado de Benjamín y entre ellos hay incipientes charlas, volvieron a comunicarse entre ellos, para nosotros es mucho mejor".
Guido Zaffora contó en DDM (América Tv) que se produjo una importante novedad en medio de la guerra entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus dos hijos, Magnolia y Amancio.
Según explicó el periodista, después de varios desencuentros, ambos habrían decidido priorizar la estabilidad y el bienestar de sus hijos, dejando atrás las diferencias personales.
“Se había dicho que Vicuña y la China seguían hablando; pues no: están bloqueados. Siguen Máximo Petracci y Agustín Rodríguez", contó en primera instancia el periodista sobre el vínculo.
La última información que circuló sobre ellos estaba relacionada con un pedido de la actriz para pasar más días junto a sus hijos, algo que no habría caído del todo bien.
Luego el panelista del ciclo que conduce Mariana Fabbiani dio detalles de cómo sería el acuerdo al que habrían llegado los actores: "Lo que me dicen es que acordaron que los nenes se queden más de un mes en Turquía, y están viendo cuántos se quedan en Argentina con Vicuña”.