Fútbol infantil: el árbitro viral que le dio una lección a los padres

Embed

"No es tan importante si ganan o pierden. Ellos intentarán ganar, por supuesto, pero se puede perder y no pasa nada, absolutamente nada. Yo me voy a equivocar, lo digo de antemano, estoy absolutamente seguro. Entiendo que puedan reprocharme que no tenga la aptitud correcta. Pero ellos también se equivocarán, con el árbitro es igual", siguió.

Y cerró: "Aparte del respeto, conmigo se puede hablar, yo soy una persona. A nadie le voy a pedir que no me hable, pero de la forma correcta, como le hablaríamos a un profesor o a una persona que trabaja en un supermercado. Les voy a pedir el VAR de la honestidad. Los jugadores que hacen trampa son lo peor que hay, no hagan eso por favor".