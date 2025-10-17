En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Pancakes de calabaza y chocolate: la receta que va a cambiar para siempre tus desayunos y meriendas

Una versión diferente y saludable de los tradicionales pancakes, elaborados con puré de calabaza y chips de chocolate, ideal para quienes buscan un desayuno o merienda casera con sabor y textura esponjosa sin complicaciones.

Pancakes de calabaza y chocolate: la receta que va a cambiar para siempre tus desayunos y meriendas

Los pancakes son un clásico del desayuno en muchas casas, pero esta versión tiene un giro que los vuelve más nutritivos y originales: llevan calabaza en la masa. El puré de calabaza no solo aporta humedad y un sabor ligeramente dulce, sino que también suma fibra y vitaminas sin necesidad de usar grandes cantidades de azúcar o grasa. La combinación con chocolate —ya sea en chips o en trocitos de tableta— los convierte en una opción perfecta para quienes buscan algo saludable sin dejar de lado el placer.

Leé también Un clásico renovado: la receta de pancakes de banana con harina de coco que vas a amar
un clasico renovado: la receta de pancakes de banana con harina de coco que vas a amar
image

Una de las ventajas de esta receta es que permite aprovechar restos de calabaza cocida, ya sea hervida o al horno. El puré debe estar bien pisado, sin grumos, para garantizar una textura homogénea. A partir de ahí, el procedimiento es muy similar al de cualquier pancake tradicional, solo que con una proporción ligeramente mayor de ingredientes secos para compensar la humedad extra.

Ingredientes para hacer pancakes de calabaza y chocolate

Para obtener entre 6 y 8 unidades medianas, se necesitan:

  • 1 taza de puré de calabaza (fría o a temperatura ambiente).

  • 1 huevo.

  • 1/2 taza de harina (puede ser de trigo común o integral).

  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear.

  • 1 cucharada de azúcar, miel o endulzante.

  • 1/4 taza de leche (ajustar según consistencia).

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • 2 cucharadas de chips de chocolate o chocolate picado.

Opcionalmente, se puede agregar canela o nuez moscada para reforzar el perfil especiado, ideal sobre todo en épocas frías.

Paso a paso para prepararlos

  • Mezclar los ingredientes húmedos. En un bol, combinar el puré de calabaza con el huevo, la leche, el endulzante y la esencia de vainilla. Batir hasta integrar.

  • Incorporar los secos. Agregar la harina y el polvo de hornear previamente mezclados. Revolver con movimientos suaves hasta que no queden grumos visibles, pero sin sobrebatir.

  • Agregar el chocolate. Incorporarlo al final para que no se derrita antes de tiempo.

  • Cocinar. Calentar una sartén a fuego medio y aceitar o enmantecar apenas la superficie. Verter cucharadas de mezcla y cocinar de un lado hasta que aparezcan burbujas. Dar vuelta y dorar uno o dos minutos más.

  • Servir. Se pueden acompañar con yogur, frutas frescas, miel, sirope o simplemente disfrutarlos así como salen de la sartén.

Consejos para la mejor textura

  • Si la mezcla queda muy espesa, se puede agregar un chorrito extra de leche. Si está demasiado líquida, una cucharada más de harina soluciona el problema.

  • Para que los chips no se hundan, se pueden espolvorear encima de cada pancake una vez colocada la masa en la sartén, en lugar de mezclarlos previamente.

  • Cocinar a fuego medio-bajo evita que se doren demasiado por fuera y queden crudos por dentro, algo que puede pasar cuando hay puré en la preparación.

Estos pancakes de calabaza y chocolate demuestran que es posible desayunar rico, casero y con ingredientes reales sin pasar horas en la cocina. Se pueden hacer en tandas más grandes y guardar en la heladera o incluso congelar para tener listo un desayuno exprés durante la semana. Una receta versátil, económica y perfecta para toda la familia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Receta de pancakes de espinaca: una forma diferente de sumar verduras al plato
Budín fit de avena y frutos rojos: la preparación fácil y saludable que vas a amar
Cupcakes de limón: la receta fácil, económica y original que vas a hacer siempre

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar