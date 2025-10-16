Wanda Nara se hizo la viva y bardeó a la mujer de Maxi López: el video que desató la polémica

La modelo publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en español, relatando lo sucedido y agradeciendo el apoyo de sus seguidores. Su publicación generó ternura y preocupación… hasta que Wanda intervino.

En la entrevista, la conductora habló de su cuenta falsa y lanzó una frase que encendió la polémica. “Es solamente para mirar”, dijo, con una sonrisa pícara.

“Tipo lo de pechos calientes de la mujer de Maxi”, comentó entre risas. Inmediatamente, alguien la corrigió: “No era pechos calientes. Era pechos sensibles.”

Pero Wanda no se detuvo: “ Sensibles, pechos calientes… pechos erectos, es que lo vi ahora, desde la trucha ”, insistió, mezclando ironía con confusión.

daniela christiansson

Los usuarios no tardaron en señalar el tono burlón de Wanda y la supuesta “maldad encubierta” detrás de su confusión.

Algunos consideraron que el comentario fue una provocación directa hacia Daniela, teniendo en cuenta el delicado momento personal que atraviesa. Incluso, esto tomó más fuerza luego de que en el programa, Maxi confesara que sentía que Wanda estaba celosa, luego de algunos comentarios que le hizo sobre su mujer.

Además, recordaron que Wanda ya había contado -minutos antes- en esa misma charla que, al ver la publicación de Daniela, llamó a Maxi López para advertirle que quizás con lo de "pechos sensibles" había cometido “un error de traducción”.