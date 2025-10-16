Desapareció hace un mes y medio y lo hallaron enterrado en su casa: su empleado se hacía pasar por él

El caso quedó en manos del fiscal Martín Prieto, de la UFI N°11 de Dolores. Agentes de la DDI Dolores y la SubDDI La Costa determinaron que los mensajes no provenían de Brasil, sino desde Las Toninas, y que, según el registro de Migraciones, la víctima no había salido del país en lo que iba del año.

Con esas pruebas, los investigadores identificaron al principal sospechoso. Se trata de Blas Maximiliano Sosa, de 34 años, empleado y conviviente de González Rodríguez. El hombre había cambiado el chip del teléfono de su jefe y usaba uno de sus autos, mientras otro vehículo había sido vendido a un vecino.

El juez Diego Zapiola, del Juzgado de Garantías N°4 de Dolores, dispuso allanamientos en la fábrica de pastas y en la vivienda del comerciante, situada en la calle 6 al 100. Allí, los agentes hallaron a Sosa junto a su pareja y detectaron manchas de sangre en el baño y bajo una escalera, además de rastros de limpieza reciente.

En medio del operativo, la mujer del sospechoso declaró que, en una ocasión, su pareja —bajo los efectos de drogas— le había confesado haber matado a su jefe y haberlo enterrado en el fondo del terreno, aunque ella no le había creído.

Ante ese testimonio, se convocó a una brigada de Bomberos Voluntarios de Las Toninas, cuyo perro Anika, especializado en búsqueda de restos humanos, señaló un punto del patio. Al excavar unos 1,5 metros, los peritos encontraron el cuerpo de González Rodríguez.

Los resultados de la autopsia

La autopsia preliminar determinó que el comerciante murió por un golpe en la cabeza con un objeto contundente, dato que coincide con las manchas de sangre detectadas en el inmueble. La fecha exacta de la muerte aún no fue establecida.

El detenido presentaba moretones antiguos en el tórax, compatibles con signos de defensa por parte de la víctima. En los procedimientos, los investigadores también secuestraron un Jeep del comerciante que estaba guardado en una cochera vecina y rastrearon un Volkswagen Vento que había sido vendido días atrás.

Por disposición de la fiscalía, el expediente fue recaratulado como robo agravado por codicia y homicidio.

Sosa, oriundo de Benavídez, trabajó anteriormente en corralones y empresas de limpieza del norte del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. Hacía aproximadamente un año que se había instalado en la Costa Atlántica para trabajar junto a González Rodríguez.

Además del vínculo laboral, ambos mantenían una relación de amistad y compartían la pasión por la música. En los últimos meses habían formado un grupo de estilo urbano llamado “Dandys”.

La investigación continúa mientras se espera la llegada del hermano de la víctima, que vive en España, y se analiza si la pareja del detenido tuvo algún grado de participación en el hecho.