Pancakes de calabaza y chocolate: la receta que va a cambiar para siempre tus desayunos y meriendas

Los pancakes son un clásico del desayuno en muchas casas, pero esta versión tiene un giro que los vuelve más nutritivos y originales: llevan calabaza en la masa. El puré de calabaza no solo aporta humedad y un sabor ligeramente dulce, sino que también suma fibra y vitaminas sin necesidad de usar grandes cantidades de azúcar o grasa. La combinación con chocolate —ya sea en chips o en trocitos de tableta— los convierte en una opción perfecta para quienes buscan algo saludable sin dejar de lado el placer.