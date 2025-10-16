Wanda Nara se hizo la viva y bardeó a la mujer de Maxi López: el video que desató la polémica

Wanda Nara lo volvió a hacer. En medio de una entrevista en la que parecía estar distendida y divertida, la empresaria terminó lanzando un comentario que desató una ola de críticas y volvió a ponerla en el centro de la escena mediática.
Wanda Nara se hizo la graciosa y bardeó a Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López, tras el accidente que sufrió. Mirala.
Todo comenzó cuando Wanda, entre risas, admitió tener una cuenta falsa en Instagram para “espiar” perfiles. Hasta ahí, nada fuera de lo común en la era de los stalkers digitales. Pero el problema llegó cuando reveló a quién espía: nada menos que a Daniela Christiansson, la actual pareja de su exmarido, Maxi López, con quien tiene tres hijos.
La historia rápidamente se viralizó y se transformó en tema del día en las redes sociales, donde muchos usuarios la acusaron de “burlarse” y “tomar el pelo” a la modelo sueca, que actualmente atraviesa su segundo embarazo.
Para entender el contexto hay que retroceder unos días. Daniela, embarazada de siete meses, sufrió un accidente doméstico que preocupó a su entorno. Por ese motivo, Maxi López abandonó temporalmente las grabaciones de MasterChef y viajó de urgencia para acompañarla.
La modelo publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en español, relatando lo sucedido y agradeciendo el apoyo de sus seguidores. Su publicación generó ternura y preocupación… hasta que Wanda intervino.
En la entrevista, la conductora habló de su cuenta falsa y lanzó una frase que encendió la polémica. “Es solamente para mirar”, dijo, con una sonrisa pícara.
“Tipo lo de pechos calientes de la mujer de Maxi”, comentó entre risas. Inmediatamente, alguien la corrigió: “No era pechos calientes. Era pechos sensibles.”
Pero Wanda no se detuvo: “ Sensibles, pechos calientes… pechos erectos, es que lo vi ahora, desde la trucha ”, insistió, mezclando ironía con confusión.
Los usuarios no tardaron en señalar el tono burlón de Wanda y la supuesta “maldad encubierta” detrás de su confusión.
Algunos consideraron que el comentario fue una provocación directa hacia Daniela, teniendo en cuenta el delicado momento personal que atraviesa. Incluso, esto tomó más fuerza luego de que en el programa, Maxi confesara que sentía que Wanda estaba celosa, luego de algunos comentarios que le hizo sobre su mujer.
Además, recordaron que Wanda ya había contado -minutos antes- en esa misma charla que, al ver la publicación de Daniela, llamó a Maxi López para advertirle que quizás con lo de "pechos sensibles" había cometido “un error de traducción”.